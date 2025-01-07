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    ARM tabanlı dizüstülere yeni soluk: Snapdragon X tanıtıldı!

    Qualcomm’un uygun fiyatlı laptop segmentine özel geliştirdiği Snapdragon X tanıtıldı. Yeni Arm işlemcisi, 45 TOPS'a kadar Hexagon NPU ve daha fazlasıyla geliyor.
    ARM tabanlı dizüstülere yeni soluk: Snapdragon X tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli yarı iletken devi Qualcomm, Snapdragon X işlemci ailesini genişletme yolunda sürpriz bir duyuru paylaştı. CPU devi, uzun süredir sızıntılarla gündeme gelen yeni Arm işlemcisi Snapdragon X'i tanıttı. Yeni işlemci, güçlü performans, uzun pil ömrü ve uygun fiyat üçlüsünü bir araya getiriyor. 

    Snapdragon X neler sunuyor?

    TSMC’nin 4nm N4P üretim teknolojisini temel alan Snapdragon X, 8 çekirdekli bir yapı sunuyor: dört performans ve dört verimlilik çekirdeği. Maksimum saat hızı 3.00GHz olarak belirlenmiş ve toplamda 30MB önbellek kapasitesine sahip. Ancak, yükseltme (boost) hızı belirtilmediğinden performansın bu hızla sınırlı olup olmadığını bilmiyoruz. 

    ARM tabanlı dizüstülere yeni soluk: Snapdragon X tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Snapdragon X, GPU bölümünde 1.7 TFLOPS seviyesinde bir Adreno GPU kullanıyor. Bu değer, Snapdragon X Plus ile aynı seviyede. Diğer tarafta işlemciye yapay zeka (AI) yetenekleri için 45 TOPS'a kadar Hexagon NPU eşlik ediyor. Bu da Snapdragon X’i bu fiyat aralığında yapay zeka işlemleri açısından iddialı bir konuma getiriyor.

    Snapdragon X, yüksek hızlı LPDDR5X RAM desteği (64GB’a kadar) ve PCIe NVMe Gen 4 SSD ile geliyor. Bağlantı bölümünde ise X65 5G modem ve Wi-Fi 7 desteği bulunuyor. Ayrıca üç adede kadar 4K 60Hz harici monitör desteği ile geliyor. 

    Qualcomm’un yeni çipinin, 600 dolarlık fiyat segmentinde ARM tabanlı laptopların erişilebilirliğini artırması bekleniyor. Ancak fiyat avantajına rağmen hâlâ uygulama uyumluluğu sorununu çözmesi gerekecek. Keza Apple da, M1 işlemcili Mac modelleriyle bu sorunu büyük ölçüde aşarak pazarda önemli bir yer edinmişti. Qualcomm’un bu alanda nasıl bir yol izleyeceği, ARM tabanlı dizüstü pazarındaki başarısını belirleyecek.

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