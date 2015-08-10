Qualcomm'dan giriş seviyesine iki yeni yongaseti

Amiral gemisi sınıfında bu yıl umduğunu bulamayan ve hayal kırıklığı yaşayan Qualcomm, diğer segmentlerde kan kaybetmemek adına ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Firma giriş seviyesi pazara iki yeni yongaseti daha ekledi.





Snapdragon 212 ve Snapdragon 412 yongasetleri önceki modellerin daha hızlı versiyonu durumunda. Ayrıca bazı açılardan da iyileştirmeler mevcut. Bununla birlikte mevcut mimariye önemli bir yenilik getirmiyorlar.





Snapdragon 212 yongaseti 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeği üzerinde yükseliyor. Çekirdek hızları 1.1GHz'den 1.3GHz'ye çıkarılan yongaseti Adreno 304 grafik birimi, 802.11n WiFi, Bluetooth 4.1, Qualcomm Quick Charge 2.0, 8MP çözünürlüğe kadar kamera, 720p çözünürlüğe kadar ekran desteği gibi özelliklerle gelirken yine farklı olarak X5 LTE global modem barındırıyor.





Snapdragon 412 modelinde ise 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 1.4GHz saat hızında çalışıyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan yongasetinde 802.11n WiFi, Bluetooth 4.1, Qualcomm Quick Charge 2.0, 13.5MP çözünürlüğe kadar kamera, Full HD çözünürlüğe kadar ekran desteği gibi özellikler yer alırken farklı olarak X5 LTE global modem bulunuyor. Ayrıca bellek bant genişliği 533MHz'den 600MHz'ye çıkartılarak yoğun yüklerde bira daha nefes alması sağlanmış. Yongasetleri kullanıma sunulmuş durumda.

http://liliputing.com/2015/08/qualcomms-entry-level-chips-get-speed-bumps-with-snapdragon-212-and-412.html