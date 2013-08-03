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Qualcomm : 8 çekirdek fikri aptalca

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm : 8 çekirdek fikri aptalca

Samsung'un 8 çekirdekli Exynos 5 Octa çözümünü tanıttığı günden bu yana firmayı eleştiren ve konsepte karşı çıkan Qualcomm, MediaTek gibi firmaların bu kez gerçek 8 çekirdek konseptiyle öne çıkmasını yine kendi tarzıyla eleştirdi.

8 çekirdekli işlemcileri aptal olarak niteleyen firmanın başkan yardımcısı Anand Chandrasekher, tüketicilerin sadece çekirdekleri biraraya getirmekten daha fazla şeyler beklediğini aktardı. 8 çekirdek konseptine bir Ferrari aracına 8 çim biçme motoru koyarak 8 silindir reklamı yapmanın mantıksız olduğunu dile getiren Chandrasekher, en çok olanın en iyi olduğu anlayışının yanlış olduğunu belirtti.

Qualcomm'a göre kaliteli çekirdek ve tüketiciye iyi bir tecrübe sunmak daha önemliyken, bu da iyi modemler, uzun batarya ömrü ve uygun fiyat avantajı ile mümkün olabiliyor. İlginç bir benzetme daha yapan Qualcomm, 8 çekirdeği biraraya getirmeyi, duvara spagetti atarak hangisinin yapıştığını görmek olarak niteledi.

Chandrasekher, Qualcomm'un 8 çekirdekli işlemci trendine girip girmeyeceği sorusuna ise aptalca işler yapmadıkları şeklinde cevap verdi. Chandrasekher'e göre 8 çekirdeği biraraya getirmek aslında tüketicinin beklentilerini karşılayacak bir ürün tasarlayamamaktan kaynaklanıyor. 

Qualcomm'un açıklamalarına MediaTek'in cevabı gecikmedi. Firma, MT6592 işlemcisinin teknoloji ve yenilik alanında çığır açtığını ve rakiplerine göre tüketicinin ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacak işlemciler satışa sunacaklarını açıkladı. 

http://www.scribd.com/doc/157594922/Meeting-Minutes-Anand-Chandrasekher-0730-Taiwan-Media-Roundtable Yorum Yaz
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Lockheed 5 yıl en beğenilen
Politik bir mesaj. Haklı olabilir. Piyasa yokluyordur. Bir süre sonra 8 çekirdekli işlemcilerini piyasaya sürersen Quallcomm, işte o zaman Anand Chandrasekher :D
Politik bir mesaj. Haklı olabilir. Piyasa yokluyordur. Bir süre sonra 8 çekirdekli işlemcilerini piyasaya sürersen Quallcomm, işte o zaman Anand Chandrasekher :...
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xconnect 5 yıl
Bu işin sonu Magapiksel olayına dönecek...
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OverClocK1ng 5 yıl
Orada duracaksın Qualcomm...

Tamam, yaptığın S800 platformu gayet iyi ve verimli, beğeniyorum.
Ama bir işlemcide saat hızı arttıkça voltaj da artar. Isı da artar. Pil tüketimi de artar. Pil ısındıkça verimi düşer. Cihaz ısısını düşürmek için işlemcisini yavaşlatmaya başlar ve performans da düşer.

4 çekirdekli 2GHz bir işlemcinin yaptığı işi 8 çekidekli 1.6 GHz bir işlemci "eğer verimlilikleri yakınsa" daha az voltaj ile yapabilir.

Qualcomm biraz hayalkırıklığına uğramış olacak ki böyle çamur atmış. MediaTek'in 8 çekirdekli MT6592 işlemcisi S800 kadar/yakın performans veriyormuş ama ondan epey daha az güç tüketiyormuş. Düşük güç tüketiminin, daha az ısınma ve en önemlisi daha iyi pil ömrü ve termal throttle az yapacağı için sürekli performans anlamına geldiğini de biliyoruz.

Bu yüzden Qualcomm, laf ile peynir gemisi yürütmeye çalışacağına daha verimli bir 8 çekirdekli işlemci yapmaya başlasın yani.

Kaldı ki 2 gün sonra kendisi 8 çekirdekli iyi bir işlemci çıkartınca 8 çekirdekli işlemcileri aptal olarak niteleyen Qualcomm'un işlemcisi de aptal olmayacak mı?

O zaman da "Başkasının çıkarttığı 8 çekirdekliler aptal, bizimki değil" mi diyecekler? ...

EK: Tablodaki 4 çekirdek - 8 çekirdek performans farklarına ve saat hızlarının arttığı zaman enerji verimliliği düştüğüne dikkat edenler demek istediğimi anlayabilirler. Yüksek saat hızları her zaman fazla voltaj ister ve enerji verimliliğini düşürür...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Public_Enemy
Tamam kabul, adam senin 4 çekirdekte yakaladığın performansı yakalamak için 8 çekirdek koyuyor. Sen çekirdek bazında daha verimli olabilirsin ama adam 8 çekirdekle de olsa aynı performansı yakalıyorsa, fiyatı da daha iyiyse gerisi son kullanıcıyı ve büyük ihtimal ile üreticileri de hiç ilgilendirmez.

Sadece fiyat değil Public Enemy, 8 çekirdek koyup aynı performansı çok daha az pil harcayarak veriyor. Bu da Qualcomm'un zoruna gidiyor.
Anca çene yapıyor. Yarın 8 çekirdek işlemci çıkartınca "Daha büyük ekrana gerek yok, en iyi deneyim 3.5 inç ekranda" deyip seneye döneklik yapıp 4 inç çıkartan Apple gibi 8 çekideğe aptal diyen bunlar da aynı şekilde kıvıracak...


