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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, GestureTek firmasının hareket tanıma teknolojisini Snapdragon için satın alıyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon ve tablet modellerinin önemli bir kısmında ürettiği Snapdragon işlemcileri kullanılan, geliştirdiği teknolojilerle bu alana büyük katkı yapan Qualcomm firması şimdi yeni bir teknolojinin daha peşine düştü.

Qualcomm'un hedefinde bu kez hareket algılama teknolojileri konusunda uzmanlaşmış GestureTek firması var. 

GestureTek firmasının hareket algılama teknolojilerini kullandığı önemli projeleri mevcut. Örneğin Microsoft'un Surface ürününe rakip olan GestTable, dokunmatik duvar modeli Illuminate ve Kinect teknolojisine benzeyen aparatla donatılmış ekranlar. Akıllı telefon ve tabletlerin ön kameraları GestureTek firmasının teknolojilerine oldukça uygun. 

Qualcomm, firma satın almaktan ziyade bu firmanın elindeki hareket algılama teknolojisini patent ve projeleriyle birlikte satın alıyor. 

Qualcomm bu teknolojiyi kesin olarak ne için kullanacağını açıklamadı. Sadece hareket algılama teknolojisinin ve mühendislik kaynaklarının bundan sonraki Snapdragon yongalarına entegre edileceği belirtildi. 

Qualcomm başkan yardımcısı Steve Mollenkopf, uygulama işlemcilerinin tüketicilerin ev eğlence ve mobil cihazlarıyla farklı yollardan iletişime geçmelerine olanak sağladığını, GestureTek firmasının kilit teknolojilerini satın alarak hem kendilerinin hem de ortak firmaların yeni kullanıcı tecrübeleri üretmelerine imkan oluşturduklarını vurguladı. 

Qualcomm bu girişimle birlikte sadece akıllı telefon ve tabletler değil Google TV gibi ev eğlence cihazlarına da hareket tanıma kabiliyeti kazandırmak istiyor. Böylece yongaseti seviyesinde Kinect teknolojilerini pek çok cihazda görebilmemiz mümkün olacak.

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memotunc 7 yıl
sahoron
Bunu alacakta buna uygun işlemci felan yapacakta bunlar yaygınlaşacakta en az 2 sene gecer

Geçsin bi acelenmi var ?
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wentworthscofield 7 yıl
hareket algılayıcılı oyunlar tabletler ve özellikle akıllı telefonlar için biraz zorlama olur
basit hareketler olsa bile ekrandan uzaklaşmak lazım, ekran doğru düzgün görünmediği zaman da oyun oynamanın bir anlamı kalmaz
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sahoron 7 yıl
Bunu alacakta buna uygun işlemci felan yapacakta bunlar yaygınlaşacakta en az 2 sene gecer
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ffaarruukk 7 yıl
işte bu haber süper.
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