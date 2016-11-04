Quentin Tarantino sinema ve teknoloji hakkında konuştu

Pulp Fiction, Reservoir Dogs ve Inglourious Basterds gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Quentin Tarantino, Adobe Systems tarafından her yıl düzenlenen Adobe MAX konferansının bu yılki ayağına katıldı. Adobe MAX kapsamında sinema dünyası hakkında konuşan Tarantino, sinemanın geleceği ve teknolojinin kullanımı hakkında görüşlerini paylaştı.

Filmlerini dijital yerine film ile çeken ve film kullanımının en büyük destekçileri arasında yer alan Tarantino, beklenmedik bir şekilde bu kez teknolojinin sinemaya katkıları hakkında daha olumlu konuştu. Sinemacıların iPhonelar'ı ile uzun metraj film çekebildikleri bugünlerde teknolojinin sinemaya katkısının zararından daha büyük olduğunu belirten usta yönetmen, teknolojilerin sinemacılara sağladığı bu imkanın film çekme işini daha önce hiç olmadığı kadar demokratik bir hale getirdiğini ifade etti. Tarantino'ya göre bu sayede artık "yaşlı beyaz adamlar dışında birileri de film yapabilecek."

Bununla birlikte teknolojinin sinema dünyası üzerindeki negatif etkilerine de değinen Tarantino, sinema dünyasındaki ustalığın azaldığını ve dijital kameraların kullanılmaya başlanması ile birlikte özellikle görüntü yönetmenlerinin değerini kaybettiğini belirtti. Tarantino'ya göre günümüzde çekilen filmlerde görsel kalite eski filmlere kıyasla çok daha kötü durumda.

Usta yönetmenin hem teknolojinin sinema üzerindeki etkileri hem de genel olarak film çekme süreci hakkında konuştuğu 25 dakikalık soru cevap videosunu aşağıda bulabilirsiniz.