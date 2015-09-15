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Qualcomm Quick Charge teknolojisi üçüncü nesle terfi ediyor

3 yıl
2,2b
1
15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm Quick Charge teknolojisi üçüncü nesle terfi ediyor

Qualcomm'un uzun yıllardır geliştirdiği ve Snapdragon yongasetlerine entegre olarak tüketicilere sunduğu hızlı şarj teknolojisi Quick Charge, üçüncü nesli ile daha gelişmiş ve daha hızlı olarak karşımıza çıkıyor.

Quick Charge 1.0 teknolojisi ile standart şarj adaptörlerine göre bataryayı yüzde 40 daha hızlı şarj edebilen Qualcomm, Quick Charge 2.0 teknolojisi ile bu oranı yüzde 75 seviyesine yükseltmişti. Bu sayede 30 dakika içerisinde bataryanın yüzde 60'ı şarj olabiliyordu.

Quick Charge 3.0 teknolojisi ile Qualcomm önceki nesle oranla yüzde 38 gelişme sağlamış. Tam rakamlar açıklanmamakla birlikte 30 dakika içerisinde bataryanın yüzde 75 seviyesine kadar doldurulabildiği tahmin ediliyor. Elbette bu teknoloji tüketicilerin beklediği kullanım sürelerinin artırılması konusuna bir katkı yapmıyor ancak en azından batarya kritik seviyeye geldiğinde kullanıcının 5-10 dakikalık süre içerisinde cihazını şarja takarak yeteri kadar enerji elde etmesini sağlıyor.

Quick Charge 3.0 teknolojisi Qualcomm'un akıllı voltaj çözümünü - INOV temel alıyor. Sistem bataryayı sürekli takip ederek gerekli olan en iyi güç seviyesini algılıyor ve enerji akışını buna göre ayarlıyor. Böylece maksimum verimlilik elde ediyor. Quick Charge 3.0 teknolojisi USB Type-A, USB micro, USB Type-C gibi pek çok bağlantıya ve 3.6V-20V arasındaki voltaj değerlerine destek sunacak. Ayrıca Quick Charge 1.0 ve Quick Charge 2.0 ile de geriye dönük uyum sağlayacak. 

Qualcomm yeni teknolojisini Snapdragon 820 yongaseti başta olmak üzere Snapdragon 617, Snapdragon 618, Snapdragon 620 ve Snapdragon 430 yongasetlerinde kullanacak. Ayrıca farklı çözümler sunmak isteyen üreticilere de lisanslanacak. İlk örneklerin ise gelecek yıl piyasada olması bekleniyor. Piyasada bulunan standart şarj adaptörleriyle bu hız değerlerine erişebilmek mümkün değil. Yongasetleri yanında şarj adaptörlerinin veya şarj docklarının da Qualcomm'un sağladığı teknolojiyi barındırması gerekiyor.  

https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/09/14/introducing-quick-charge-30-next-generation-fast-charging-technology Yorum Yaz
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ERIKCI 3 yıl en beğenilen Guest-97084050D
kullanici1234tr


lapatid

bu teknolojiler bataryaya zarar veriyor mu peki ?

kullandigim p70 sarj esnasinda cok isiniyor,etkilerini uzun donemde gorucez artik

P70de sıkıntı çıkarır hocam söyleyeyim. şu huaweweweewiiwieei firmasina prim vermeyin artık lütfen.

yalnız p70 lenovo.
kullanici1234trlapatidbu teknolojiler bataryaya zarar veriyor mu peki ?kullandigim p70 sar...
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alemburda34 3 yıl
Zaten bu isi adam akilli yapan 2 firma var biri qualcomm biride Oppo Vooc
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SeKSandDoRT 3 yıl

Bilmeyenler için bi uyarı olsun,

olurda elinize geçerde, hızlı şarj adaptörleriyle, desteklemeyen cihazlarınızı sakın şarj etmeyin,

cihazı kül edersiniz, bu adaptörlerin çıkış voltajları fazladır, amperleri olsa sorun değil di...
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ahead 3 yıl SeKSandDoRT
SeKSandDoRT


Bilmeyenler için bi uyarı olsun,

olurda elinize geçerde, hızlı şarj adaptörleriyle, desteklemeyen cihazlarınızı sakın şarj etmeyin,

cihazı kül edersiniz, bu adaptörlerin çıkış voltajları fazladır, amperleri olsa sorun değil di...

hızlı şarj makinalarında birden fazla voltaj vardır taktığın cihaza göre usb kablosu üzerinden cihaz şarj cihazına komut gönderir
yani sıradan bir cihaz için 5 volt 2 amper verirken hızlı şarj teknolojisine sahip bir cihaza 9 volt 1.6 amper yada 1.8 amper verir.
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Crauls 3 yıl
sdn yazdıktan ıkı 3 saat sonra hemen rotuslayıp yazıorsun ekrem cok hızlısın gercekten,bravo..
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silversmith 3 yıl
Kablosuz cihazlar artık kablo bağımlısı olmaktan kurtulsun!
Açık gözlü üreticiler; nasıl olsa çabuk şarj oluyor diye pillerin Mah değerlerini düşürmezler umarım. Yoksa değişen pek bir şey olmaz!
Bir yandan da "Telefonları jilet gibi inceltmesinler, tıraş mı olacağız!" Kampanyasını başlatmak gerekli! Yoksa 3000-4000 Mah'ı bırak 3 haneli rakamlara ineriz! :D
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Xiaomii 3 yıl
Deneme cihazınında Mi4 olması dikkat çekici.
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kadirirdem 3 yıl
ilk 2 neslin bi artısını göremedik 3. sü geldi....
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NeroWin 3 yıl
Sorun hızlı şarj teknolojisinde değil. Sorun telefon üreticilerinin hızlı şarj destekli adaptörleri kutu içerinde yer vermemesi.
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neronidas 3 yıl
ilk iki neslin bi filmini göremeden 3. geldi
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freudunpiposu 3 yıl
s6 ilk 40'lık bölümü 10 dakika da oluyor sonrasında yavaşlıyor. son 10'luk bölüm yaklaşık 20 dakika da şarj oluyor mesela.
2600 mah bataryayla bir deneme yapmak lazım.
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lapatid 3 yıl
bu teknolojiler bataryaya zarar veriyor mu peki ?
kullandigim p70 sarj esnasinda cok isiniyor,etkilerini uzun donemde gorucez artik
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Guest-97084050D 3 yıl lapatid
lapatid
bu teknolojiler bataryaya zarar veriyor mu peki ?
kullandigim p70 sarj esnasinda cok isiniyor,etkilerini uzun donemde gorucez artik

P70de sıkıntı çıkarır hocam söyleyeyim. şu huaweweweewiiwieei firmasina prim vermeyin artık lütfen.
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