Orada duracaksın Qualcomm...Tamam, yaptığın S800 platformu gayet iyi ve verimli, beğeniyorum.Ama bir işlemcide saat hızı arttıkça voltaj da art...
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ali_0017 5 yıl
Benm bilgisayarim 2ghz dual core islemciyle su an beni idare edebiliyorken, snapdragon 800 2.3ghz 4 cekirdekle androidi kaldiramazmi?? Bilgisayara taksan gideri var yeminle.
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righteous@ 5 yıl
ne androidmiş arkadaş çekirdek düşmanı 4-8 ler havada uçuşuyo yinede tık yok
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join 5 yıl
Dört çekirdek zamanında da benzer bi açıklama yapmıştı. 8 çekirdekli işlemci de üretecektir ama o zaman umarım birileri çıkıp yüzüne vurur efendim sen zamanında böyle böyle demiştin al sana şırakk diye.
Ayıp ya koca firma başkalarının ürettiği şeyi aptalca diye yorumlar mı? Bir firma benzer durumlarda haklı bile olsa yaptığı terbiyesizliği kapatmaz bu.
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buraoca2 5 yıl
Qualcomm sende o zaman 4 Çekirdekli üretme? Ferrari de 4 motor mu var? Yaptığın mantıksız açıklamaya bak önce...
Madem babayiğitsin, üret tek veya çift çekirdekli en performanslı ve en tasarruflu işlemciyi, sonra böyle konuş...
Çift çekirdekte, 1 çekirdeği performans için, diğerini de enerji tasarrufu için kullan...
Sana kalırsa 4 çekirdekte aptalca olmalı???
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ec865 5 yıl
Bu Qualcomm 4 çekirdeğe gereksiz deyip sonra S4 Pro'yu çıkaran firma değil mi?
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erkan0075 5 yıl
Birçok bileşeni mevcut olan bir denklem. En başında şunu sormak istiyorum: tek çekirdek performansı (tamsayı ve kayarnokta aritmetik) X ise, iki çekirdek performansı nedir? Dört çekirdek performansı nedir? Ölçeklemeden kaynaklı kaybı dengelemek için saat hızını arttırmanın maliyeti nedir? Örneğin: tek çekirdek performansı X, iki çekirdek performansı 0.8*2*X olsun. Saat hızına vereceğiniz offset ne kadar güç tüketimine yol açıyor? İşlemcinin statik ve dinamik güç tüketimi nasıl değişiyor? İşletim sisteminin kernel'i görev atamasında ne kadar verimlidir? Paralel küçük çekirdekler mi, ağır devasa az sayıda çekirdek mi? Bu soruların yanıtı uygulamadan uygulamaya değişiyor. Bugün doğru yanıt yarın geçerli değil. Masaüstü platformunda ağır devasa çekirdekleri tercih eden Intel, Larrabee mimarisinin ardılı MIC (Knights Corner)yapısında çok sayıda Pentium çekirdek kullanıyor. Kaldı ki x86 mimarisi ile ARM arasında analizi kurmak bile doğru değil. Yani bu sorunun çok basit, kestirme yanıtı yok. Varsa da yarın yanıtı değişebilir de.
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Master_Evil 5 yıl
kağıt üzerinde güçlü görünmek her zaman işe yarar
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ErcanD. 5 yıl
bilgisayarlarda bile gerek duyulmuyorsa telefonlarda gereksiz diye düşünebilirim bende.
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RealSchule 5 yıl
Androidle başka nasıl başa çıkacak ki. Doldur donanımı gitsin.
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demo22 5 yıl
tabi 8 çekirdekli mediatek fiyat performansı görünce kendine yediremediği için içi boş sözlere başvurmak çok kılasik olsada başka yapacak birşeyi yok.
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KANUNI61 5 yıl
yanlız resimdeki işlemciler amd
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abdulalim 5 yıl
biz daha bilgisayarlarimizda 8 cekirdek kullanmiyoruz. adamlar hakli bence.bunu yerine 2 cekirdek 2.0 - 2.5 - 3.0 ghz seklinde islemciler kullanirlarsa ve guc tuketimi dusuk sekilde daha mantikli olur bence
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omerfrt 5 yıl
Abi biri de desin Samsung 8 çekirdeği aynı anda işleme sokmuyor a15 olanı zorlu işlemlerde a7 olanı güç gerektirmeyen işlemlerde kullanıyor desin. Qualcomm gün gelecek sen de çıkartacaksın neden bu "çirkin
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Batuist 5 yıl
adama sonuna kadar katılıyorum... çok çekirdek yerine kaliteli çekirdek.. intelde hızı artırmadan yıllarca mimarideki geliştirmelerle mimarinin ne kadar önemli olduğunu ve hız yerine mimari gelişmenin daha önemli olduğunu yıllar önce üretimini yaparak ispat etti... aynı durum mobil içinde geçerli diğerleri içinde.. çok çekirdek yerine daha iyi mimariye sahip çekirdek geliştirmek daha mantıklı olacaktır.
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Tendürek 5 yıl
"Qualcomm, 8 çekirdeği biraraya getirmeyi, duvara spagetti atarak hangisinin yapıştığını görmek olarak niteledi."

Lütfen bir daha benzetme yapma Qualcomm.
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