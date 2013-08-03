Qualcomm : 8 çekirdek fikri aptalca

Haber Editörü
Samsung'un 8 çekirdekli Exynos 5 Octa çözümünü tanıttığı günden bu yana firmayı eleştiren ve konsepte karşı çıkan Qualcomm, MediaTek gibi firmaların bu kez gerçek 8 çekirdek konseptiyle öne çıkmasını yine kendi tarzıyla eleştirdi.
8 çekirdekli işlemcileri aptal olarak niteleyen firmanın başkan yardımcısı Anand Chandrasekher, tüketicilerin sadece çekirdekleri biraraya getirmekten daha fazla şeyler beklediğini aktardı. 8 çekirdek konseptine bir Ferrari aracına 8 çim biçme motoru koyarak 8 silindir reklamı yapmanın mantıksız olduğunu dile getiren Chandrasekher, en çok olanın en iyi olduğu anlayışının yanlış olduğunu belirtti.
Qualcomm'a göre kaliteli çekirdek ve tüketiciye iyi bir tecrübe sunmak daha önemliyken, bu da iyi modemler, uzun batarya ömrü ve uygun fiyat avantajı ile mümkün olabiliyor. İlginç bir benzetme daha yapan Qualcomm, 8 çekirdeği biraraya getirmeyi, duvara spagetti atarak hangisinin yapıştığını görmek olarak niteledi.
Chandrasekher, Qualcomm'un 8 çekirdekli işlemci trendine girip girmeyeceği sorusuna ise aptalca işler yapmadıkları şeklinde cevap verdi. Chandrasekher'e göre 8 çekirdeği biraraya getirmek aslında tüketicinin beklentilerini karşılayacak bir ürün tasarlayamamaktan kaynaklanıyor.
Qualcomm'un açıklamalarına MediaTek'in cevabı gecikmedi. Firma, MT6592 işlemcisinin teknoloji ve yenilik alanında çığır açtığını ve rakiplerine göre tüketicinin ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacak işlemciler satışa sunacaklarını açıkladı.
http://www.scribd.com/doc/157594922/Meeting-Minutes-Anand-Chandrasekher-0730-Taiwan-Media-Roundtable Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tamam, yaptığın S800 platformu gayet iyi ve verimli, beğeniyorum.
Ama bir işlemcide saat hızı arttıkça voltaj da artar. Isı da artar. Pil tüketimi de artar. Pil ısındıkça verimi düşer. Cihaz ısısını düşürmek için işlemcisini yavaşlatmaya başlar ve performans da düşer.
4 çekirdekli 2GHz bir işlemcinin yaptığı işi 8 çekidekli 1.6 GHz bir işlemci "eğer verimlilikleri yakınsa" daha az voltaj ile yapabilir.
Qualcomm biraz hayalkırıklığına uğramış olacak ki böyle çamur atmış. MediaTek'in 8 çekirdekli MT6592 işlemcisi S800 kadar/yakın performans veriyormuş ama ondan epey daha az güç tüketiyormuş. Düşük güç tüketiminin, daha az ısınma ve en önemlisi daha iyi pil ömrü ve termal throttle az yapacağı için sürekli performans anlamına geldiğini de biliyoruz.
Bu yüzden Qualcomm, laf ile peynir gemisi yürütmeye çalışacağına daha verimli bir 8 çekirdekli işlemci yapmaya başlasın yani.
Kaldı ki 2 gün sonra kendisi 8 çekirdekli iyi bir işlemci çıkartınca 8 çekirdekli işlemcileri aptal olarak niteleyen Qualcomm'un işlemcisi de aptal olmayacak mı?
O zaman da "Başkasının çıkarttığı 8 çekirdekliler aptal, bizimki değil" mi diyecekler? ...
EK: Tablodaki 4 çekirdek - 8 çekirdek performans farklarına ve saat hızlarının arttığı zaman enerji verimliliği düştüğüne dikkat edenler demek istediğimi anlayabilirler. Yüksek saat hızları her zaman fazla voltaj ister ve enerji verimliliğini düşürür...
Sadece fiyat değil Public Enemy, 8 çekirdek koyup aynı performansı çok daha az pil harcayarak veriyor. Bu da Qualcomm'un zoruna gidiyor.
Anca çene yapıyor. Yarın 8 çekirdek işlemci çıkartınca "Daha büyük ekrana gerek yok, en iyi deneyim 3.5 inç ekranda" deyip seneye döneklik yapıp 4 inç çıkartan Apple gibi 8 çekideğe aptal diyen bunlar da aynı şekilde kıvıracak...