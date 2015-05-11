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Qualcomm da 10 çekirdek savaşına katılabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm da 10 çekirdek savaşına katılabilir

MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini duyurmasının ardından ilginç bir şekilde Qualcomm'a ait bir sunum internete sızdırıldı. Sunum Qualcomm'un 10 çekirdek yarışına katılmaya hazırlandığını gösteriyor. 

Firmanın amiral gemi sınıfında hazırladığı bilinen tek yongaseti özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 820. Bunun dışında resmi herhangi bir bilgi yok ve firma bu yılın aksine standart ARM çekirdekleri ile yola devam etmek istemiyor. Enerji tüketimini yönetmek adına firma özelleştirme işinde kararlı. Ancak bazı kaynaklar ısrarla çeşitli sızıntılar vermeye devam ediyor. 

Sızan son bilgilerde Qualcomm'un Snapdragon 818 adında 10 çekirdekli bir yongaseti hazırladığı görülüyor. Aynı Helio X20 yongasetinde olduğu gibi Cortex-A72+Cortex-A53+Cortex-A53 çekirdek yapılanması mevcut. Yani Qualcomm da 3 kümeli çalışma sistemi geliştiriyor. Ancak temel fark Cortex-A72 çekirdekleri 4 adet iken orta yoğunluktaki işleri kaldıracak Cortex-A53 çekirdeği iki adette tutulmuş.

Bu yongasetinde yoğun tempoda 4 adet 2GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 çekirdeği devreye giriyor. Ancak orta ve az yoğunluktaki işlemlerde ise sırasıyla 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ile 1.6GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A53 çekirdeği devreye giriyor. 

ARM'ın big.LITTLE çalışma prensibini aslında az çok kavrayabilmiştik. Yoğun iş yükünde big yani güçlü çekirdekler devreye girerken, daha az iş yükünde little yani güçsüz çekirdekler devreye giriyordu. Enerji tüketimi açısından tercih edilen bu yöntemin tasarımcılar tarafından başarılı bir şekilde kullanıldığını gördük. 

Ancak bu yeni 3 kümeli sistem biraz kafa karıştırıyor zira iki küme sırasıyla çalışırken üçüncü kümeye neden ihtiyaç duyulduğu merak konusu. Muhtemelen little kategorisindeki güçsüz çekirdeklerin de iş yüküne göre ayrılması ihtiyacı doğdu ve böylece enerji tüketiminde biraz daha denge yakalanması amaçlandı. 

Ancak sızıntılarda kafa karıştıran noktalar mevcut. Qualcomm'un Snapdragon 820 ile yeni nesil Adreno grafik birimine geçmesi ve üretim sürecini de 16/14nm'ye geliştirmesi bekleniyordu. Snapdragon 818 ise 20nm üretim sürecine sahip ve üstelik Adreno 532 grafik birimi ile birlikte geliyor. Bu bakımdan ya Qualcomm'un stratejisinde değişiklik var ya da Snapdragon 818 de sadece bir test ürünü ve hiçbir zaman ticari hayata geçmeyecek. 

http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-818-SoC-with-deca-core-CPU-being-prepped-by-Qualcomm_id69131 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gökhan BOZKULA 4 yıl
4 çekirdek testler dışında bir işe yaramıyor diyorlardı. çünkü uygulamalr desteklemiyormuş . boşuan çekirdek sayısını arttırmasınlar öyleyse. diyenelre inat çalışın ulen :)
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OverClocK1ng 4 yıl
Teknopat76
cyberfalconBu işlemcilerde neden aynı tip çekirdeğin iki farklı hızdaki versiyonunu kullanıyorlar ki. Aynı çekirdeği farklı hızlarda kullanamıyorlar mı? Ya da farklı hızlarda verilmiş çekirdeklerin arasında fark var mı?
Farklı frekanslar çalışan çekirdekler arasında şöyle bir fark var a53 1ghz hızında çalışan çekirdeği a53 2ghz çalışan işlemcisine göre daha az eneerji tüketiyor.

