Qualcomm yeni Snapdragon yongasetlerini gelecek yıl başında duyuracak





Bu yılın başında duyurduğu yeni nesil Snapdragon yongasetleriyle her segmentten akıllı telefon ve tablet modelinde kendisine yer bulan Qualcomm, gelecek yıla da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Qualcomm yeni nesil Snapdragon yongasetlerini gelecek yılın ilk aylarında tanıtmış olacak. Lansmanlarını genelde CES fuarında yapan Qualcomm'un yine CES 2014 fuarında sahne alacağı tahmin ediliyor.





Yeni Snapdragon yongasetleri hakkında pek fazla bir bilgi yok ancak 2.5GHz saat hızında çalışan APQ8084 yongaseti benchmark skorlarında ortaya çıkmıştı.





Adreno 4xx serisi grafik birimlerinin de Open CL standardını desteklemeyeceği belirtiliyor. Bu, işlemcinin yükünün bir kısmının grafik birimi tarafından üstlenilmeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle enerji kullanımında bir artış yaşanabilir. Ancak Qualcomm işlemcilerinde çekirdek sayısından ziyade performans ve enerji tasarrufuna odaklandığını sık sık belirtiyor.





Bu yıl yoğun bir rekabet görmeyen Qualcomm'un gelecek yıl itibariyle Tegra 5, Exynos 6, Power VR 6, Mali 700 ve Vivante gibi farklı rakipleri ile mücadele etmesi gerekecek.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-to-introduce-new-Snapdragon-chips-and-Adreno-400-series-in-early-2014_id49071