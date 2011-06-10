Qualcomm: Çift çekirdekli işlemcimiz, Nvidia Tegra 3'den daha iyi

Tegra 2 platformuyla endüstride ilk defa akıllı telefon ve tabletlere özel çift çekirdekli ARM işlemcisini pazara sunan Nvidia, Kal-El kod adını (Tegra 3) verdiği yeni platformuyla yine endüstride bir ilki gerçekleştirmeyi ve dört çekirdekli ARM platformunu kullanıma sunmaya planlıyor. Computex 2011 Fuarı'nda, Kal-El platformu için canlı demo gerçekleştiren Nvidia, aynı zamanda Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi için düzenlediği özel sunumda dört çekirdekli ARM işlemciye sahip tabletle katılan tek üretici olmuştu.

Nvidia'nın bu alandaki hızlı yükselişi, uzun yıllardır pazarda yer alan güçlü oyuncular tarafından da yakından izleniyor. Geçtiğimiz yıl 7.5 milyar dolar civarında gelir ile Nvidia'nın 20. sırada olduğu en büyük yarıiletken üreticileri listesinde 7. sırada yer alan ve Snapdragon işlemci ailesiyle akıllı telefon pazarında önemli bir konumda bulunan Qualcomm, Nvidia'nın Tegra 3 platformuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Qualcomm Avrupa'nın pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu kıdemeli yöneticisi Ben Timmons, "Bizim çift çekirdekli işlemcimiz, dört çekirdekli standart bir işlemciden daha iyi. Nvidia Kal-El için endişelenmiyoruz." dedi.

Qualcomm'a göre, HTC Sensation'da kullanılan 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinin 1.5GHz'de çalışan versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz MSM8660 işlemcisi, Tegra 3 platformunu geride bırakacak. Timmons açıklamasının devamında, "dört çekirdekli işlemcinin bugün öncelikli faydası kağıt üzerinde OEM üreticilerini ve tüketicileri etkilemekten ibarettir. Pazarlama açısından bu gerçekten harika çünkü biz en büyüğüne sahibiz diyebiliyorsunuz. Ama söz konusu cihazlar olduğundan tabi ki bundan daha fazlası olmalı." dedi.

Qualcomm'un güncel yol haritasında da dört çekirdekli işlemci bulunuyor ancak 2012 öncesinde çıkması beklenmiyor. APQ8064 kod adına sahip olan bu işlemci, Scorpion çekirdek tasarımına sahip olan mevcut Snapdragon işlemcilerinden farklı olarak, Krait kod adı verilen yeni nesil çekirdek tasarımını temel alıyor ve yine Qualcomm tarafından geliştirilen Adreno serisi grafik işlemcilerin, 2-4 çekirdekli yeni versiyonlarıyla geleceği belirtiliyor. Gücün her şey olduğunu ancak bunun yüksek enerji verimliliği ile düşük güç tüketim seviyesinde verilmesi gerektiğini söyleyen Timmons, bu noktada Qualcomm'un "asenkron" çekirdek tasarımlarına dikkat çekiyor. HTC Sensation'daki Snapdragon işlemcisinin de desteklediği bu teknoloji ile çekirdeklerin hem saat hızlarını hem de çalışma gerilimlerini birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanarak performans ve güç tüketimi arasında daha fazla denge sağlanabiliyor.

Qualcomm, UPLINQ 2011 Konferansı'nda rakiplerine meydan okuyan açıklamalarda bulundu.

Qualcomm güncel pek çok çözümünden farklı olarak dört çekirdekli APQ8064 işlemcisinde, isimlendirmede MSM kodunu kullanmadığı bu işlemcide hücresel radyo özelliği de bulunmuyor yani platform içerisinde 3G/4G yongasına yer verilmiyor. Timmons'un açıklamalarına bakılırsa dört çekirdekli APQ8064 ile Qualcomm'un öncelikli hedefi Windows 8 işletim sistemli tabletler olacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Nvidia, TegraZone adını verdiği yeni sayılabilecek bir uygulama ile Tegra 2 optimizasyonuna sahip oyun ve içerikleri tek bir çatı altında topluyor. Buna benzer bir girişimin Qualcomm'da olup olmayacağı da sorulan Timmons, "belirgin bir biçimde hizmet işinde yokuz ve olmak ta istemiyoruz." diyerek Qualcomm'un OEM üreticilerine yoğunlaşacağını ve Snapdragon Game Pack'i alternatif bir uygulama mağazası yapma konusunda hırslı olmayacaklarının sinyallerini verirken, bu konuda ağırlıklı olarak cihaz üreticilerinin girişimlerini destekleyecekleri söylenebilir.