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Qualcomm: Çift çekirdekli işlemcimiz, Nvidia Tegra 3'den daha iyi

7 yıl
11,4b
1
33
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tegra 2 platformuyla endüstride ilk defa akıllı telefon ve tabletlere özel çift çekirdekli ARM işlemcisini pazara sunan Nvidia, Kal-El kod adını (Tegra 3) verdiği yeni platformuyla  yine endüstride bir ilki gerçekleştirmeyi ve dört çekirdekli ARM platformunu kullanıma sunmaya planlıyor. Computex 2011 Fuarı'nda, Kal-El platformu için canlı demo gerçekleştiren Nvidia, aynı zamanda Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi için düzenlediği özel sunumda  dört çekirdekli ARM işlemciye sahip tabletle katılan tek üretici olmuştu.

Nvidia'nın bu alandaki hızlı yükselişi, uzun yıllardır pazarda yer alan güçlü oyuncular tarafından da yakından izleniyor. Geçtiğimiz yıl 7.5 milyar dolar civarında gelir ile Nvidia'nın 20. sırada olduğu en büyük yarıiletken üreticileri listesinde 7. sırada yer alan ve Snapdragon işlemci ailesiyle akıllı telefon pazarında önemli bir konumda bulunan Qualcomm, Nvidia'nın Tegra 3 platformuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Qualcomm Avrupa'nın pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu kıdemeli yöneticisi Ben Timmons, "Bizim çift çekirdekli işlemcimiz, dört çekirdekli standart bir işlemciden daha iyi. Nvidia Kal-El için endişelenmiyoruz." dedi.

Qualcomm: Çift çekirdekli işlemcimiz, Nvidia Tegra 3'den daha iyi
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Qualcomm'a göre, HTC Sensation'da kullanılan 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinin 1.5GHz'de çalışan versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz MSM8660 işlemcisi, Tegra 3 platformunu geride bırakacak. Timmons açıklamasının devamında, "dört çekirdekli işlemcinin bugün öncelikli faydası kağıt üzerinde OEM üreticilerini ve tüketicileri etkilemekten ibarettir. Pazarlama açısından bu gerçekten harika çünkü biz en büyüğüne sahibiz diyebiliyorsunuz. Ama söz konusu cihazlar olduğundan tabi ki bundan daha fazlası olmalı." dedi.

Qualcomm'un güncel yol haritasında da dört çekirdekli işlemci bulunuyor ancak 2012 öncesinde çıkması beklenmiyor. APQ8064 kod adına sahip olan bu işlemci, Scorpion çekirdek tasarımına sahip olan mevcut Snapdragon işlemcilerinden farklı olarak, Krait kod adı verilen yeni nesil çekirdek tasarımını temel alıyor ve yine Qualcomm tarafından geliştirilen Adreno serisi grafik işlemcilerin, 2-4 çekirdekli yeni versiyonlarıyla geleceği belirtiliyor. Gücün her şey olduğunu ancak bunun yüksek enerji verimliliği ile düşük güç tüketim seviyesinde verilmesi gerektiğini söyleyen Timmons, bu noktada Qualcomm'un "asenkron" çekirdek tasarımlarına dikkat çekiyor. HTC Sensation'daki Snapdragon işlemcisinin de desteklediği bu teknoloji ile çekirdeklerin hem saat hızlarını hem de çalışma gerilimlerini birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanarak performans ve güç tüketimi arasında daha fazla denge sağlanabiliyor.

Qualcomm: Çift çekirdekli işlemcimiz, Nvidia Tegra 3'den daha iyi
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Qualcomm, UPLINQ 2011 Konferansı'nda rakiplerine meydan okuyan açıklamalarda bulundu. 