İyi de zaten onu demişler. 2 GHz de çalışan işlemci 1 GHz de çalışamıyor mu?
4 çekirdek ve birbirinden bağımsız hızlarda çalışan A53 yapsınlar. 2 tane de A72.
Oldu bitti...
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psicik96 4 yıl
10 çekirdek nedir ya .. stabil çalışan 4 çekirdek 64 bit bir işlemci her türlü işi görücektir zaten ... mtk gibi gaza gelmeyin .
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yolyordam35 4 yıl
Snapdragon 805 ve 720p ekran. Çokta birşey istemiyoruz aslında.
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pranis 4 yıl
Sizin zerre kadar anlayamayacağınız mühendislik hesaplarıyla adamlar nasıl enerji/performans dengesini korurum diyor, siz burada bıdı bıdı ediyorsunuz. bence gayet mantıklı bir mühendislik. 6 yıl okuluna gidiyorlar köküne kadar öğreniyorlar, üreterek deneyerek deneyim sahibi oluyorlar, siz burada klavye profesörü anasını satim. bırakın bu tartışmaları nasıl olsa ne dayarlarsa alacaksınız "haaağğ 10 çekirdeğmiş bu ağbe"..
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CooL_ROMEO 4 yıl
Gereksiz.
Edit:Neden gereksiz olduğunu sormak istiyorsanız buyrun sorun anlatayım . Gereksiz
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hasan.sonus 4 yıl
Bu haftaki mobiltede Mesut abi " Inceledigim yabanci kaynaklarda uygulama gelistiriciler hicbir uygulama 2 cekirdekten fazlasini kullanamadigini soyluyirlar" demisti. Bu acidan arkadasimizin dedigi gibi 2*A72+2*A53 gayet yeterli olucaktir
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corwen 4 yıl
MT6795 li telefonlar bir çıksın S810 nu göreceğiz bakalım.
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turyunus 4 yıl
2xA72+2xA53 koysalar yeter de artar ya sanki dünyayı kurtarıyoruz;şuan için 2xA53(2ghz)+2xA53(1ghz) bile yeterli
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olağan_şüpheli 4 yıl
4 çekirdek testler dışında bir işe yaramıyor diyorlardı. çünkü uygulamalr desteklemiyormuş . boşuan çekirdek sayısını arttırmasınlar öyleyse.
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burakk, 4 yıl
Virinom
Teknopat76
cyberfalconBu işlemcilerde neden aynı tip çekirdeğin iki farklı hızdaki versiyonunu kullanıyorlar ki. Aynı çekirdeği farklı hızlarda kullanamıyorlar mı? Ya da farklı hızlarda verilmiş çekirdeklerin arasında fark var mı?
Farklı frekanslar çalışan çekirdekler arasında şöyle bir fark var a53 1ghz hızında çalışan çekirdeği a53 2ghz çalışan işlemcisine göre daha az eneerji tüketiyor.
İyi de 2ghzde çalışan işlemci zaten dinamik olarak hızını ayarlayabiliyor ki ? Ben de bir anlam veremedim.

Sanırım, iki çekirdek grubunu farklı hızlara göre optimize ediyorlar böyle iki farklı a53 grubu arasında bir performans/enerji dengesi yakalanmış oluyor
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Uçan Gergedan 4 yıl
Bu Quallcomm hala akıllanmamış, ısrarla 20 nm zorluyorlar.
Umarım test aşamasıdır, bi s810 vakası daha olması quallcomm'u batırır.
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umut_baris 4 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan

Bu Quallcomm hala akıllanmamış, ısrarla 20 nm zorluyorlar.
Umarım test aşamasıdır, bi s810 vakası daha olması quallcomm'u batırır.


Bence mtk ve samsung gümbür gümbür geliyor bu yolda.

Qualcomm Sony kafasını yaşadığı için batacak. Battı demesinler diye de başka şirketle birleşecek veya satılacak.

Bence böyle olacak sonu.

Samsung bu işlerde pir oldu zaten.

MTK yi elektronik cihazlardan tanıyoruz.
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