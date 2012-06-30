Qualcomm ve Akamai, mobil platformlarda internet sayfalarının daha hızlı yüklenmesi konusunda işbirliği yaptı

Mobil işlemci segmentinin dev oyuncularından Qualcomm ve bulut bilişim konusunda uzman Akamai, mobil platformlarda web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi ve bant genişliğinin daha verimli kullanılması konusunda işbirliği yaptıklarını duyurdu.





Ortaklık mobil cihazlardaki kullanım tecrübesini artırmak için yeni protokol genişlemeleri üzerinde çalışıyor. Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri üzerinde çalışacak protokoller, Akamai'nin Aqua Mobile Accelerator yazılımı ile internette gezinme tecrübesini önemli ölçüde geliştirecek. Optimizasyonların kullanılacağı ilk Android modelleri ise yıl sonuna doğru piyasada olacak.





3 yıldır Snapdragon işlemciler üzerinde tarayıcı performansını iyileştirmek için çalışmalar yapan Qualcomm, bu tecrübeden mobil ekosistemin diğer üyelerinin de yararlanabileceğini açıkladı.





Bulut destekli önbellekleme ile tarayıcı hızını artırma çalışmalarını Amazon'un Silk tarayıcısında görmüştük. Qualcomm da benzer tekniklerle bu yöntemi kullanmayı amaçlıyor.