Qualcomm güncel pek çok çözümünden farklı olarak dört çekirdekli APQ8064 işlemcisinde, isimlendirmede MSM kodunu kullanmadığı bu işlemcide hücresel radyo özelliği de bulunmuyor yani platform içerisinde 3G/4G yongasına yer verilmiyor. Timmons'un açıklamalarına bakılırsa dört çekirdekli APQ8064 ile Qualcomm'un öncelikli hedefi Windows 8 işletim sistemli tabletler olacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Nvidia, TegraZone adını verdiği yeni sayılabilecek bir uygulama ile Tegra 2 optimizasyonuna sahip oyun ve içerikleri tek bir çatı altında topluyor. Buna benzer bir girişimin Qualcomm'da olup olmayacağı da sorulan Timmons, "belirgin bir biçimde hizmet işinde yokuz ve olmak ta istemiyoruz." diyerek Qualcomm'un OEM üreticilerine yoğunlaşacağını ve Snapdragon Game Pack'i alternatif bir uygulama mağazası yapma konusunda hırslı olmayacaklarının sinyallerini verirken, bu konuda ağırlıklı olarak cihaz üreticilerinin girişimlerini destekleyecekleri söylenebilir. 


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balomer 7 yıl en beğenilen
gün gelecek koymadığımız her çekirdek için bana küfüredeceksizin adolf qualcomm
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karmaşık 7 yıl
çıkmamış performansı bilinmeyen bir işlemci ile kendi kendi ürünü karşılaştırıp bizim ürün daha iyi demiş komik duruma düşmüş, bizim ürün daha kötü deseydi işte o zaman inandırıcı olurdu.
çıkmamış performansı bilinmeyen bir işlemci ile kendi kendi ürünü karşılaştırıp bizim ürün daha iyi demiş komik duruma düşmüş, bizim ürün daha kötü deseydi işt...
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Rainbow6 7 yıl
Buna kim inanir Kadir Inanir ... quelcom bunu hep yapiyor nvidia ne zaman bisi cikarsa sirf vakit kazanmak icin cikip bi ezik aciklama yapiyolar aslinda hic aciklama yapmasalar bundan daha iyi ... tegra 2 icinde bazi aciklamalar yapmisti nvidia 4 cekirdekli islemci cikaracaklarini solediklerinde de aciklama yapmisti simdi islemciyi cikardi hala ben daha iyiyim diyo nvidianin elinde cok daha iyi oldugunu kanitlayan videolari var ustelik tegra zone de adamlar tablet telefon oyunlarini bi adim daha yukari tasidilar quelcom yilardir pazarda anca konusuyo aslinda quelcomum islemcileride cok kotu degil konusacagina biraz daha icraata gecse iyi olur
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Armin van Buuren* 7 yıl
Bence Nvidia masaüstü pazarından çekilsin buralara el atsın diyeceğim, o zamanda AMD tefeci gibi olacak :)
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sahoron 7 yıl
Bazıları gerçekten şaşırmış gerçekten. Siz qualcomm veya diger şirketlerinin haber kaynaklarını küçük birşey mi sanıyorsunuz. Adamlar tabikide biliyordu tengra 3ün ne olcagını. saten demoları felan gösterildi. Ayrıca bazılar demişki ee 2012 de qualcomm da 4 çekirdek çıkarcak demiş. ee adamlar 4 çekirdek kötü degil ama bizim 2 çekirdegimiz 4 çekirdekli tengra 3 den daha iyi demiş. Düşünsenize eger bu çift çekirdek tengra 3 den iyiyse hafiften gelişmiş ve fazladan 2 çekirdekli versiyonu nasıl olur? Qualcomm 2012de saglam gelcek gibi
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Musculation 7 yıl
4 cekirdekliler 2012 de cikmaz daha zaman var onlara :)
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FRUEHAUF 7 yıl
Bu Quallcom ARM mimarisini mi kullanıyor yoksa kendi işlemcisini kendimi üretiyor?
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Tolgá 7 yıl

mesutreis
Bu Quallcom ARM mimarisini mi kullanıyor yoksa kendi işlemcisini kendimi üretiyor?

