Qualcomm anlaşmayı uzattı: iPhone'lar 2027'ye kadar Qualcomm'un modemlerini kullanacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm, 2024'teki ilk finansal raporunda Apple'ın Qualcomm ile olan modem çipi lisans anlaşmasını Mart 2027'ye kadar uzattıklarını söyledi. Apple’ın mevcut anlaşması iki yıllığına uzatıldı, dolayısıyla önümüzdeki birkaç iPhone modelinde Qualcomm modemleri görmeye devam edeceğiz.

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Apple, Qualcomm ile uzatılan anlaşma hakkında henüz yorum yapmadı. Teknoloji devi, yıllardır Qualcomm'un modemlerinin yerini alacak kendi 5G modemlerini geliştirmeye çalışıyor. Şirket, 2019’da Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. Bu satın alma, Apple'a 17.000'den fazla patent, 2.200’den fazla Intel çalışanı kazandırdı. Ancak, Apple, 5G modemlerin geliştirilmesinde sorunlar yaşadı. Prototipler, performans ve verimlilik açısından Qualcomm’un modemlerinden daha iyi performans gösteremedi.

2024'te piyasaya sürülecek olan iPhone 16 Pro modellerinin geliştirilmiş taşıyıcı toplama ve daha verimli alıcı-vericiye sahip Qualcomm'un Snapdragon X75 modemini kullanacağı söyleniyor.

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iPhone'lar 2027'ye kadar Qualcomm'un modemlerini kullanacak