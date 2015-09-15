Qualcomm Quick Charge teknolojisi üçüncü nesle terfi ediyor

Qualcomm'un uzun yıllardır geliştirdiği ve Snapdragon yongasetlerine entegre olarak tüketicilere sunduğu hızlı şarj teknolojisi Quick Charge, üçüncü nesli ile daha gelişmiş ve daha hızlı olarak karşımıza çıkıyor.





Quick Charge 1.0 teknolojisi ile standart şarj adaptörlerine göre bataryayı yüzde 40 daha hızlı şarj edebilen Qualcomm, Quick Charge 2.0 teknolojisi ile bu oranı yüzde 75 seviyesine yükseltmişti. Bu sayede 30 dakika içerisinde bataryanın yüzde 60'ı şarj olabiliyordu.





Quick Charge 3.0 teknolojisi ile Qualcomm önceki nesle oranla yüzde 38 gelişme sağlamış. Tam rakamlar açıklanmamakla birlikte 30 dakika içerisinde bataryanın yüzde 75 seviyesine kadar doldurulabildiği tahmin ediliyor. Elbette bu teknoloji tüketicilerin beklediği kullanım sürelerinin artırılması konusuna bir katkı yapmıyor ancak en azından batarya kritik seviyeye geldiğinde kullanıcının 5-10 dakikalık süre içerisinde cihazını şarja takarak yeteri kadar enerji elde etmesini sağlıyor.





Quick Charge 3.0 teknolojisi Qualcomm'un akıllı voltaj çözümünü - INOV temel alıyor. Sistem bataryayı sürekli takip ederek gerekli olan en iyi güç seviyesini algılıyor ve enerji akışını buna göre ayarlıyor. Böylece maksimum verimlilik elde ediyor. Quick Charge 3.0 teknolojisi USB Type-A, USB micro, USB Type-C gibi pek çok bağlantıya ve 3.6V-20V arasındaki voltaj değerlerine destek sunacak. Ayrıca Quick Charge 1.0 ve Quick Charge 2.0 ile de geriye dönük uyum sağlayacak.





Qualcomm yeni teknolojisini Snapdragon 820 yongaseti başta olmak üzere Snapdragon 617, Snapdragon 618, Snapdragon 620 ve Snapdragon 430 yongasetlerinde kullanacak. Ayrıca farklı çözümler sunmak isteyen üreticilere de lisanslanacak. İlk örneklerin ise gelecek yıl piyasada olması bekleniyor. Piyasada bulunan standart şarj adaptörleriyle bu hız değerlerine erişebilmek mümkün değil. Yongasetleri yanında şarj adaptörlerinin veya şarj docklarının da Qualcomm'un sağladığı teknolojiyi barındırması gerekiyor.

https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/09/14/introducing-quick-charge-30-next-generation-fast-charging-technology