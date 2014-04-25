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Qualcomm yılın ilk çeyreğinde rekabeti hissetmeye başladı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm yılın ilk çeyreğinde rekabeti hissetmeye başladı

Mobil cihaz pazarındaki büyümenin en çok etkilediği firmalardan birisi hiç şüphesiz Qualcomm. Hem saf yongasetleri hem de iletişim standartları ile entegre edilmiş yongasetleri tasarlayan firma mobil cihaz pazarında önemli bir paya sahip. Ancak son dönemde özellikle alt seviye pazardaki rekabet firmayı zorlamaya başladı.

Yılın ilk üç ayına denk gelen 2014 mali yıl ikinci çeyreğinde Qualcomm 6.37 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam yıl bazında yüzde 4 artış, çeyrek bazında yüzde 4 düşüş yaşandığını gösteriyor. Qualcomm genelde yıllık yüzde 20 büyüme çizigisi izliyordu. Ancak bu yıl ile birlikte dengelerin değişmeye başladığını görüyoruz. 

Firmanın faaliyet karı ise 2 milyar dolar olarak açıklandı. Faaliyet karı yıllık bazda yüzde 6, çeyrek bazda ise yüzde 33 artış gösterdi. Firma hisse senetlerinde rekor kırdı. Yılın ilk 3 ayında hisse başına 1.31$ kazandıran Qualcomm, önceki çeyreğe göre yüzde 6 artış yaşadı. 

Qualcomm'un mali tablolarına en büyük katkıyı yapan MSM isimlendirmeli yongasetleri yılın ilk çeyreğinde 188 milyon akıllı telefona hayat verdi. Bununla birlikte önceki çeyreğe göre yüzde 12 düşüş yaşandı. 

Özellikle Tayvanlı MediaTek'in alt seviye pazarda yüzde 50'ye yakın bir pay elde etmesi Qualcomm'u olumsuz etkiliyor. 64-bit trendine katılan ancak özelleştirilmiş çekirdek yerine Cortex-A5x serisini baz alan Qualcomm'un, MediaTek'in 8 çekirdekli MT6752 yongaseti tarafından zorlanacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-sees-increased-net-income-in-Q2-of-fiscal-2014-revenue-slightly-less-than-Q1_id55495 Yorum Yaz
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thestell 5 yıl en beğenilen
Mediatek adam gibi güncelleme verseydi şimdi telefonların yarısında mtk vardı.
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matmuhendisi 5 yıl
Mediatek hem ucuz hem kayıt masrafı yok ..
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FIRAT_G_ 5 yıl
Amaaan 4 çekirdekli olsa ne olur 16 çekirdekli olsa ne olur. Ucuzundan çift çekirdek 1.2 ghz hızında çalışan sudan ucuz işlemci üretsinler insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik boş işlerle uğraşmasınlar.
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General. 5 yıl
Kısa vadede çok zorlanmaz.
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Vengace 5 yıl
Zamaninda scorpion islemcisi ile vurgun yapmıştı. simdi sd800 ve 801 ile.kullaniciya özgürlük sunuyor buda onu cekici kılıyor.

Bilmeyenler icin scorpion zamaninin en guclu tek cekirdekli islemcisidir stok olarak 800mhzde calisir.karnelde farkedilen oc izni farkedildikten sonra Once 1.8ghzye cikartilip rekor kirildi 1.8ghzde galaxy s2nin cift cekirdekli islemcisi kadar performans sunuyordu.sonra 2.2ghzye cikarilip benchmarklari altust eden islemcidir
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ucar557 5 yıl
google ucuz nexus konusunda mediatek ile anlaşırsa,mediatek güncelleştirme konusunu çözüme kavuşturur ve pazar payını çok büyük oranlarda arttırır.
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FlyingUnderpants 5 yıl
810 has been awaited.
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ardarda45 5 yıl
Adamlar asıl parayı tepeden vuruyorlar kasmaya gerek yok
801 ile bile 800'ün frekanslarını arttırıp birkaç optimizasyonla sattılar almayan amiral gemi yok, 805'de de vurgunu yaparlar
tabi Mediatek'in başarısı da yadsınamaz.
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matmuhendisi 5 yıl
Mediatek hem ucuz hem kayıt masrafı yok ..
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thestell 5 yıl
Mediatek adam gibi güncelleme verseydi şimdi telefonların yarısında mtk vardı.
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