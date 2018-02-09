Qualcomm yeni satın alma teklifini de reddetti

Geçen yıldan bu yana Broadcom’un ısrarlı bir şekilde Qualcomm’u satın almaya çalıştığını görüyoruz. Yonga pazarında önemli bir noktaya gelmek isteyen Broadcom her yolu denedi ancak Qualcomm’u ikna edemedi.

Teklif üstüne teklif

İlk olarak hisse başına 70$ olmak üzere toplamda 104 milyar dolar teklifle Qualcomm’un kapısını çalan Broadcom sonrasında eli boş dönmek zorunda kaldı. Belki ikinci kez şansını denemezdi ancak bazı Qualcomm hissedarlarının daha yüksek bir teklif olması gerektiğini söylemeleri üzerine Broadcom cesaretlendi.

Fiyat teklifini değiştirmeyen Broadcom, bir türlü ikna edemediği yönetim kurulunu bu kez hissedarların desteği ile ele geçirmeye karar verdi. Yeni yönetim kurulu seçimlerine 11 aday belirleyen Broadcom, ne yazık ki hissedarların desteğini alamadığı için bir tanesini bile seçtiremedi.

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Yine de pes etmeyen Broadcom bu kez hisse başı teklifini 82$’a, toplamda ise 120 milyar dolara çıkararak tekrar Qualcomm’un kapısını çaldı. Firma 90 milyar dolar peşin, 30 milyar dolar da Broadcom hissesi vermeyi teklif etti.

Teknoloji dünyasının en büyük satın alım hamlesi gelen bilgilere göre yine Qualcomm tarafından reddedildi. Bu kez Qualcomm yönetim kurulu başkanı Paul Jacobs, Broadcom patronu Hock Tan’a bir mektup yazarak verilen miktarın firmanın değerini düşürdüğünü ve 38 milyar dolarlık NXP satın alma sürecinin de göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Yani aslında Qualcomm bu rakamın da çok çok üzerinde bir seviye istiyor. Zira bu rakamdan NXP bedelini düştüğünüzde 90 milyar dolar gibi bir miktar kalıyor ki Qualcomm bunu yeterli görmüyor.

Broadcom artık bu teklifin son olduğunu iletmiş. Yani 120 milyar dolar son teklif ve üzerine çıkılmayacak. Elbette Broadcom yine pes etmiş değil. Firmanın Qualcomm yönetim kurulunu değiştirmek için tekrar hamle yapabileceği konuşuluyor.