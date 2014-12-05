Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, Çin'de lisans bedellerini düşürecek

4 yıl
317
1
8
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm, Çin'de lisans bedellerini düşürecek

Uzun süredir Çin hükümetinin anti-tekel soruşturması altında bulunan Qualcomm için nihayet nihai anlamda bir karar çıktı. Ancak bu karar firmanın zarar etmesine yol açacak kadar önemli maddeler içeriyor. 

Qualcomm özellikle mobil iletişim altyapısı ile ilgili patentlerini tekel oluşturmak için kullandığı gerekçesiyle Çin makamları tarafından soruşturuluyordu. Makamlar soruşturma sonucunda Qualcomm'un tekelleşme girişiminde bulunduğu kanaati ortaya çıktı. Bu da Qualcomm'a pek çok yaptırım getirecek. 

Bunlardan ilki bu davranışı nedeniyle tazminata mahkum edilmesi. İkincisi ise Çinli üreticilere uyguladığı lisans bedellerinde indirime gitmesi. Bu lisansların daha çok mobil iletişim altyapısı ile ilgili olduğu belirtiliyor. Yine de Çinli üreticilerin cihazlarında belirli bir indirime sebebiyet verecektir.

Diğer bir yaptırım ise Qualcomm'un çapraz patent lisanslama uygulamasına son verilmesi oldu. Bu uygulamada Qualcomm'un yongalarını kullanan firmalar kendi patentlerini Qualcomm'a kullandırtmak zorunda ve diğer Qualcomm müşterisi firmalardan da lisans bedeli alamıyor. Bu sayede Qualcomm'un müşterileri arasında bir lisans havuzu oluşturulmuştu. 

Yaptırımlardan ikisi Qualcomm'un mali tablolarını biraz etkileyecek gibi görünüyor. Ancak son yaptırım Çinli firmaları ilgilendiriyor. Zira ZTE, Huawei gibi onbinlerce patente sahip olan firmalar bunları kullanan Xiaomi, Meizu, Oppo, Vivo gibi firmalardan ileride bedel talep edebilecek. Böylece Çinli firmalar arasında bir patent savaşı başlayacak. 

Bununla birlikte büyük Çinli firmalar karardan oldukça memnun. Soruşturma kararlarının önümüzdeki günlerde resmi olarak yayımlanması bekleniyor. Karar şimdilik Çin'de geçerli. Ancak buna bakarak Rusya veya Avrupa'da benzer soruşturmalar açılması da olası. Bu kararın Qualcomm'a etkisini ise zamanla göreceğiz.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/qualcomm-will-lower-licence-fees-end-reverse-patent-licence-china.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
iyi aksamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
iyi yapmışlar qualcomm işlemcili cihazlzr nedense hep diğerlerinden pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
Seviyorum bu çinin anti tekel düzenlemelerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madhane 4 yıl
Bak sen su cinli mezevenklere adam olmuslarda harac kesmeye baslamislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
olacağı buydu. Çinliler işi biliyor. qualcomm olmasa bile işlemci konusunda iyi adımlar atıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Özet:Çin kendine kıyak geçmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Çapraz nedir yav eğer doğruysa hak etmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 4 yıl
Organize işler bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 5 Aralık 2014 4 yıl Sokak Röportajları Bölüm 2 ''Kopya İçerik'' 4 yıl Mobilite: Ferrari FXX K, iPhone 6 klonu, 20.yıl özel PlayStation 4 ve dahası... 4 yıl Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı"Yerli Oyuncu Bilgisayarı 4 yıl 2si1 "Sessiz" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Huawei TalkBand B1 video inceleme "Akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık bir arada" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim