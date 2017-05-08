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Qualcomm Quick Charge 4.0, yılın ikinci yarısına yetişiyor

Bu yıl piyasaya çıkan Snapdragon 835 yonga setli amiral gemi modellerinde yer alması beklenen Quick Charge 4.0 hızlı şarj teknolojisi halen ortalarda gözükmüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm’un geliştirdiği hızlı şarj özelliğinin en yeni sürümü olan Quick Charge 4.0, normalde Snapdragon 835 yonga seti ile birlikte duyurulmuş ve bu yonga setini taşıyan cihazlarda boy göstereceği açıklanmıştı. Bununla birlikte halen yeni teknolojiden ses seda yok.

En erken yaz sonunda

Yeni bilgilere göre Quick Charge 4.0 teknolojisi en erken yılın ikinci yarısında ilk cihazlarda boy gösterecek. Bu bakımdan mevcut amiral gemilerinden QC 4.0 teknolojisinin yer almayacağı anlaşılıyor. Hatta Samsung Galaxy S8 serisinde QC 4.0 olduğu ısrarla dile getirilmiş ancak sonradan Samsung’un kendi hızlı şarj teknolojisini kullandığı anlaşılmıştı.

QC 4.0 teknolojisi neden gecikti ve hangi cihazlarda yer alacak şimdilik belli değil. Qualcomm bugüne kadar QC 2.0 ve QC 3.0 teknolojisine sahip 600 milyon cihazın piyasaya çıktığını belirtiyor ancak QC 4.0 ile ilgili bir açıklama yapılmıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7R benchmark testlerinde"

15 dakikada bataryanın yüzde 50’sini doldurabilen QC 4.0 teknolojisi, QC 3.0’a göre yüzde 30 daha hızlı. Ayrıca daha iyi optimize ederek bataryanın ömrünü uzatıyor. Yine şarj kablosunun direnç kalitesini ölçme yeteneği de var.

Özellikle alt seviye telefonlarda Snapdragon yonga setlerinin yanına Quick Charge teknolojisi entegre ediliyor ve bu da üreticilerin işine geliyor. Ancak üst seviyede Oppo, Huawei, Samsung gibi üreticilerin kendi teknolojilerini kullandığını görüyoruz. Bu da Qualcomm’un rekabet gücünü kırıyor. Bu bakımdan QC 4.0 teknolojisinin hızlı bir şekilde piyasaya çıkması önem taşıyor.

 

http://wccftech.com/qualcomm-quick-charge-4-0-h2-2017/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 2 yıl
Piyasada şu an QC 4.0 diye bir şey yok arkadaşlar, buna Mi 6, Mi 26, MiG 29 falan hepsi dahil.
Sallamayalım lütfen.
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buraoca2 2 yıl
@Skald

Hocam rica etsem cihazın kendi sitesinden link verebilir misiniz?

Bu Mi6'nın yanında gelen şarj aleti Quickcharge 3.0 destekli. Acaba piyasada Quickcharge 4.0 destekli şarj aleti varmı? Araştırdım bulamadım
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beyazadam 2 yıl
Büyük ihtimalle sadece SD835 ismini taşıyor olması QC4.0 teknolojisini kullanacağı anlamına gelmiyor. İşlemciyi üreten firma ve telefonu üreten firmanın bazı konularda anlaşıp birlikte çalışmaları gerekiyordur. Ayrıca büyük ihtimalle QC4.0 için ayrıca lisanslama ücreti ödenmesi de söz konusu olabilir.
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pusat1249 2 yıl
Sd 835 olan telefonlarda QC 4.0 olması gerekiyor nasıl oluyorda QC 3.0 oluyor? Sd 820 mi bu
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interwap 2 yıl
Hacılar mi6'da hani vardı?
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interwap 2 yıl
Hacılar mi6'da hani vardı?
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kadirirdem 2 yıl
Öyle diyorsunuz da Mi6 da Quick Charge 4.0 var ve satışları var.
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Skald 2 yıl kadirirdem
mi6 da 3.0 var kendi sitesinde bile yazıyor
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damn2u 2 yıl
Buraya bir yorum yazıp kimlere mention atsak ki? Bu dönemin çıkış yapan cihazlarında GSMArena QC 3.0 ile çıktığını söylerken yok yeaa QC 4.0 diye sallıyorlardı.
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