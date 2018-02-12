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Qualcomm ve Broadcom satın almayı görüşecek

Teknoloji tarihinin en büyük satın alımına imza atmak isteyen Broadcom, Qualcomm’u sıkıştırmaya devam ediyor. İki firmanın CEO’su bu hafta bir görüşme yapacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Adeta yılan hikayesine dönen Broadcom ve Qualcomm arasındaki satın alma meselesi hafta içerisinde karara bağlanabilir. İki tarafın bir araya gelerek muhtemel bir satın alma bedeli için görüşecekleri ifade ediliyor.

Broadcom zorlamaya devam ediyor

Hatırlanacağı üzere ilk olarak Broadcom’un Qualcomm’u satın almak için 104 milyar dolar civarında bir bedeli gözden çıkardığı gündeme gelmişti. Ne var ki bedeli az bulan Qualcomm bu teklifi reddetti.

Bazı Qualcomm hissedarlarının daha yüksek bir teklif olması gerektiğini söylemeleri üzerine Broadcom cesaretlendi ve bir türlü ikna edemediği yönetim kurulunu bu kez hissedarların desteği ile ele geçirmeye karar verdi. Yeni yönetim kurulu seçimleri için 11 aday belirleyen Broadcom, diğer taraftan teklifini de arttırdı.

Yine de pes etmeyen Broadcom bu kez hisse başı teklifini 82$’a, toplamda ise 120 milyar dolara çıkararak tekrar Qualcomm’un kapısını çaldı. Firma 90 milyar dolar peşin, 30 milyar dolar da Broadcom hissesi vermeyi teklif etti.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm yeni satın alma teklifini de reddetti"

Bu kez Qualcomm yönetim kurulu başkanı Paul Jacobs ise, Broadcom patronu Hock Tan’a bir mektup yazarak verilen miktarın firmanın değerini düşürdüğünü ve 38 milyar dolarlık NXP satın alma sürecinin de göz önüne alınması gerektiğini belirtti.

Yeni gelen bilgiler CEO seviyesinde bir görüşme yapılacağını belirtiyor. 14 Şubat tarihinde yapılacak bu görüşmede Qualcomm’un daha yüksek bir fiyat teklifi isteyeceği ifade ediliyor. Ayrıca Qualcomm, olası bir satın almanın düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmaması halinde prestij kaybına uğrayacağını belirtiyor ve Broadcom’dan satın alma bedeli tazminatı istiyor. Broadcom bunun için de yüzde 6 yani 8 milyar dolar civarında bir tazminat planlıyor.

Toplantıdan neler çıkacak tahmin etmek şimdilik zor ancak Qualcomm üzerindeki baskılar artıyor. Ayrıca yönetim kurulu seçimlerinde Broadcom’un olası bir zaferi bugüne kadar yapılan direnişleri de boşa çıkarmış olacak. Sevgililer Günü’nde teknoloji tarihinin en büyük satın alma kararı da çıkabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Qualcomm-and-Broadcom-to-meet-on-Valntines-Day_id102408 Yorum Yaz
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kaptanos 1 yıl
Qualcomm naz yapıyor desenize
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GetSomeRest 1 yıl
Burada asıl mesele patentler. Her iki firma da iletişim alanında çok önemli patentlere sahipler. Bu birleşme sonunda rakiplere karşı çok büyük avantaj elde edecekler. Amerika dışındaki iletişim firmalarının çok canını yakacağa benziyor bu birleşme.
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selahattın ısık 1 yıl GetSomeRest
GetSomeRest
Burada asıl mesele patentler. Her iki firma da iletişim alanında çok önemli patentlere sahipler. Bu birleşme sonunda rakiplere karşı çok büyük avantaj elde edecekler. Amerika dışındaki iletişim firmalarının çok canını yakacağa benziyor bu birleşme.

bana kalırsa abd ulusal çıakrları düşünerek bu birleşmeye destek verirken Qualcom şımarık çocuk gibi uzak doğuluları ize getirmek için herşeye sahip olduğununu sanıyor
aple abd değilde uzak doğulu şirket olsaydı bu finans ve pazarlama dehasıyla qualcomu şimdiye pazardan silmişti.
işlemciyi qualcom lte ve wifi yi bradcom yapslar harika olur.
zira qualcom işlemciler iyiyken ağ yongaları çok kötü.
hele teknik özellikle atheros yazıyorsa uzak durmakta fayda avr.
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brshr 1 yıl
Bu haberden memleketi gömmeye yarayacak siyasi bir şeyler çıkmadı herhalde ki kimse yorum yazmamış.
Halen daha bu hamleyi Broadcom’un hisse senetlerinde artış sağlamak yapılmış bir hareket olarak görüyorum.
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