Mimari arm ama cpu tasarımını kendi yapıyor.
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Tanarri 7 yıl
Batuist
aslında işlemcilerin saat hızları aynı olsada millette şöyle bir görüş hakim.. Farklı iki firmanın 1GHzdeki işlemcisi saat hızları aynı ise aynı performası verir görüşü yaygın. Halbuki bu çok yanlış.. Nasıl ki 2GHzdeki bir sandy bridge işlemcisi ile 2GHzdeki bir phenom aynı performansı vermiyorsa mobil alandaki işlemcilerde öyle. Herkes kendine göre tasarlıyor işlemciyi ve öyle pazara sunuyor. İşlemcilerin perofmans seviyelerini bu şekilde nominal hızlarına yada çekirdek sayılarına bakarak anlamak mümkün değildirki.. 15 sene öncesinin masaüstü işlemcilerine bakış açısı bugün mobil işlemcilerde hakim. Tarih sürekli tekerrür ediyor. AMD ne kadar da yırtınmıştı saat hızı performansı belirleyen etmen değildir diye aradan yıllar geçti gerekti bunu insanların anlayabilmesi için. Bakalım mobil işlemciler için kaç sene geçmesi gerekecek acaba?
+1 Tam yazıcaklarımı deile getirmişin arkadaşım ki yazıda belirtilmiş performans ve enerji tasarufu açısından da bakılması için yani yavaş bile olsa çok daha iyi kendi sunduğu hızlarda daha iyi enerji tasarufu ile iyi bi performans da sunuyo olmasıda muhtemel ama yinede arkadaşın dediği gibi çekirdek fazla diye daha hızlı olucak diye bişi yok! ekran kartının hızını mb oranı ile ölçmek gibi kaçmış yorumlar....
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MxFxOx 7 yıl
bence adam doğru söylüyor.htc sensetion, motorola matrix den daha iyi skorlara sahip
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dogangoxel 7 yıl
MxFxOx

bence adam doğru söylüyor.htc sensetion, motorola matrix den daha iyi skorlara sahip


Ürününü çıkarsın ondan sonra bakarız kim daha iyi



Htc sensation Android OS, v2.3 (Gingerbread) , Motorola atrix Android OS, v2.2 (Froyo) işletim sistemleri ile piyasaya sürüldü.Yazılımlar aynı olduğunda aynı testi tekrar yapmak gerekli bu şekilde adil değil.

Htc sensation gsmarena.com/...

Motorola atrix gsmarena.com/...


Motorola matrix değil atrix
(Matrix film film
)
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alpa07 7 yıl
küfretmeye başladık honey :D :D :D
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Eddie The Head 7 yıl
Bence de bırakır
Yaşa Qualcomm
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laserion 7 yıl
tuffguy
Geçtiğimiz yıl 7.5 milyar dolar civarında gelir ile Nvidianın 20. sırada olduğu en büyük yarıiletken üreticileri listesinde 7. sırada yer alan ve Snapdragon işlemci ailesiyle akıllı telefon pazarında önemli bir konumda bulunan Qualcomm...yani neymiş nvidia 20.ciymiş..ve nasıl 20 ci..ekran kartı yongasıyla..yani cpu işinde daha çok geride..qualcomma bulaşmak öyle kolay olsa tegra ile falan...zorrr...2 çekirdekli qualcomm döver....

Şimdi Qualcomm'un Nvidia çok güzel yükseliyor demesini bekleyemessiniz. Mobil sektördeki pek çok üretici Nvidia'nın yükselişinden rahatsızlık duyuyor.
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tuffguy 7 yıl
Geçtiğimiz yıl 7.5 milyar dolar civarında gelir ile Nvidia'nın 20. sırada olduğu en büyük yarıiletken üreticileri listesinde 7. sırada yer alan ve Snapdragon işlemci ailesiyle akıllı telefon pazarında önemli bir konumda bulunan Qualcomm...
yani neymiş nvidia 20.ciymiş..ve nasıl 20 ci..ekran kartı yongasıyla..yani cpu işinde daha çok geride..
qualcomma bulaşmak öyle kolay olsa tegra ile falan...zorrr...2 çekirdekli qualcomm döver....
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DH Misafiri 7 yıl
Honey5555,in adolph qualcomm görüsünü destekliyorum :-)
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balomer 7 yıl

DH Misafiri

Honey5555,in adolph qualcomm görüsünü destekliyorum :-)

teşekürler hocam da o nasıl bi rütb
e
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