Qualcomm, Çin'de lisans bedellerini düşürecek





Uzun süredir Çin hükümetinin anti-tekel soruşturması altında bulunan Qualcomm için nihayet nihai anlamda bir karar çıktı. Ancak bu karar firmanın zarar etmesine yol açacak kadar önemli maddeler içeriyor.





Qualcomm özellikle mobil iletişim altyapısı ile ilgili patentlerini tekel oluşturmak için kullandığı gerekçesiyle Çin makamları tarafından soruşturuluyordu. Makamlar soruşturma sonucunda Qualcomm'un tekelleşme girişiminde bulunduğu kanaati ortaya çıktı. Bu da Qualcomm'a pek çok yaptırım getirecek.





Bunlardan ilki bu davranışı nedeniyle tazminata mahkum edilmesi. İkincisi ise Çinli üreticilere uyguladığı lisans bedellerinde indirime gitmesi. Bu lisansların daha çok mobil iletişim altyapısı ile ilgili olduğu belirtiliyor. Yine de Çinli üreticilerin cihazlarında belirli bir indirime sebebiyet verecektir.





Diğer bir yaptırım ise Qualcomm'un çapraz patent lisanslama uygulamasına son verilmesi oldu. Bu uygulamada Qualcomm'un yongalarını kullanan firmalar kendi patentlerini Qualcomm'a kullandırtmak zorunda ve diğer Qualcomm müşterisi firmalardan da lisans bedeli alamıyor. Bu sayede Qualcomm'un müşterileri arasında bir lisans havuzu oluşturulmuştu.





Yaptırımlardan ikisi Qualcomm'un mali tablolarını biraz etkileyecek gibi görünüyor. Ancak son yaptırım Çinli firmaları ilgilendiriyor. Zira ZTE, Huawei gibi onbinlerce patente sahip olan firmalar bunları kullanan Xiaomi, Meizu, Oppo, Vivo gibi firmalardan ileride bedel talep edebilecek. Böylece Çinli firmalar arasında bir patent savaşı başlayacak.





Bununla birlikte büyük Çinli firmalar karardan oldukça memnun. Soruşturma kararlarının önümüzdeki günlerde resmi olarak yayımlanması bekleniyor. Karar şimdilik Çin'de geçerli. Ancak buna bakarak Rusya veya Avrupa'da benzer soruşturmalar açılması da olası. Bu kararın Qualcomm'a etkisini ise zamanla göreceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/qualcomm-will-lower-licence-fees-end-reverse-patent-licence-china.html