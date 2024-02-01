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    Anlık Bildirim

    Qualcomm anlaşmayı uzattı: iPhone'lar 2027'ye kadar Qualcomm'un modemlerini kullanacak

    Qualcomm CEO'su, 2024 yılı ilk mali çeyreği raporunda Apple ile olan anlaşmalarından da bahsetti. Qualcomm, 5G modemlerini Mart 2027'ye kadar Apple'a lisanslamaya devam edecek.
    apple qualcomm 2027 anlaşma Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, 2024'teki ilk finansal raporunda Apple'ın Qualcomm ile olan modem çipi lisans anlaşmasını Mart 2027'ye kadar uzattıklarını söyledi. Apple’ın mevcut anlaşması iki yıllığına uzatıldı, dolayısıyla önümüzdeki birkaç iPhone modelinde Qualcomm modemleri görmeye devam edeceğiz.

    Apple, Qualcomm ile uzatılan anlaşma hakkında henüz yorum yapmadı. Teknoloji devi, yıllardır Qualcomm'un modemlerinin yerini alacak kendi 5G modemlerini geliştirmeye çalışıyor. Şirket, 2019’da Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. Bu satın alma, Apple'a 17.000'den fazla patent, 2.200’den fazla Intel çalışanı kazandırdı. Ancak, Apple, 5G modemlerin geliştirilmesinde sorunlar yaşadı. Prototipler, performans ve verimlilik açısından Qualcomm’un modemlerinden daha iyi performans gösteremedi.

    2024'te piyasaya sürülecek olan iPhone 16 Pro modellerinin geliştirilmiş taşıyıcı toplama ve daha verimli alıcı-vericiye sahip Qualcomm'un Snapdragon X75 modemini kullanacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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