Qualcomm ve Akamai, mobil platformlarda internet sayfalarının daha hızlı yüklenmesi konusunda işbirliği yaptı

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Mobil işlemci segmentinin dev oyuncularından Qualcomm ve bulut bilişim konusunda uzman Akamai, mobil platformlarda web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi ve bant genişliğinin daha verimli kullanılması konusunda işbirliği yaptıklarını duyurdu.
Ortaklık mobil cihazlardaki kullanım tecrübesini artırmak için yeni protokol genişlemeleri üzerinde çalışıyor. Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri üzerinde çalışacak protokoller, Akamai'nin Aqua Mobile Accelerator yazılımı ile internette gezinme tecrübesini önemli ölçüde geliştirecek. Optimizasyonların kullanılacağı ilk Android modelleri ise yıl sonuna doğru piyasada olacak.
3 yıldır Snapdragon işlemciler üzerinde tarayıcı performansını iyileştirmek için çalışmalar yapan Qualcomm, bu tecrübeden mobil ekosistemin diğer üyelerinin de yararlanabileceğini açıkladı.
Bulut destekli önbellekleme ile tarayıcı hızını artırma çalışmalarını Amazon'un Silk tarayıcısında görmüştük. Qualcomm da benzer tekniklerle bu yöntemi kullanmayı amaçlıyor.
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Intel x86 lisansı vermez de ondan. Normalde Intel 1 tane de olsa firmaya vermek zorunda. Aksi taktirde Tekelcilik olur. İşte bu yüzden kontrolünde tutabildiği AMD ye veriyor. Onu da parmağında oynatıyor. Mesela geçtiğimiz seneler boyunca Intel, şirketlere AMD işlemcili notebook satmamaları karşılığında bir sürü para verdi. Tabi geçen sene bu ortaya çıktı ama AMD ye 1.45 milyar dolar mı ne tazminat ödedi. Ama gel gelelim Intel parayı götürdü. Yani şimdi 1.45 milyar dolar verse ne vermese ne. Şimdi müşteri gidip AMD olsa bile Intel alır. Çünkü alışmış. Ne güzel düzen valla. Evet. Hakikaten de "DÜZEN"...
İyide benim yorumumla ne alakası var sanırım @D.A.R.B.E.C.i nin yorumunu kastediyordun yanlış alıntılama mı yaptın?
Öncelikle Qualcomm'da x86 lisansı yok. Ayrıca Qualcomm işlemci mimarisi tasarlamıyor, ARM çekirdeklerini kullanıyor. İşlemci mimarisi tasarlama çok daha zor bi iştir. Üstüne x86 gibi yüksek performanslı bir platformda güçlü işlemci üretmek oldukça zor. Yani dediğin gibi basit değil bu işler. Olsa olsa Arm işlemcilerin güçlenip daha yeni windows rt sürümleriyle birlikte masaüstüne geçmelerini falan umabiliriz.