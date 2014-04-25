Qualcomm yılın ilk çeyreğinde rekabeti hissetmeye başladı





Mobil cihaz pazarındaki büyümenin en çok etkilediği firmalardan birisi hiç şüphesiz Qualcomm. Hem saf yongasetleri hem de iletişim standartları ile entegre edilmiş yongasetleri tasarlayan firma mobil cihaz pazarında önemli bir paya sahip. Ancak son dönemde özellikle alt seviye pazardaki rekabet firmayı zorlamaya başladı.





Yılın ilk üç ayına denk gelen 2014 mali yıl ikinci çeyreğinde Qualcomm 6.37 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam yıl bazında yüzde 4 artış, çeyrek bazında yüzde 4 düşüş yaşandığını gösteriyor. Qualcomm genelde yıllık yüzde 20 büyüme çizigisi izliyordu. Ancak bu yıl ile birlikte dengelerin değişmeye başladığını görüyoruz.





Firmanın faaliyet karı ise 2 milyar dolar olarak açıklandı. Faaliyet karı yıllık bazda yüzde 6, çeyrek bazda ise yüzde 33 artış gösterdi. Firma hisse senetlerinde rekor kırdı. Yılın ilk 3 ayında hisse başına 1.31$ kazandıran Qualcomm, önceki çeyreğe göre yüzde 6 artış yaşadı.





Qualcomm'un mali tablolarına en büyük katkıyı yapan MSM isimlendirmeli yongasetleri yılın ilk çeyreğinde 188 milyon akıllı telefona hayat verdi. Bununla birlikte önceki çeyreğe göre yüzde 12 düşüş yaşandı.





Özellikle Tayvanlı MediaTek'in alt seviye pazarda yüzde 50'ye yakın bir pay elde etmesi Qualcomm'u olumsuz etkiliyor. 64-bit trendine katılan ancak özelleştirilmiş çekirdek yerine Cortex-A5x serisini baz alan Qualcomm'un, MediaTek'in 8 çekirdekli MT6752 yongaseti tarafından zorlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-sees-increased-net-income-in-Q2-of-fiscal-2014-revenue-slightly-less-than-Q1_id55495