Qualcomm'dan 50000 TL ödüllü yarışma

Mobil işlemci segmentinde büyük bir pay sahibi olan ve geliştirdiği teknolojilerle sektörde öncü olan Qualcomm firması mobil uygulama iş fikirlerine sahip Türk girişimcileri ödüllendireceği bir yarışma düzenliyor.





"Mobil İş Fikri ve Uygulama Yarışması" olarak başlayan etkinlikte mobil alanda iş fikirlerine ve uygulama örneklerine sahip olan bireyler ve şirketler katılım sağlayabiliyor. Qualcomm'un Türkiye ofisi tarafından düzenlenen yarışmada toplam 50000 TL'lik ödül dağıtılacak.





Jürinin değerlendirmeleri sonucunda 10 finalistin belirleneceği yarışmada birincilik ödülü 30.000 TL, ikincilik ödülü 15.000 TL ve üçüncülük ödülü 5.000 TL nakit para olacak.Kategori birincisi yarışmacılar ise akıllı telefonlardan tabletlere geniş bir yelpazede ödül kazanabilecek.





Yarışmaya son katılım tarihi 14 Kasım 2011. Yarışmaya katılmak isteyenler bu tarihe kadar www.mobilisfikriyarismasi.com adresindeki formu doldurmak ve iş planlarını bu form aracılığıyla anlatmak zorunda. Değerlendirmeler 25 Kasım 2011 tarihinde yapılacak ve kazananlara 16 Aralık tarihinde ödülleri verilecek.





Yarışmada değerlendirilecek iş fikri ve uygulama kategorileri şöyle:





Augmented Reality (Zenginleştirilmiş Gerçeklik)

Mobil Eğlence

Mobil Ticaret

Sosyal Medya

Mobil Sağlık

Lokasyon Tabanlı Uygulamalar

Finansal Servisler, Bilgi veya Haber Servisleri





Yarışmacıları değerlendirecek olan jüri ise şu isimlerden oluşuyor:





Altuğ Acar Mivento Bilişim,Kurucu & Genel Müdür

Arda Kutsal Webrazzi Kurucusu

Barış Ruacan Qualcomm Genel Müdürü

Burak Büyükdemir Etohum Kurucusu

Cem Sertoğlu Young Turk Ventures Kurucusu

Gülden Türktan Kagider Başkanı

Prof. Dr. Kerem Alkın Bloomberg HT Ekonomi Direktörü ve MOBILSAD Başkanı