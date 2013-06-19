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Qualcomm'un Snapdragon 800'lü prototip cihazları dikkat çekici benchmark skorları elde ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'un Snapdragon 800'lü prototip cihazları dikkat çekici benchmark skorları elde ediyor

Qualcomm'un geliştirdiği yongaseti çözümlerinin performansını prototip cihazlar üzerinde göstermesi geleneği bu kez Snapdragon 800 ile devam ediyor.

Pek çok otoritenin çok büyük işler beklediği Snapdragon 800 yongada sistemi ile Qualcomm, Snapdragon S4 Pro ve Snapdragon 600 çözümüne yönelik eleştirileri de ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Qualcomm, dün gerçekleştirdiği etkinlikte Snapdragon 800 yongasetini taşıyan bir tablet ve bir de akıllı telefon prototipini meraklıların incelemesine sundu. 

Tablet prototipinde Snapdragon 800 çözümü yanında 11.6 inçlik Full HD ekran, 2GB LPDDR3 RAM, 32GB depolama kapasitesi, 12MP çözünürlükte kamera desteği, 2MP çözünürlükte ön kamera, 11.7mm kalınlık, 3400mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0 şeklinde özellikler bulunuyor. Akıllı telefon prototipinde ise bu özelliklerden farklı olarak 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekran ve 1500mAh batarya bulunuyor.

Etkinlikte tablet ve akıllı telefon prototipleri ile birlikte Galaxy S4'ün iki versiyonu, HTC One, Tegra 4 ve Snapdragon S4 Pro çözümü taşıyan mobil cihazlar teste tabi tutuldu. Testlerde Exynos 5 Octa işlemcili Galaxy S4 LTE modelinin bile Snapdragon 800'ün gerisinde kaldığı görülürken, Tegra 4'lü referans cihazı da AnTuTu ve CF-Bench gibi birkaç testte ise Snapdragon 800'ü geride bırakıyor. 

Bu yılın ikinci yarısında Snapdragon 800'lü cihazların piyasaya çıkışıyla iyice alevlenmesi beklenen performans yarışına Tegra 4'te iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Exynos 5 Octa işlemcisine yapılacak bir güncelleme ile performansın yüzde 10 artması beklendiği için yılın sonlarında bu Intel Bay Trail işlemciler de dahil bu 4 çözüm arasında kıyasıya bir rekabet yaşanabilir.

 
Qualcomm'un Snapdragon 800'lü prototip cihazları dikkat çekici benchmark skorları elde ediyor


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Lockheed 6 yıl en beğenilen
Quallcomm'un yeni Snapdragon 1600 platformunda ise iki telefonu yan yana koyup NFC üzerinden crossfire yapılabilecekmiş.
1 Yanıt Yanıtla +27
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General. 6 yıl
Tegra sayesinde Qualcomm tekel oldu resmen adı var kendisi yok bırakın bu testleri falan piyasaya süründe tüketici karar versin bi zahmet
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neo01470 6 yıl Lockheed
Lockheed
Quallcomm'un yeni Snapdragon 1600 platformunda ise iki telefonu yan yana koyup NFC üzerinden crossfire yapılabilecekmiş.

Helal be ne yaratıcı adamsın
LockheedQuallcomm'un yeni Snapdragon 1600 platformunda ise iki telefonu yan yana koyup NFC üzerinden crossfire yapılabilecekmiş.
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DH Misafiri 6 yıl
S800 4,3" ekran ve 720P lik bir telefonda denenmiş. bunun yanında Exynos5 işlemcisi 5" lik full hd bir telefonda. karşılaştırma adil değil bence...
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swat882 6 yıl
Alın keyfinize bakın teknoloji nin sonu yok
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OverClocK1ng 6 yıl
Şu an öyle bir zaman ki, Snapdragon 800 de alınmaz. Tegra 4 te çıkıp sonuçları ve pil tüketimini de tam olarak görmeden almak yazık olur. Ayrıca Tegra 4 ün çıkmasıyla S800 ün fiyatında bir nebze de olsa düşme olacaktır. Bu yüzden param bol diyenler veya "Yemişim pil tüketimini, 2 pil taşırım" diyenler hariç beklesinler bence. Çünkü Tegra 4 te çok sağlam duruyor...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
s600 s800 seneye yeni bi işemci sürer gider
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Mr.ED 6 yıl
karakaya_o
Tegra bir kenarda dursun önce kendini kanitlasin sonra bakarız. S800 den çok umutluyum testlere göre gerçekten canavarmis

Van Gölü Canavarı adı var kendi yok!
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skream88 6 yıl
bu işlemciyi soğutmak için yapılması gerekenler önemli yoksa 2.1 2.2 ghz hızda çalışan bi işlemci telefonda düşünemiyorum o ısınmayııı
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Lockheed 6 yıl en beğenilen
Quallcomm'un yeni Snapdragon 1600 platformunda ise iki telefonu yan yana koyup NFC üzerinden crossfire yapılabilecekmiş.
1 Yanıt Yanıtla +27
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neo01470 6 yıl Lockheed
Lockheed
Quallcomm'un yeni Snapdragon 1600 platformunda ise iki telefonu yan yana koyup NFC üzerinden crossfire yapılabilecekmiş.

Helal be ne yaratıcı adamsın
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YasinCC 6 yıl
Şuan olmasa da nvidia mobil alanda yavaş yavaş hakimiyet kuracaktır. Diğer alanlarda yaptığı gibi...
Denver projesinin tanıtımını merakla bekliyorum.
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arman atilgan 6 yıl
S800 cidden çok iddialı olmuş. Ama prototip cihazda çipin tüm özellikleri sonuna kadar aktif edildiğini düşünürsek piyasaya çıkan cihazlarda 2.3ghz de çalışmayacağına göre bu rakamlar biraz yüksek olmuş bence. 2.3 ghz bir telefonda 28nm de zor gibi. 1.5ghz nexus 4 daha kendi frekansını düşürerek performans kaybı yaratıyorsa S800 neler yapar kim bilir..
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giogo 6 yıl
Teknoloji çok hızlı gelişiyo çok.
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