Qualcomm'a Çin'de haksız rekabet soruşturması açıldı









Mobil yongaseti pazarındaki en büyük oyuncu kabul edilen ve Snapdragon 805 yongaseti ile gücünü artırmayı hedefleyen Qualcomm, gelirinin yüzde 50'sini elde ettiği Çin'den gelen soruşturma haberiyle sarsıldı.





Verilen bilgiye göre Çin Ulusal Reform Komisyonu, anti-tekel kanunu kapsamında Qualcomm'a karşı bir soruşturma başlattı. Haber sonrası ise Qualcomm'un borsa değeri yüzde 2.6 geriledi.





Komisyon Qualcomm soruşturmasının hangi nedenle açıldığına dair bir bilgi vermezken, Çin medyası 6 farklı sektörde haksız rekabet nedeniyle hukuki takibin başlatıldığını duyurdu.





Çin'de gelecek ay LTE ağları için yeni frekans ihaleleri yapılacak ve LTE kullanımı genişleyecek. Buna bağlı olarak da ekipman ve altyapı konusunda da yeni satış imkanları doğacak. Bu bakımdan soruşturmanın dikkat çekici olduğu belirtiliyor.





Bazı uzmanlar Çinli Spreadtrum ve RDA gibi yonga tedarikçilerinin önünün açılması için hükümetin yabancı firmalara baskı uygulandığına inanıyor. Zira ülkede yaklaşık 30 yabancı firma soruşturma altında ve 6 firmaya ise geçmişte yaptırım uygulanmıştı.





Qualcomm ise soruşturma gerektirecek herhangi bir ihlal içinde olmadıklarını ve süreç boyunca Çinli otoriteler ile yakın çalışma içerisinde olacaklarını dile getirdi.





Qualcomm özellikle alt seviye akıllı telefonlar için Çin'e yongaseti tedariği yapıyor ve Çinli firmalar da bu tedarik ile denizaşırı ülkelere açılıyor. Qualcomm'un bu yıl ki gelirinin 12.3 milyar doları yani yüzde 54'ü Çin'den gelecek. Bu bakımdan Çin'de muhtemel bir pazar payı kaybı firmayı olumsuz etkileyecek.





http://finance.yahoo.com/news/qualcomm-says-chinas-price-regulator-125339050.html