Qualcomm son çeyrekte rekor rakamlara imza attı





Mobil cihaz pazarında hiç kaybetmeyecek firmalardan birisi olarak gösterilen Qualcomm, 30 Haziran'da sonra eren mali yıl üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde etti.





Mobil işlemci sektöründe pastadan en büyük payı alan Qualcomm, son çeyrekte 6.8 milyar dolar gelir elde ederken, net karı ise 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında gelirlerde yüzde 9, karda ise yüzde 42 artış elde edildi. Önceki çeyrekte çok düşük bir artış elde eden Qualcomm'un son çeyrek rakamları yüzünü güldürdü.





Ar-Ge çalışmalarına çok önem veren ve her yıl yatırımını artıran Qualcomm, son çeyrekte yüzde 11 artışla 2 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptı. Buna rağmen yüksek kar elde edilmesi başarı olarak görülüyor.





Son çeyrekte Qualcomm'un MSM yongasetlerini taşıyan 225 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapıldı. Bunların toplam geliri ise 58 milyar doları buldu. Ayrıca 3G/4G yongalarını taşıyan mobil telefonların sevkiyat rakamı ise 250 milyona yükseldi.





Qualcomm dünyanın dört bir yanında kullanılan farklı ağ altyapılarına göre teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor ve özellikle Çin'deki büyük potansiyelden faydalanmayı ümit ediyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/07/qualcomm-reports-growth-q3-f2014.html