Qualcomm'un Snapdragon 800'lü prototip cihazları dikkat çekici benchmark skorları elde ediyor









Qualcomm'un geliştirdiği yongaseti çözümlerinin performansını prototip cihazlar üzerinde göstermesi geleneği bu kez Snapdragon 800 ile devam ediyor.





Pek çok otoritenin çok büyük işler beklediği Snapdragon 800 yongada sistemi ile Qualcomm, Snapdragon S4 Pro ve Snapdragon 600 çözümüne yönelik eleştirileri de ortadan kaldırmayı hedefliyor.





Qualcomm, dün gerçekleştirdiği etkinlikte Snapdragon 800 yongasetini taşıyan bir tablet ve bir de akıllı telefon prototipini meraklıların incelemesine sundu.





Tablet prototipinde Snapdragon 800 çözümü yanında 11.6 inçlik Full HD ekran, 2GB LPDDR3 RAM, 32GB depolama kapasitesi, 12MP çözünürlükte kamera desteği, 2MP çözünürlükte ön kamera, 11.7mm kalınlık, 3400mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0 şeklinde özellikler bulunuyor. Akıllı telefon prototipinde ise bu özelliklerden farklı olarak 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekran ve 1500mAh batarya bulunuyor.





Etkinlikte tablet ve akıllı telefon prototipleri ile birlikte Galaxy S4'ün iki versiyonu, HTC One, Tegra 4 ve Snapdragon S4 Pro çözümü taşıyan mobil cihazlar teste tabi tutuldu. Testlerde Exynos 5 Octa işlemcili Galaxy S4 LTE modelinin bile Snapdragon 800'ün gerisinde kaldığı görülürken, Tegra 4'lü referans cihazı da AnTuTu ve CF-Bench gibi birkaç testte ise Snapdragon 800'ü geride bırakıyor.





Bu yılın ikinci yarısında Snapdragon 800'lü cihazların piyasaya çıkışıyla iyice alevlenmesi beklenen performans yarışına Tegra 4'te iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Exynos 5 Octa işlemcisine yapılacak bir güncelleme ile performansın yüzde 10 artması beklendiği için yılın sonlarında bu Intel Bay Trail işlemciler de dahil bu 4 çözüm arasında kıyasıya bir rekabet yaşanabilir.



