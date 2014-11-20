Qualcomm sektörün ilk LTE Cat.10 modemini duyurdu





Mobil işlemci ve grafik birimi yanında hücresel iletişim modemleri de geliştirerek her iki sektörün de bir numarası olmayı başaran Qualcomm, bir ilke imza atacak yeni bir hücresel iletişim modemi serisinin duyurusunu yaptı.





Gobi 9x45 serisi altında yer alacak modemler sektörün ilk LTE Cat. 10 standardını destekleyen modemleri olarak dikkat çekiyor. Seri teorik olarak 450Mbps hızlarına kadar indirme, 100Mbps hızlarına kadar da yükleme seviyesine çıkabiliyor.





20nm fabrikasyon süreci ile üretilen modemler LTE Cat. 6 modemlere göre 1.5 kat daha hızlı indirme ve 2 kat daha hızlı yüklemeye imkan tanıyor, daha az enerji tüketiyor ve yüzde 30 daha az zar alanı kaplıyor. GSM, DC-HSPA, CDMA, EVDO gibi tüm hücresel ağ standartlarını destekleyen seri GPS, Beidou, Glonass ve Galileo konumlama sistemlerine de uyumlu. Ayrıca aynı anda iki adet LTE uyumlu SIM kartı da çalıştırabiliyor.





Modem içerisinde QFE3100 adında bir güçlendiriciye de yer verilmiş. QFE3100 ısı verimliliği ve güç tüketiminde optimizasyonlar sağlıyor. Bu sayede en yüksek enerji tasarrufu elde ediliyor.





Gobi 9x45 modem serisi ve ayrı olarak da QFE3100 güçlendiricisi gelecek yıl itibariyle satışa sunulacak. Modemin küçülen yapısı sayesinde gelecekteki Snapdragon yongasetlerinin de bundan istifade edeceği tahmin ediliyor. Yeni modemin ilk olarak Snapdragon 810 yongasetinde kullanılması bekleniyor. Ülkemizde LTE altyapıları için 2015 yılı telaffuz ediliyor ve umarız bu modem serilerinden biz de en iyi şekilde faydalanıyor oluruz.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2014/11/19/qualcomm-announces-fifth-generation-lte-multimode-modem-download-speeds-450