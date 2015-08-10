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Qualcomm'dan giriş seviyesine iki yeni yongaseti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'dan giriş seviyesine iki yeni yongaseti

Amiral gemisi sınıfında bu yıl umduğunu bulamayan ve hayal kırıklığı yaşayan Qualcomm, diğer segmentlerde kan kaybetmemek adına ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Firma giriş seviyesi pazara iki yeni yongaseti daha ekledi. 

Snapdragon 212 ve Snapdragon 412 yongasetleri önceki modellerin daha hızlı versiyonu durumunda. Ayrıca bazı açılardan da iyileştirmeler mevcut. Bununla birlikte mevcut mimariye önemli bir yenilik getirmiyorlar. 

Snapdragon 212 yongaseti 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeği üzerinde yükseliyor. Çekirdek hızları 1.1GHz'den 1.3GHz'ye çıkarılan yongaseti Adreno 304 grafik birimi, 802.11n WiFi, Bluetooth 4.1, Qualcomm Quick Charge 2.0, 8MP çözünürlüğe kadar kamera, 720p çözünürlüğe kadar ekran desteği gibi özelliklerle gelirken yine farklı olarak X5 LTE global modem barındırıyor. 

Snapdragon 412 modelinde ise 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 1.4GHz saat hızında çalışıyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan yongasetinde 802.11n WiFi, Bluetooth 4.1, Qualcomm Quick Charge 2.0, 13.5MP çözünürlüğe kadar kamera, Full HD çözünürlüğe kadar ekran desteği gibi özellikler yer alırken farklı olarak X5 LTE global modem bulunuyor. Ayrıca bellek bant genişliği 533MHz'den 600MHz'ye çıkartılarak yoğun yüklerde bira daha nefes alması sağlanmış. Yongasetleri kullanıma sunulmuş durumda.  

http://liliputing.com/2015/08/qualcomms-entry-level-chips-get-speed-bumps-with-snapdragon-212-and-412.html Yorum Yaz
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sangreal_1905 4 yıl
Gene giriş seviyesi için bence hayal kırıklığı s400 den beri neredeyse hiç gelişme yok frekasn artırmışlarki en azından 1.6 1.7 yap şunu.64 bit nanesi dışında bir cacık yok.S410 da kullanılan adreno 306 400 mhz frekansı ve tamamen aynı mimari ile s400 deki 450mhzlık adreno 305 den daha yavaş ne yazıkki.Bunlarda aynı terane s412 ye daha guclu bır gpu koymaları lazım.
Alt orta segmentede mediatek atakları daha çok bekliyoruz.Mediatek Quad core 6732 a53 1.5 ghz en azında s410 dan frekans fazla ve doğal olarak performans daha yüksek t760mp2 de adreno 306 dan kat kat daha iyi bir gpu.
Kısacası quallcommda alt segment için gelişim yok denilebilecek kadar az :(
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kadirirdem 4 yıl
bence öyle tanıtacak kadar gelişme yok overclock yapmış s800 ve 801 gibi...
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silver0021 4 yıl
Qualcomm girişe yaklaştı kapanışa doğru gidiyor. halen exnos7420nin üstüne bir işlemci çıkaramadilar. Bu şirket bunca yıl topladiklari paralari cebemi koydu bu nasil bir arge hic bi fikrim yok. Samsung 4nm ye düşse bunlar daha yeni uyanacak olaya o kadar pervasiz ')))
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casperfriendly 4 yıl
Bir şey söyleyeyim mi?

Açıkçası şu çekirdek işi sadece gösteri. Ben çekirdeklerin artık bir iş yaptığını düşünmemeye başladım. Telefon piyasası bilhassa işlemci piyasası had safhada can sıkıcı bir hâl almaya başladı.

Giriş seviye 8 Çekirdek giriş seviye 4 çekirdek orta seviye 10 çekirdek. Gel gör ki, gerçek hayatta bir getirisi yok.
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King Stannis 4 yıl
412de Adreno 405 kullanılsa alt seviye için çok iyi olurdu.
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