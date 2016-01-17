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Qualcomm'dan Çin'e özel sunucu odaklı yonga seti

Sunucu pazarında ARM mimarisi ile yavaş yavaş kendisine pay aramaya başlayan Qualcomm, potansiyelin hayli yüksek olduğu Çin'de önemli bir ortaklığa imza atıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'dan Çin'e özel sunucu odaklı yonga seti


Kendisini daha çok mobil dünyada hakim unsur olarak görsek de, Qualcomm'un sunucu pazarına da büyük bir ilgisi var. 2013 yılında Sunucu Geliştirme Platformu adındaki oluşum ile çalışmalara başlayan firma, geçtiğimiz yıl 24 özelleştirilmiş çekirdekli ilk sunucu yonga setini duyurmuştu. Pazarda kendisine pay aramak adına firma, Çin ile önemli bir işbirliğine gidiyor. 

Qualcomm'un, Çin Guizhou eyalet yönetimi ile birlikte kurduğu Guizhou Huaxintong Semi-Conductor Technology Co. adındaki ortaklık, Çin'e özel gelişmiş sunucu yonga setleri geliştirmeyi amaçlıyor. Her iki tarafın 280 milyon dolarlık yatırım yapacağı ortaklıkta, yüzde 55 pay Çin'in, yüzde 45 pay ise Qualcomm'un olacak. 


Qualcomm muhtemelen sunucu yonga setini farklı senaryolara göre ölçeklendirerek, versiyonlara ayıracak. Guizhou eyaletindeki ihtiyaçlara göre de versiyonlar veri merkezlerine entegre edilecek. Ortaklık Pekin'den yönetileceği için, ülke genelinde pazarlama yapılabilecek. Qualcomm ayrıca, eyalette bir de yatırım 

Intel'in Xeon işlemciler ile hüküm sürdüğü sunucu pazarında, ARM mimarisine güvenen firmaların işi oldukça zor. ARM'ın düşük enerji harcayan yapısı nedeniyle, düşük yoğunlukta çalışan sunuculara hitap edebilecek olması, hamleleri de biraz kısıtlıyor.
Bununla birlikte Çin'de büyüyen bir sunucu pazarı mevcut. Özellikle Google, Facebook, Twitter gibi hizmetlerin yasaklı olması; Baidu, Weibo, RenRen gibi yerel hizmetlerin büyümesini sağladı. Sürekli büyüme gösteren hizmetler için sunucu ihtiyacı da giderek artıyor. Qualcomm'un bu bakımdan önünde büyük bir fırsat bulunuyor. Guizhou eyaleti ise, kendi yonga endüstrisini geliştirmek için bu ortaklığı büyük bir fırsat olarak görüyor.

http://venturebeat.com/2016/01/17/qualcomm-teams-up-with-chinese-province-to-design-server-chips/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Çine bak yav nerelere geldi adamlar teknoloji kopyalarken,şimdi teknoloji üretiyorlar...
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Tolgá 3 yıl
arm tabanlı 95 wattlik bir işlemci yapilamaz mı
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Fenomenon 3 yıl
Qualcom'dan Çin'e özel "oyuncu" odaklı yonga seti diye okudum. Heyecan yaptım bir an :D
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interwap 3 yıl
ARM aynı işlemci ve çekirdek sayısının gücünde geride olabilir ancak aynı fiyata ortaya konan performansta iyi olacaktır.
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V4LKyR 3 yıl
Her iki taraf da 280 milyon USD yatırım yapıyor, yani eşit miktarda. Fakat 55% Çin, 45% Qualcomm'un olacak.
Çin'e bak sen be.
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