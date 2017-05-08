Qualcomm Quick Charge 4.0, yılın ikinci yarısına yetişiyor

Qualcomm’un geliştirdiği hızlı şarj özelliğinin en yeni sürümü olan Quick Charge 4.0, normalde Snapdragon 835 yonga seti ile birlikte duyurulmuş ve bu yonga setini taşıyan cihazlarda boy göstereceği açıklanmıştı. Bununla birlikte halen yeni teknolojiden ses seda yok.

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Yeni bilgilere göre Quick Charge 4.0 teknolojisi en erken yılın ikinci yarısında ilk cihazlarda boy gösterecek. Bu bakımdan mevcut amiral gemilerinden QC 4.0 teknolojisinin yer almayacağı anlaşılıyor. Hatta Samsung Galaxy S8 serisinde QC 4.0 olduğu ısrarla dile getirilmiş ancak sonradan Samsung’un kendi hızlı şarj teknolojisini kullandığı anlaşılmıştı.

QC 4.0 teknolojisi neden gecikti ve hangi cihazlarda yer alacak şimdilik belli değil. Qualcomm bugüne kadar QC 2.0 ve QC 3.0 teknolojisine sahip 600 milyon cihazın piyasaya çıktığını belirtiyor ancak QC 4.0 ile ilgili bir açıklama yapılmıyor.

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15 dakikada bataryanın yüzde 50’sini doldurabilen QC 4.0 teknolojisi, QC 3.0’a göre yüzde 30 daha hızlı. Ayrıca daha iyi optimize ederek bataryanın ömrünü uzatıyor. Yine şarj kablosunun direnç kalitesini ölçme yeteneği de var.

Özellikle alt seviye telefonlarda Snapdragon yonga setlerinin yanına Quick Charge teknolojisi entegre ediliyor ve bu da üreticilerin işine geliyor. Ancak üst seviyede Oppo, Huawei, Samsung gibi üreticilerin kendi teknolojilerini kullandığını görüyoruz. Bu da Qualcomm’un rekabet gücünü kırıyor. Bu bakımdan QC 4.0 teknolojisinin hızlı bir şekilde piyasaya çıkması önem taşıyor.