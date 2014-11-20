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Qualcomm sektörün ilk LTE Cat.10 modemini duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm sektörün ilk LTE Cat.10 modemini duyurdu

Mobil işlemci ve grafik birimi yanında hücresel iletişim modemleri de geliştirerek her iki sektörün de bir numarası olmayı başaran Qualcomm, bir ilke imza atacak yeni bir hücresel iletişim modemi serisinin duyurusunu yaptı. 

Gobi 9x45 serisi altında yer alacak modemler sektörün ilk LTE Cat. 10 standardını destekleyen modemleri olarak dikkat çekiyor. Seri teorik olarak 450Mbps hızlarına kadar indirme, 100Mbps hızlarına kadar da yükleme seviyesine çıkabiliyor. 

20nm fabrikasyon süreci ile üretilen modemler LTE Cat. 6 modemlere göre 1.5 kat daha hızlı indirme ve 2 kat daha hızlı yüklemeye imkan tanıyor, daha az enerji tüketiyor ve yüzde 30 daha az zar alanı kaplıyor. GSM, DC-HSPA, CDMA, EVDO gibi tüm hücresel ağ standartlarını destekleyen seri GPS, Beidou, Glonass ve Galileo konumlama sistemlerine de uyumlu. Ayrıca aynı anda iki adet LTE uyumlu SIM kartı da çalıştırabiliyor. 

Modem içerisinde QFE3100 adında bir güçlendiriciye de yer verilmiş. QFE3100 ısı verimliliği ve güç tüketiminde optimizasyonlar sağlıyor. Bu sayede en yüksek enerji tasarrufu elde ediliyor. 

Gobi 9x45 modem serisi ve ayrı olarak da QFE3100 güçlendiricisi gelecek yıl itibariyle satışa sunulacak. Modemin küçülen yapısı sayesinde gelecekteki Snapdragon yongasetlerinin de bundan istifade edeceği tahmin ediliyor. Yeni modemin ilk olarak Snapdragon 810 yongasetinde kullanılması bekleniyor. Ülkemizde LTE altyapıları için 2015 yılı telaffuz ediliyor ve umarız bu modem serilerinden biz de en iyi şekilde faydalanıyor oluruz. 

https://www.qualcomm.com/news/releases/2014/11/19/qualcomm-announces-fifth-generation-lte-multimode-modem-download-speeds-450 Yorum Yaz
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St Batuhan 4 yıl
Arkadaş olay tek operator desteği değil, daha verimli çalışan yonga, daha az yer kaplaması, daha az güç tüketmesi ve ısınması, bunlar gerçekten önemli kısımlar çünkü mobil şebeke her daim aktif olan bir sistem telefonlarda ve bu noktada atılacak adımlar da yine önem kazanabiliyor. Ah keşke şu s810 erken gelse ve krait'in 64 bit e uygun bir hali olarak sunulsa, big.Little olmasa :( Bir de s810 ile çıkacak telefon ve phabletler FHD ekrana sahip olup daha ötesine gitmese :)
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mbald 4 yıl St Batuhan
St Batuhan
Arkadaş olay tek operator desteği değil, daha verimli çalışan yonga, daha az yer kaplaması, daha az güç tüketmesi ve ısınması, bunlar gerçekten önemli kısımlar çünkü mobil şebeke her daim aktif olan bir sistem telefonlarda ve bu noktada atılacak adımlar da yine önem kazanabiliyor. Ah keşke şu s810 erken gelse ve krait'in 64 bit e uygun bir hali olarak sunulsa, big.Little olmasa :( Bir de s810 ile çıkacak telefon ve phabletler FHD ekrana sahip olup daha ötesine gitmese :)

Krait li 64 bit muhtemelen 820 olur onu da birkaç sene daha giydirirler.
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emiLL 4 yıl
810 çok sorunlu bi yonga olacak gibime geliyor çık sisirdiler
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Mediatek e dikkat etseler iyi olur.

Ayrıca testlere takılmamak lazım fakat 5433 805 ten daha hızlı görünüyor.

Zira durum gerçekte de böyleyse bu sene Qualcomm u zor zamanlar bekliyor demektir.
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Batuist 4 yıl
Bize LTE altyapısı gelirse en ilkel versiyonundan gelir merak etmeyin. ilk çıktığı günkü versiyondan.. Alıştık ama biz Türk milleti olarak.. Kapitalizmin Türkiyede ki en doğal görüntüsü bu, bunu bile artık doğal karşılar olduk.. Mantık ucuzlasın bizde alalım mantığı ama o zaman adamlar başka bir teknolojiye geçmiş oluyorlar.. Biz hep arkadan dökülenleri topluyoruz.
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keskin53 4 yıl
4+4+4 yakında bizim egitim sistemine dönecek Qualcomm
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pesmanyax 4 yıl
S810 dan pek ümidim yok. 4+4 işlemciler genelde dandik oluyor. Yapacaklarsa adam akıllı 4 çekirdek yapsınlar. Yamalı bohça tarzı 4+4 işinden vazgeçsinler.
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virtue28 4 yıl
Operatörler bu hizi vermedikden sonra telefon verse ne olur. 2-3 yila zaten cat 20 cikar.

S10 da cikarsa iyi olabilir. Zira 2015 tellerinde bol bol kullanilacak...
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