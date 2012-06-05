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Qualcomm, Snapdragon S4 kapsama alanını genişletiyor

6 yıl
1,8b
1
3
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Krait mimarisini temel alan Snapdragon S4 yongada sistemini bu yılın pek çok önemli modelinde görmeye başladığımız Qualcomm, platformun kapsama alanını genişletme kararı aldı.

Firmanın duyurusuna göre daha önce Pro olarak gelişmiş bir sürümünü göreceğimiz sistem, ek olarak üç sürümü daha bünyesine kattı.

Pro sürümü Adreno 225 grafik birimi yerine Adreno 320 grafik birimi kullanıyor ve mobil cihazların grafik gücünü katlayarak artırıyor. Pro sürümünde 4 çekirdek olacağı şeklinde bazı iddialar gündeme gelmişken Qualcomm bu konuya değinmemiş. Adreno 320 grafik biriminde Windows ve üst seviye oyunları hızlandıracak atanmış donanım bulunuyor. APQ8064 ve MSM8960T modelleri Pro sürümünü temsil edecek. Sürümün ultra ince dizüstü bilgisayarlara olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Prime sürümü Snapdragon S4 Prime MPQ8064 şeklinde adlandırılacak ve 1.5GHz hızında 4 çekirdekli işlemci ve Adreno 320 grafik birimini barındıracak. Prime sürümü mobil cihazlar için en üst seviye tecrübe sunmayı amaçlıyor. Prime sürümünün hedefinde akıllı televizyon segmenti yer alıyor.

Plus sürümü MSM8960, APQ8060A, MSM8660A, MSM8260A, APQ8030, MSM8930, MSM8630, MSM8230, MSM8627 ve MSM8227 işlemcilerini barındırıyor. Plus sürümü genelde daha hızlı bağlantı ve daha hızlı uygulama işleme için optimize edilmiş. Bunun haricinde detaylı bir bilgi yok.

Play sürümü ise platformun giriş seviyesi denebilecek segmentini oluşturacak. MSM8625 ve MSM8225 işlemciler özellikle MSM7x27A ve MSM7x25A yongasetlerine uyumlu olacak şekilde üretilmiş. Çift çekirdekli 1.2GHz hızında çalışan işlemci, Adreno 203 grafik birimi ile artık uygun fiyatlara Snapdragon S4 yongalı modeller bulmak mümkün olabilecek.

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erci501 6 yıl
Rekabetin artması sevindirici
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erci501 6 yıl
Rekabetin artması sevindirici
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Imaginaerum 6 yıl
Qualcomm sağlam geliyor.
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