Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm son çeyrekte rekor rakamlara imza attı

4 yıl
186
1
16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm son çeyrekte rekor rakamlara imza attı

Mobil cihaz pazarında hiç kaybetmeyecek firmalardan birisi olarak gösterilen Qualcomm, 30 Haziran'da sonra eren mali yıl üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde etti. 

Mobil işlemci sektöründe pastadan en büyük payı alan Qualcomm, son çeyrekte 6.8 milyar dolar gelir elde ederken, net karı ise 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında gelirlerde yüzde 9, karda ise yüzde 42 artış elde edildi. Önceki çeyrekte çok düşük bir artış elde eden Qualcomm'un son çeyrek rakamları yüzünü güldürdü.

Ar-Ge çalışmalarına çok önem veren ve her yıl yatırımını artıran Qualcomm, son çeyrekte yüzde 11 artışla 2 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptı. Buna rağmen yüksek kar elde edilmesi başarı olarak görülüyor. 

Son çeyrekte Qualcomm'un MSM yongasetlerini taşıyan 225 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapıldı. Bunların toplam geliri ise 58 milyar doları buldu. Ayrıca 3G/4G yongalarını taşıyan mobil telefonların sevkiyat rakamı ise 250 milyona yükseldi. 

Qualcomm dünyanın dört bir yanında kullanılan farklı ağ altyapılarına göre teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor ve özellikle Çin'deki büyük potansiyelden faydalanmayı ümit ediyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/07/qualcomm-reports-growth-q3-f2014.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YasinCC 4 yıl en beğenilen
Saat hızlarını yükselte yükselte mangallık gibi yaptığı cpularını revize etse bir zahmet
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 yıl
Eskiden Texas Instruments'in yanında adı okunmazdı. Symbian'ın lider olduğu zamanlar Nokia, Sony Ericsson, Samsung gibi firmalar hep OMAP çözümleri kullanırdı. Şimdi ortada rakip olmadığından bu rakamlara ulaşması çok normal.
Eskiden Texas Instruments'in yanında adı okunmazdı. Symbian'ın lider olduğu zamanlar Nokia, Sony Ericsson, Samsung gibi firmalar hep OMAP çözümleri kullanırdı....
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Evet, rakibi yok. Keşke Tegra ailesini de Qualcomm kadar yaygın görebilseydik.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
bunlar hep s400
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
qualcom gidişi süper şimdilik ama başka üreticilerde çıkar yakında nvidia gibi saçma hatalar yaparlarsa destek vs gibi hemen kesersen bir daha ne kullanıcı nede firma zaten anında kaçar snapdragon 400 bile 4.4.2 gibi bir sürü güncelleme aldı ama mediatek tegralar exnos olucaktı bunlar desteği kesiyor kısa sürede 3g lte 4g vs bir sürü alt yapı desteği yazılımsal destek qualcomu bugünkü hale getirdi ör: galaxs s5 s4 lte lg g3 g2 htc one- one m8 discovery elite sony z1 z2 lumia serisi ilk çıktığından beri qualcom ile çalışıyorlardı destek sorunu yaşamıyor mediatek android 4.2.2 kaldı belki gelir Ama şu gerçek qualcom 2.5 ghz falan amd gibi yaparsa elinde sonunda bu iş suratında patlar özelleştirilmiş çekirdekler iyi ama ısınma sorunu telefon için gereksiz pil tüketimi ve performans kaybı demektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sonne911 4 yıl
Adamların derdi tasası yok yeniyi çıkarıp yolluyolar sen sony alsanda bunu kullanıcaksın samsungta kısacası olmuslar TEKEL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Allons-y 4 yıl
Qualcomm'un buraya gelebilmesinin nedeni yazılım desteğini vermesi. Ne mediatek ne Nvidia adam gibi destek vermediği için piyasada yeterince boy gösteremiyorlar. Bir tüketici olarak ne Tegra chipsetleri ne mediatek chipsetleri kendilerini kanıtlamadan tercihlerimde yer alamazlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 4 yıl Allons-y
Zamanında henüz Windows Mobile devrinde Qualcomm işlemcili cihazlar yıllar öncesinin Intel XScale işlemcilerinin sorunsuz oynatabildiği videoları oynatamıyorlardı. Hatta Qualcomm işlemcilerde GPU ve video hızlandırıcı olmasına rağmen idi bu. Sebebi ise işlemci yetersizliği değil, HTC ya da Qualcomm kaynaklı lisans hikayelerindendi. 1GHz Qualcomm GPU daha düşük frekanslı işlemcilerin oynattığı videolarda takılıyordu. Adamlar QPU koymuş ama kullanılması için lisans gerekli idi sanırım ve ödemeyenin telefonlarında videolar başarısızdı mesela. O zamanlar hiç düşünmezdim bile Qualcomm işlemcili bir cihaz. Benim için modem markası ve GPS mesajlaşma cihazı üreticisi idi.
Şimdi ise Intel XScale'in adı kalmadı, el terminallerinde yaşıyor artık. Qualcomm ise her cebe giriyor ve eski aptal sorunları yok. Gelecek telefonumun Qualcomm işlemcili olmasını bekliyorum. Exynos'un da tadına doydum...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
nvidia sağolsun adamlar tekelleşmeye doğru gidiyo mediatekten ataklar gelmezse kıçlarını kımıldatmazlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaverSait 4 yıl
Bu rekorlar inşallah tüketicilerin zararına olmaz adamlar tekele doğru gidiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
Rakipsizliğin getirdiği başarı bu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Base freq 3.0 işlemcilerini görmek dileğiyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Evet, rakibi yok. Keşke Tegra ailesini de Qualcomm kadar yaygın görebilseydik.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 4 yıl
Rakibi yok normaldir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 yıl
Eskiden Texas Instruments'in yanında adı okunmazdı. Symbian'ın lider olduğu zamanlar Nokia, Sony Ericsson, Samsung gibi firmalar hep OMAP çözümleri kullanırdı. Şimdi ortada rakip olmadığından bu rakamlara ulaşması çok normal.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
186 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, qualcomm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Dünyanın en hızlı modemi: Asus DSL-ac68U'yu konuştuk 4 yıl Güvenlik kameraları nasıl kurulur? Nasıl korunur? Özel video 4 yıl Sennheiser Momentum ''IVORY'' test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim