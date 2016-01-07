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Qualcomm arabaları akıllandırıyor

Nvidia'dan sonra diğer bir yonga devi Qualcomm da sürücüsüz araçlara yönelik yeni donanımını duyurdu. Yeni donanım, Snapdragon 820 yonga setini araçlara getiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm arabaları akıllandırıyor


CES 2016 fuarında Nvidia'nın yeni Drive PX 2 araç bilgisayar sistemi büyük ses getirse de, Qualcomm tarafında da oldukça önemli gelişmeler mevcut. Firma, Android tarafının en güçlüsü Snapdragon 820'yi araçlara entegre ediyor. Üstelik yanında makine öğrenme dili ile birlikte.

Qualcomm, 2014 yılında Snapdragon 602A adında otomobil sistemlerine yönelik bir yonga seti geliştirmişti. Snapdragon 600 yonga setini temel alan bu çözüm sonrasında şimdi de Snapdragon 820A yonga seti karşımızda. Gücün yanında çok hızlı veri transferleri de Cat. 12 LTE modem ile mümkün olacak. 

4 adet 64-bitlik özelleştirilmiş Kryo çekirdeği ve Adreno 530 grafik birimi barındıran yonga seti, mobil dünyada çok büyük bir güce sahip. Elbette otomobil sistemlerine de bu gücü getirecektir ancak bu noktada Nvidia Drive PX 2 sisteminin gerisinde kalacağını söyleyebiliriz. Qualcomm'u öne çıkarak ise beynin nöral sistemini temel alan Zeroth makine öğrenme dilini kullanıyor olması. 

Zeroth, aracın çeşitli sensörlerinden ve kameralarından elde edilen verilerle çevrenin haritalamasını yapıyor. Yol üzerindeki engeller, yayalar algılanıyor ve internetten elde edilen trafik bilgileri ile aracın kendi yolunu çizebilmesi mümkün hale geliyor. Özellikle sürücüsüz araçlarda Zeroth makine dili oldukça işe yarayacak. Ayrıca trafik ışıkları, yoldaki işaretler, şeritler de algılanabiliyor ve sürücü uyarılıyor. 

Snapdragon 820A yonga seti QNX, CarPlay ve Android Auto teknolojilerine destek veriyor. Bu bakımdan geniş bir kitleye hitap edebilecek. Ayrıca üreticiler güncellemeleri kablosuz olarak araçlarına gönderebiliyorlar. Böylece herhangi bir ek bağlantıya gerek kalmıyor. 

Bu yılın ilk çeyreğinde Snapdragon 820A yonga setinin örneklemesine başlanacak. Yılın sonlarına doğru ise araçlarda kullanılması bekleniyor. Firma, LTE desteği ve trafik ışıklarını algılama özelliklerini Snapdragon 820Am adındaki ikinci versiyonda sunacak. Snapdragon 602A yonga seti ise halen tercih edilen bir ürün durumunda ve Audi gelecek yıl bu yonga setine geçiş yapacağını duyurdu.  

http://www.engadget.com/2016/01/05/qualcomm-snapdragon-820a/ Yorum Yaz
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YasinCC 3 yıl
UNF0RGIVEN
SD 810dan sonra içim ısınmıyor Qualcoma

Snapdragon 800 serisinde zaten ne olacağı belliydi. S800'de de ısınma sorunu vardı ancak 810 kadar olmayınca çok ses çıkmadı.
saat hızı frekansını yükseltip duruyorlar. İntel-AMD arasındaki 2000-2005 arasında yaşanan yarışın benzeri bugün mobilde yaşanıyor.
Bu konuda Apple'ı tebrik etmek gerek. Çekirdeği büyütüp saat hızını düşürdü. Bu çok tecrübeli firmalar ise küçültüp saat hızını arttırma derdinde.
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Whole Lotta Rosie 3 yıl
Bilgisayar, telefon gibi alanlarda gerçekleşen teknolojik ilerlemeleri yanında araç teknolojisi çok yavaş kalıyor.
Bu alanda en ileriyi gören ve bu yönde atılımlar yapan firma Tesla'dır. Adamlar hem tamamen elektrikli süper araç üretti, hem de bu aracı kendi kendine yolda gidecek hale getirdi.

Gerisi hala car play, yok android auto, yok ek yonga ile yolu modellemeyle uğraşıyor. Adamlar bunu çoktan yaptı hatta piyasaya sürdü.
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UNF0RGIVEN 3 yıl
SD 810'dan sonra içim ısınmıyor Qualcom'a
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alemburda34 3 yıl
Tegra ne yapacak bakalim isinma sorunlari ve guc tuketiminden dolayi arac sektorune el atiyorlardi. Orayada rakip geldi :)
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