Qualcomm : 8 çekirdek fikri aptalca





Samsung'un 8 çekirdekli Exynos 5 Octa çözümünü tanıttığı günden bu yana firmayı eleştiren ve konsepte karşı çıkan Qualcomm, MediaTek gibi firmaların bu kez gerçek 8 çekirdek konseptiyle öne çıkmasını yine kendi tarzıyla eleştirdi.





8 çekirdekli işlemcileri aptal olarak niteleyen firmanın başkan yardımcısı Anand Chandrasekher, tüketicilerin sadece çekirdekleri biraraya getirmekten daha fazla şeyler beklediğini aktardı. 8 çekirdek konseptine bir Ferrari aracına 8 çim biçme motoru koyarak 8 silindir reklamı yapmanın mantıksız olduğunu dile getiren Chandrasekher, en çok olanın en iyi olduğu anlayışının yanlış olduğunu belirtti.





Qualcomm'a göre kaliteli çekirdek ve tüketiciye iyi bir tecrübe sunmak daha önemliyken, bu da iyi modemler, uzun batarya ömrü ve uygun fiyat avantajı ile mümkün olabiliyor. İlginç bir benzetme daha yapan Qualcomm, 8 çekirdeği biraraya getirmeyi, duvara spagetti atarak hangisinin yapıştığını görmek olarak niteledi.





Chandrasekher, Qualcomm'un 8 çekirdekli işlemci trendine girip girmeyeceği sorusuna ise aptalca işler yapmadıkları şeklinde cevap verdi. Chandrasekher'e göre 8 çekirdeği biraraya getirmek aslında tüketicinin beklentilerini karşılayacak bir ürün tasarlayamamaktan kaynaklanıyor.





Qualcomm'un açıklamalarına MediaTek'in cevabı gecikmedi. Firma, MT6592 işlemcisinin teknoloji ve yenilik alanında çığır açtığını ve rakiplerine göre tüketicinin ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacak işlemciler satışa sunacaklarını açıkladı.

http://www.scribd.com/doc/157594922/Meeting-Minutes-Anand-Chandrasekher-0730-Taiwan-Media-Roundtable