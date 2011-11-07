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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm'dan 50000 TL ödüllü yarışma

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işlemci segmentinde büyük bir pay sahibi olan ve geliştirdiği teknolojilerle sektörde öncü olan Qualcomm firması mobil uygulama iş fikirlerine sahip Türk girişimcileri ödüllendireceği bir yarışma düzenliyor.

"Mobil İş Fikri ve Uygulama Yarışması" olarak başlayan etkinlikte mobil alanda iş fikirlerine ve uygulama örneklerine sahip olan bireyler ve şirketler katılım sağlayabiliyor. Qualcomm'un Türkiye ofisi tarafından düzenlenen yarışmada toplam 50000 TL'lik ödül dağıtılacak.

Jürinin değerlendirmeleri sonucunda 10 finalistin belirleneceği yarışmada birincilik ödülü 30.000 TL, ikincilik ödülü 15.000 TL ve üçüncülük ödülü 5.000 TL nakit para olacak.Kategori birincisi yarışmacılar ise akıllı telefonlardan tabletlere geniş bir yelpazede ödül kazanabilecek.

Yarışmaya son katılım tarihi 14 Kasım 2011. Yarışmaya katılmak isteyenler bu tarihe kadar www.mobilisfikriyarismasi.com adresindeki formu doldurmak ve iş planlarını bu form aracılığıyla anlatmak zorunda. Değerlendirmeler 25 Kasım 2011 tarihinde yapılacak ve kazananlara 16 Aralık tarihinde ödülleri verilecek.

Yarışmada değerlendirilecek iş fikri ve uygulama kategorileri şöyle:

Augmented Reality (Zenginleştirilmiş Gerçeklik)
Mobil Eğlence
Mobil Ticaret
Sosyal Medya
Mobil Sağlık
Lokasyon Tabanlı Uygulamalar
Finansal Servisler, Bilgi veya Haber Servisleri

Yarışmacıları değerlendirecek olan jüri ise şu isimlerden oluşuyor:

Altuğ Acar  Mivento Bilişim,Kurucu & Genel Müdür
Arda Kutsal Webrazzi Kurucusu
Barış Ruacan Qualcomm Genel Müdürü
Burak Büyükdemir Etohum Kurucusu
Cem Sertoğlu Young Turk Ventures Kurucusu
Gülden Türktan Kagider Başkanı
Prof. Dr. Kerem Alkın Bloomberg HT Ekonomi Direktörü ve MOBILSAD Başkanı

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Birkhoff 7 yıl en beğenilen
16kadir61
mobile prof. 15.000Tl benimdir.
hedef neden 1.lik değilde 2.lik ?

aza kanaat etmeyen cogu bulamazmış :D
16kadir61mobile prof. 15.000Tl benimdir.hedef neden 1.lik değilde 2.lik ?aza kanaat etmeyen cogu bulam...
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Birkhoff 7 yıl en beğenilen
16kadir61
mobile prof. 15.000Tl benimdir.
hedef neden 1.lik değilde 2.lik ?

aza kanaat etmeyen cogu bulamazmış :D
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BobRoss61 7 yıl
mobile prof.
15.000Tl benimdir.

hedef neden 1.lik değilde 2.lik ?
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360derece 7 yıl
bana akıllı telefonda yeter.
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Birkhoff 7 yıl
şimdiden kazanacaklara başarılar ne diyelim
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Mobile Prof. 7 yıl
15.000Tl benimdir.
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ColDasHeLL 7 yıl
anlamadım yeni bir mobil uygulamamı geliştiricez. yoksa bir fikrimiz var diyip onu yollayarakmı katılıcaz?
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