Qualcomm yeni teknolojilerini duyurdu!

Qualcomm bir dizi teknolojik faaliyetlerini birer basın bülteniyle kamuoyuyla paylaştı. Geleceğin hızlı ve kablosuz dijital teknolojik çalışmalarına imza atan Qualcomm, 5G çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Qualcomm'un duyurduğu yenilikçi teknolojilere yakından bakalım.

Wi-Fi 802.11ax

Kullandığımız internet hizmetinin gerektirdiği bant genişliğini çok rahat karşılayan kablosuz teknolojiler halihazırda mevcut lakin kablosuz teknolojilerin esas yetersiz kaldığı nokta ise iki ya da daha fazla cihaz arasındaki dosya aktarım hızı oluyor. 802.11ac bu noktada bizlerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Tam da bu noktada Qualcomm işi farklı bir boyuta taşıyarak, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için ilk entegre 802.11ax protokolünü tanıttı.

802.11ac kablosuz bağlantı standardı henüz tam olarak yaygınlaşmamışken Qualcomm'un bu inovasyonu bizleri yeni bir döneme hazırlıyor. Wi-Fi ac hızını ikiye katlayan 802.11ax protokolü, aynı zamanda % 67 daha az güç tüketiyor. 11ac wave-2'yi de destekleyen Qualcomm'un yeni modülü, Bluetooth düşük enerji standartlarında pil tüketimini %75'e kadar azaltacak değişiklikleri de öngörüyor. Qualcomm'un yeni ağ protokolü Wi-Fi 802.11ax'in 2019 yılından itibaren kullanılması bekleniyor.

VR (Sanal gerçeklik)

Qualcomm, Adreno 630 grafik biriminin eşlik ettiği Snapdragon 845 VR başlığına yönelik referans tasarımını gözler önüne serdi. Qualcomm'un VR başlığı 2400 x 2400 piksel çözünürlüğünde 120 fps'e kadar ekran deneyimi sunabiliyor. Hexagon 685 dijital sinyal işleme birimine (DSP) ve Spectra 280 görsel sinyal işlemcisine (ISP) sahip platform, 3 boyutlu ses teknolojisini de destekliyor.

Adreno Foveation teknolojisini de bünyesinde barındıran Snapdragon 845 VR, gözünüzün odaklandığı yeri tespit edip diğer alanların çözünürlüğünü düşürebiliyor. Bu sayede kullanıcının dikkati tek bir noktaya çekiliyor. 6 eksenli hareket sisteminin (DoF) desteklediği bu VR başlık, gerçek zamanlı simülasyon için en iyi desteği sunabiliyor.

AI (Yapay zeka)

Snapdragon 845 platformunda halihazırda dahili nöral işlemci birimi (NPU) bulunuyor. Qualcomm dahili donanımın dışında yazılımsal olarak da yapay zeka motorunu üst seviye işlemcilerine entegre etmek istiyor. Günümüzde oldukça popüler olan yapay zeka, donanımsal olarak akıllı telefonlarımıza dahil olsa da kat edeceği uzun mesafeleri var.

Snapdragon 845, 835, 820 ve 660 işlemcilerine dahil olacak yapay zeka motoruyla birlikte cihazlarımız daha akıllı bir hal alacak. Kullanıcısının yapay zeka deneyimini iyileştirecek olan bu teknolojiyle birlikte işlem süreleri de kısalacak. Performans dışında verimlilik açısından da cihazlarımızı daha iyi bir konuma getirecek olan yapay zeka algoritmaları, akıllı telefon tabirini unutturup zeki telefonlar çağını başlatabilir.

5G Teknolojisi

Telefonlar için 5G radyo modemleri geliştiren Qualcomm, yüksek hızlar vaat eden 5G teknolojisini otonom araçlar üzerinde de denemek istiyor. IoT ve e-SIM teknolojilerinin de dahil olduğu bu noktada, araçlar arasında yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süreleri bir hayli önem taşıyor zira araçların birbirleriyle haberleşmesi için intenet ortamı şart ve aradaki bilgi alışverişinin mümkün olduğunca hızlı gerçekleşmesi gerekiyor. 5.9 GHz frekans hızlarına kadar ulaşan 5G teknolojisinin 2020 yılında hayatımıza girmesi ve otomotiv sektöründe büyük rol oynaması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/qualcomm_unveils_tons_of_stuff_faster_wifi_new_vr_platform-news-29718.php