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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm'a Çin'de haksız rekabet soruşturması açıldı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'a Çin'de haksız rekabet soruşturması açıldı


Mobil yongaseti pazarındaki en büyük oyuncu kabul edilen ve Snapdragon 805 yongaseti ile gücünü artırmayı hedefleyen Qualcomm, gelirinin yüzde 50'sini elde ettiği Çin'den gelen soruşturma haberiyle sarsıldı.

Verilen bilgiye göre Çin Ulusal Reform Komisyonu, anti-tekel kanunu kapsamında Qualcomm'a karşı bir soruşturma başlattı. Haber sonrası ise Qualcomm'un borsa değeri yüzde 2.6 geriledi.

Komisyon Qualcomm soruşturmasının hangi nedenle açıldığına dair bir bilgi vermezken, Çin medyası 6 farklı sektörde haksız rekabet nedeniyle hukuki takibin başlatıldığını duyurdu.

Çin'de gelecek ay LTE ağları için yeni frekans ihaleleri yapılacak ve LTE kullanımı genişleyecek. Buna bağlı olarak da ekipman ve altyapı konusunda da yeni satış imkanları doğacak. Bu bakımdan soruşturmanın dikkat çekici olduğu belirtiliyor. 

Bazı uzmanlar Çinli Spreadtrum ve RDA gibi yonga tedarikçilerinin önünün açılması için hükümetin yabancı firmalara baskı uygulandığına inanıyor. Zira ülkede yaklaşık 30 yabancı firma soruşturma altında ve 6 firmaya ise geçmişte yaptırım uygulanmıştı.

Qualcomm ise soruşturma gerektirecek herhangi bir ihlal içinde olmadıklarını ve süreç boyunca Çinli otoriteler ile yakın çalışma içerisinde olacaklarını dile getirdi. 

Qualcomm özellikle alt seviye akıllı telefonlar için Çin'e yongaseti tedariği yapıyor ve Çinli firmalar da bu tedarik ile denizaşırı ülkelere açılıyor. Qualcomm'un bu yıl ki gelirinin 12.3 milyar doları yani yüzde 54'ü Çin'den gelecek. Bu bakımdan Çin'de muhtemel bir pazar payı kaybı firmayı olumsuz etkileyecek.  


http://finance.yahoo.com/news/qualcomm-says-chinas-price-regulator-125339050.html Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Amerika huawei ve zte ürünlerin yasaklarken bişey yok cin yapınca auvv helal olsun karşı hamle olarak apple yasaklanmalı cinde
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senersongur 5 yıl
Allwinner ve Mediatek de çıkartsa 4 çekirdek 2.7ghz işlemciler daha iyi olur.
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darkaura 5 yıl
TurboCore
Çin hükümeti allwinner, mediatek Qualcoom u geçemedi bizde onları büyütmek için qualcoom u engelliyoruz değil de haksız rekabet diyor. Haksız rekabetin ne olduğundan haberi yok herhalde bunların. Qualcoom hiçbir şey yapmadı adam akıllı kendi halinde işlemcilerini üretip satıyor

cin hukumetinin bu davayi kendi sirketlerinin onunu acmak icin baslattigi asikar da, siz qualcomm'un bir sey yapmadigindan nasil bu kadar emin konusabiliyorsunuz onu anlamadim. qualcomm'un ceo'su bile olsam dava acildiginda aklimdan gecer, acaba cin'de bizim cocuklar yanlis bir sey yapmis olabilirlermi diye. kaldigi olay islemci degil sadece. isin icinde lte 4g ve bir suru patent lisans meseleleri var.
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yc#1 5 yıl
Haksız rekabetin kitabını yazanlar başkalarını suçluyor.
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Nokia Specialist 5 yıl
Çin hükümeti "allwinner, mediatek Qualcoom u geçemedi bizde onları büyütmek için qualcoom u engelliyoruz" değil de "haksız rekabet" diyor.


Haksız rekabetin ne olduğundan haberi yok herhalde bunların. Qualcoom hiçbir şey yapmadı adam akıllı kendi halinde işlemcilerini üretip satıyor
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furkant1 5 yıl
Adam çalışıyor, ucuza iyi ürün üretiyor, çekemeyen de "haksız rekabet" diyor.
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cinobilly 5 yıl
bu yüzden çin malı almam. hem adi hem düzenbaz üretimleri var. siz o kafayla daha çok nüfusunuzun %90'ı aylık 50 dolara çalışırken, geri kalanı maximum 400 doları görür. o kafa ilerleyemezsin koca kafalı çin.
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ulubatlısinan 5 yıl
Ceza çıkmasa bile bu Qualcomm'a bedel ödetecektir, amaç zaten çinli firmalara destek verip önünü açmak, bişey çıkacağını sanmam...
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