Qualcomm anlaşmayı uzattı: iPhone'lar 2027'ye kadar Qualcomm'un modemlerini kullanacak

Apple, Qualcomm ile uzatılan anlaşma hakkında henüz yorum yapmadı. Teknoloji devi, yıllardır Qualcomm'un modemlerinin yerini alacak kendi 5G modemlerini geliştirmeye çalışıyor. Şirket, 2019’da Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. Bu satın alma, Apple'a 17.000'den fazla patent, 2.200’den fazla Intel çalışanı kazandırdı. Ancak, Apple, 5G modemlerin geliştirilmesinde sorunlar yaşadı. Prototipler, performans ve verimlilik açısından Qualcomm’un modemlerinden daha iyi performans gösteremedi.
2024'te piyasaya sürülecek olan iPhone 16 Pro modellerinin geliştirilmiş taşıyıcı toplama ve daha verimli alıcı-vericiye sahip Qualcomm'un Snapdragon X75 modemini kullanacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.