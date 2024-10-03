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Tam Boyutta Gör Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra'dan oluşacak Xiaomi 15 serisinin duyurulmasına artık sadece aylar kaldı ve telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Daha önce modellerin teknik özellikleri hakkında birkaç ayrıntıyı zaten ele ale almıştık. Son olarak Xiaomi 15 Ultra'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Xiaomi 15 Ultra görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Paylaşılan şema görüntülerine göre Xiaomi 15 Ultra, selefi 14 Ultra'nın tasarımına sadık kalacak. Ancak özellikle lens düzenlemesi açısından ufak bir fark var. Her iki tarafında iki lens bulunan Xiaomi 14 Ultra'nın aksine yeni sürümde üstte bir adet ana lens, alt bölümde ise üç lens konumlandırılmış. Bunun dışında dairesel kamera adası korunuyor.

Tam Boyutta Gör Detaylara inecek olursak, Xiaomi 15 Ultra'nın Vivo X100 Ultra ile aynı Samsung ISOCELL HP9 sensöre sahip olması bekleniyor. Bu kuruluma ise 14 Ultra'daki 50MP Sony IMX858 kameranın aksine 200MP periskop telefoto modülü eşlik edecek. Hemen altında, 14 Ultra'dakiyle aynı olan 1 inçlik 50 MP Sony LYT-900 ana kamera sensörü bulunacak. Bu yeni sensörün özellikle düşük ışık performansını iyileştirmesi bekleniyor.

Xiaomi 15 serisi, daha parlak ve kaliteli OLED panelle gelecek 1 gün önce eklendi

Diğer sensörlerde ise herhangi bir değişim beklenmiyor. Telefonun ön yüzüne geçtiğimizde cihazın düz kenarlara sahip olduğu ve ekranda delikli bir kesit olduğunu görüyoruz.

Xiaomi 15 serisi, daha parlak ve kaliteli OLED panelle gelecek 1 gün önce eklendi

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

Daha önceki raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Gen 4 veya Snapdragon 8 Elit tarafından desteklenmesi bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 24 GB'a kadar RAM ve devasa 6.200 mAh pil kapasitesine yer verilecek. Telefonun Android 15 tabanlı en son HyperOS 2.0 ile tanıtılması muhtemel. Ön yüzünde ise 144Hz yenileme hızı sunan 2K ekrana OLED ekrana yer verilecek.

Xiaomi 15 Ultra'nın rahat ve güvenli kilit açma için ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Arka yüzeyinde ise düz deri, fiberglas ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneğiyle tanıtılacak.

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