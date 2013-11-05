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Qualcomm yeni Snapdragon yongasetlerini gelecek yıl başında duyuracak

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm yeni Snapdragon yongasetlerini gelecek yıl başında duyuracak

Bu yılın başında duyurduğu yeni nesil Snapdragon yongasetleriyle her segmentten akıllı telefon ve tablet modelinde kendisine yer bulan Qualcomm, gelecek yıla da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Sektörden gelen bilgilere göre Qualcomm yeni nesil Snapdragon yongasetlerini gelecek yılın ilk aylarında tanıtmış olacak. Lansmanlarını genelde CES fuarında yapan Qualcomm'un yine CES 2014 fuarında sahne alacağı tahmin ediliyor.

Yeni Snapdragon yongasetleri hakkında pek fazla bir bilgi yok ancak 2.5GHz saat hızında çalışan APQ8084 yongaseti benchmark skorlarında ortaya çıkmıştı.

Adreno 4xx serisi grafik birimlerinin de Open CL standardını desteklemeyeceği belirtiliyor. Bu, işlemcinin yükünün bir kısmının grafik birimi tarafından üstlenilmeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle enerji kullanımında bir artış yaşanabilir. Ancak Qualcomm işlemcilerinde çekirdek sayısından ziyade performans ve enerji tasarrufuna odaklandığını sık sık belirtiyor.

Bu yıl yoğun bir rekabet görmeyen Qualcomm'un gelecek yıl itibariyle Tegra 5, Exynos 6, Power VR 6, Mali 700 ve Vivante gibi farklı rakipleri ile mücadele etmesi gerekecek. 

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-to-introduce-new-Snapdragon-chips-and-Adreno-400-series-in-early-2014_id49071 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
huseyintat 5 yıl en beğenilen
IhtiyarDelikanli
çıksa ne olur samsung exynosları dayayacak gene türkiyeye

samsung alma sende :)
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
çıksa ne olur samsung exynosları dayayacak gene türkiyeye
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danGerfuLL 5 yıl
Adamlarin rakibi yok ki OpenCL destegi versin. TI batak, Samsung Exynos'a LTE eklemek yerine Qualcomm'dan chipset tedarik ediyor, Nvidia 4 ile esip gurledi kendince piyasada 4 bulunan cihaz yok. PowerVR Apple'a tedariginden iyi ekmek yiyor zaten o da gpuda ilerliyor islemci konusunda bir egilimi yok. ARM 2 sene once haberi gecen T6xx serileri daha yeni yeni piyasaya dusuyor. Adamlar tek el olmus, bu saatten sonra milim milim ilerleme ta ki rakip gelene kadar.
Adamlarin rakibi yok ki OpenCL destegi versin. TI batak, Samsung Exynos'a LTE eklemek yerine Qualcomm'dan chipset tedarik ediyor, Nvidia 4 ile esip gurledi ken...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Gwynbleidd. 5 yıl
Güzel güzel nexus 5 almayı düşünmüyordum zaten.nexus 6 kesin yeni nesil kullanır.
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blltlgn 5 yıl
Qualcomm işini iyi yapıyor aga. Gereksiz şeyler yok. Yok 8 çekirdekti cartı curtu... Adam gibi çalışan 4 çekirdek Samsung'un 8 çekirdeğini çitler... Güç tüketimini azaltır, performansı arttırırsa firmalarda buna ek olarak gereksiz ekranlarla ve saçma şeylerle gelmezlerse Qualcomm'lu cihazlar tadından yenmez.
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mementopolis 5 yıl
64 bit derse pis gülerim hahaha
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RAN7843 5 yıl
ben tegra 5 ten cok ümitliyimmmm
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Godolphin 5 yıl
Önemli olan en az güç tüketiminde en yüksek GHz ve en az ısınma bunu her sene bir çıt yukarı götürmeleri gerek.
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4lone 5 yıl
Artık her yıl 2.5, 2.6, 2.7, 2.8... diye gider.
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knife130 5 yıl
Teknoloji gelişmeye devam ediyor...
Şöyle bir geçmişe bakıyorum da eskiden sadece midi sesleri olan arkaplanda dit dit diye sesler gelen oyunlar vardı neden bilgisayardaki gibi değil diyorduk.
Sonra o iğrenç sesler gidip oyunlar grafik olarak ilerlemeye başladı.
Şimdi neredeyse el kadar olan telefonda 2-3 senenin bilgisayar oyunlarını oynayabiliyoruz.
Bakalım daha nereye kadar gidecek bir BF4 , CallOfGhost oynayabilecek kadar olacak mı? Ben StarCraft oynamak isterdim şahsen. :)
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Ciginix 5 yıl
Beklediğim tek cihaz var; Xperia Z1 mini. İsterlerse SD 1500 çıkarsınlar fark etmez.
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seven44 5 yıl
Snapdragon 900
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DaRKFoRCeS 5 yıl
işlemcileri sağlam arada bir yanar döner açıklama yapmasalar güzel olur.
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JoeyBane 5 yıl
Snapdragon 800'ü görüp denedikten sonra 64bit olan 1000'i düşündüm de. Peee..
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