Qualcomm da 10 çekirdek savaşına katılabilir

MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini duyurmasının ardından ilginç bir şekilde Qualcomm'a ait bir sunum internete sızdırıldı. Sunum Qualcomm'un 10 çekirdek yarışına katılmaya hazırlandığını gösteriyor.





Firmanın amiral gemi sınıfında hazırladığı bilinen tek yongaseti özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 820. Bunun dışında resmi herhangi bir bilgi yok ve firma bu yılın aksine standart ARM çekirdekleri ile yola devam etmek istemiyor. Enerji tüketimini yönetmek adına firma özelleştirme işinde kararlı. Ancak bazı kaynaklar ısrarla çeşitli sızıntılar vermeye devam ediyor.





Sızan son bilgilerde Qualcomm'un Snapdragon 818 adında 10 çekirdekli bir yongaseti hazırladığı görülüyor. Aynı Helio X20 yongasetinde olduğu gibi Cortex-A72+Cortex-A53+Cortex-A53 çekirdek yapılanması mevcut. Yani Qualcomm da 3 kümeli çalışma sistemi geliştiriyor. Ancak temel fark Cortex-A72 çekirdekleri 4 adet iken orta yoğunluktaki işleri kaldıracak Cortex-A53 çekirdeği iki adette tutulmuş.





Bu yongasetinde yoğun tempoda 4 adet 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği devreye giriyor. Ancak orta ve az yoğunluktaki işlemlerde ise sırasıyla 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ile 1.6GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A53 çekirdeği devreye giriyor.





ARM'ın big.LITTLE çalışma prensibini aslında az çok kavrayabilmiştik. Yoğun iş yükünde big yani güçlü çekirdekler devreye girerken, daha az iş yükünde little yani güçsüz çekirdekler devreye giriyordu. Enerji tüketimi açısından tercih edilen bu yöntemin tasarımcılar tarafından başarılı bir şekilde kullanıldığını gördük.





Ancak bu yeni 3 kümeli sistem biraz kafa karıştırıyor zira iki küme sırasıyla çalışırken üçüncü kümeye neden ihtiyaç duyulduğu merak konusu. Muhtemelen little kategorisindeki güçsüz çekirdeklerin de iş yüküne göre ayrılması ihtiyacı doğdu ve böylece enerji tüketiminde biraz daha denge yakalanması amaçlandı.





Ancak sızıntılarda kafa karıştıran noktalar mevcut. Qualcomm'un Snapdragon 820 ile yeni nesil Adreno grafik birimine geçmesi ve üretim sürecini de 16/14nm'ye geliştirmesi bekleniyordu. Snapdragon 818 ise 20nm üretim sürecine sahip ve üstelik Adreno 532 grafik birimi ile birlikte geliyor. Bu bakımdan ya Qualcomm'un stratejisinde değişiklik var ya da Snapdragon 818 de sadece bir test ürünü ve hiçbir zaman ticari hayata geçmeyecek.

http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-818-SoC-with-deca-core-CPU-being-prepped-by-Qualcomm_id69131