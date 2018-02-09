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Qualcomm yeni satın alma teklifini de reddetti

Yonga devi Qualcomm’u satın almayı kafasına koyan Broadcom yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Firmanın 120 milyar dolarlık teklifi yine Qualcomm tarafından reddedildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıldan bu yana Broadcom’un ısrarlı bir şekilde Qualcomm’u satın almaya çalıştığını görüyoruz. Yonga pazarında önemli bir noktaya gelmek isteyen Broadcom her yolu denedi ancak Qualcomm’u ikna edemedi.

Teklif üstüne teklif

İlk olarak hisse başına 70$ olmak üzere toplamda 104 milyar dolar teklifle Qualcomm’un kapısını çalan Broadcom sonrasında eli boş dönmek zorunda kaldı. Belki ikinci kez şansını denemezdi ancak bazı Qualcomm hissedarlarının daha yüksek bir teklif olması gerektiğini söylemeleri üzerine Broadcom cesaretlendi.

Fiyat teklifini değiştirmeyen Broadcom, bir türlü ikna edemediği yönetim kurulunu bu kez hissedarların desteği ile ele geçirmeye karar verdi. Yeni yönetim kurulu seçimlerine 11 aday belirleyen Broadcom, ne yazık ki hissedarların desteğini alamadığı için bir tanesini bile seçtiremedi.

Ayrıca Bkz. "Core i7-8700K satış başarısıyla Intel'in yüzünü güldürüyor"

Yine de pes etmeyen Broadcom bu kez hisse başı teklifini 82$’a, toplamda ise 120 milyar dolara çıkararak tekrar Qualcomm’un kapısını çaldı. Firma 90 milyar dolar peşin, 30 milyar dolar da Broadcom hissesi vermeyi teklif etti.

Teknoloji dünyasının en büyük satın alım hamlesi gelen bilgilere göre yine Qualcomm tarafından reddedildi. Bu kez Qualcomm yönetim kurulu başkanı Paul Jacobs, Broadcom patronu Hock Tan’a bir mektup yazarak verilen miktarın firmanın değerini düşürdüğünü ve 38 milyar dolarlık NXP satın alma sürecinin de göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Yani aslında Qualcomm bu rakamın da çok çok üzerinde bir seviye istiyor. Zira bu rakamdan NXP bedelini düştüğünüzde 90 milyar dolar gibi bir miktar kalıyor ki Qualcomm bunu yeterli görmüyor.

Broadcom artık bu teklifin son olduğunu iletmiş. Yani 120 milyar dolar son teklif ve üzerine çıkılmayacak. Elbette Broadcom yine pes etmiş değil. Firmanın Qualcomm yönetim kurulunu değiştirmek için tekrar hamle yapabileceği konuşuluyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Qualcxomm-rejects-raised-Broadcom-bid_id102369 Yorum Yaz
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kaptanos 1 yıl en beğenilen
Arkadaş adamlar ne paralarla pazarlık yapıyor. Bizim %100 yerli ve milli aracımız için ise bilmem kaç tane kocaman firma bir araya gelmiş finansman biterse halktan alırız diyor.
Arkadaş adamlar ne paralarla pazarlık yapıyor. Bizim %100 yerli ve milli aracımız için ise bilmem kaç tane kocaman firma bir araya gelmiş finansman biterse halk...
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zolzauza 1 yıl
Anamm paraya bak be, keşke benim olsa ellaaam :)
(Bkz : kem göz şevket . Alıntı)
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tahir40 1 yıl
Vaktiyle Yahoo da reddediyordu uçuk teklifleri. Hepimizin de kullanıcı adı şifreleri vs hacklendi,sonra yok pahasına gitti.
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fuckulteli 1 yıl
Belirli bir model telefonu ikinci el satın alırken pazarlık sonucu en fazla 100-200 lira pahalıya satın alabilirsin.
Belirli bir model çok satan araçtan birini ikinci el alırken 3-5 bin lira pahalı alabilirsin.
Ev satın alırken 10-50 bin lira pahalı alabilirsin.
Qualcomm gibi bir markayı satın alırken 104 MİLYAR DOLAR yerine 120 MİLYAR DOLAR ödersen (eğer değeri 104 milyar ise) 16 MİLYAR DOLAR gibi astronomik bir rakam fazladan çıkıyor.
Satın almalar ve bütçeler elbetteki orantılı ama milyar dolar deyince algılamak öyle kolay değil. 16 MİLYAR DOLAR'a ülkemizde ne kadar çok marka satın alınır, aradaki o 16 MİLYAR DOLAR'a
Zenginin malı, zihnimi ve parmaklarımı yordu..
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1444 1 yıl
Qualcomm: Bu işin peşini bırakmak kaç para istiyorsun söyle Broadcom!
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esmerbuyucu 1 yıl
Bu ne inat... Ver kurtul.
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Şehmistan 1 yıl
Broadcom bu kadar zengin miydi ben en çok ona şaşırdım.Hiç ön planda bir firma değil.
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Guest-BF8E9B238 1 yıl
Qualcomm vizyonu geniş, geleceği parlak olan bir şirket. 10 sene sonra intel ayarında bişey olur niye satsın ki adamlar.
O değilde 90 milyar dolar peşin nedir yav! Türkiyedeki herkesi silkelesen o kadar para çıkmaz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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idombayci 1 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget

Qualcomm vizyonu geniş, geleceği parlak olan bir şirket. 10 sene sonra intel ayarında bişey olur niye satsın ki adamlar.

O değilde 90 milyar dolar peşin nedir yav! Türkiyedeki herkesi silkelesen o kadar para çıkmaz.

Belkide broadcom un asıl sahibi intel.
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T Square 1 yıl
Benim anlamadığım şey şu; Neden satılsın ki zaten, sebep ne yani?
Qualcomm zarar edip batan bir firma değil ki hadi satılsın kurtulur diyeceğimde adamların bir sıkıntısı yok Broadcom da asılmış satın almaya çalışıyor
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smart1978 1 yıl
Broadcom kadar vizyonsuz yerinde sayan bir firma gormedim iyki satilmadi. Qualcomm her zaman onde ve vizyon sahibidir sukurler olsun ( simdilik ) ...
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dr20mouse 1 yıl
Rahatladım satılmasın.
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