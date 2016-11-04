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Quentin Tarantino sinema ve teknoloji hakkında konuştu

Hollywood'un en sevilen yönetmenleri arasında yer alan Quentin Tarantino, katıldığı Adobe MAX konferansı kapsamında, teknolojinin sinema dünyasına etkisi hakkında konuştu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
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21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Pulp Fiction, Reservoir Dogs ve Inglourious Basterds gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Quentin Tarantino, Adobe Systems tarafından her yıl düzenlenen Adobe MAX konferansının bu yılki ayağına katıldı. Adobe MAX kapsamında sinema dünyası hakkında konuşan Tarantino, sinemanın geleceği ve teknolojinin kullanımı hakkında görüşlerini paylaştı.
Filmlerini dijital yerine film ile çeken ve film kullanımının en büyük destekçileri arasında yer alan Tarantino, beklenmedik bir şekilde bu kez teknolojinin sinemaya katkıları hakkında daha olumlu konuştu. Sinemacıların iPhonelar'ı ile uzun metraj film çekebildikleri bugünlerde teknolojinin sinemaya katkısının zararından daha büyük olduğunu belirten usta yönetmen, teknolojilerin sinemacılara sağladığı bu imkanın film çekme işini daha önce hiç olmadığı kadar demokratik bir hale getirdiğini ifade etti. Tarantino'ya göre bu sayede artık "yaşlı beyaz adamlar dışında birileri de film yapabilecek."
Bununla birlikte teknolojinin sinema dünyası üzerindeki negatif etkilerine de değinen Tarantino, sinema dünyasındaki ustalığın azaldığını ve dijital kameraların kullanılmaya başlanması ile birlikte özellikle görüntü yönetmenlerinin değerini kaybettiğini belirtti. Tarantino'ya göre günümüzde çekilen filmlerde görsel kalite eski filmlere kıyasla çok daha kötü durumda.
Usta yönetmenin hem teknolojinin sinema üzerindeki etkileri hem de genel olarak film çekme süreci hakkında konuştuğu 25 dakikalık soru cevap videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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StaatSanWalt 3 yıl en beğenilen
Bir Tarantino bir nolan, siz olmasanız her yer süper kahraman filmi, iyiki varsınız beyler.
3 Yanıt Yanıtla +29
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mutercim 3 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt

Bir Tarantino bir nolan, siz olmasanız her yer süper kahraman filmi, iyiki varsınız beyler.

Batman Begins, The Dark Knight ve The Dark Knight Rises filmlerini ben çektim zaten.

Kardeşim sen başka filmlerle ilgilenmiyorsan sinemacılar ne yapsın sana? Her taraf süper kahramansız film dolu. Bu yıl hepi topu altı tane süper kahraman filmi vizyona girdi. Her hafta vizyona giren iki tane yeni film olsa on ayda seksen film vizyona girmiş (ki çok daha fazladır). Süper kahraman filmleri 10'da birinden az yani. Diğer filmlere gitseydin.
StaatSanWaltBir Tarantino bir nolan, siz olmasanız her yer süper kahraman filmi, iyiki varsınız beyler.Batman Begins, T...
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Guest-0924579C4 3 yıl
lucas - spielberg
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Mr. Vengeful 3 yıl
O değil de üstat 10. filminden sonra kesin olarak bırakıyormuş film çekmeyi
kaldı son 2

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Paul Muaddib 3 yıl
Reservoir dogs disinda filmlerini beğenirim . HELE ki pulp fiction benim en beğendiğim ve saygı duyduğum filmler arasında
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Barni Moloztaş 3 yıl
Tarantino'nun filmlerini bi sevemedim nedense. Pulp Fiction'u severim ama abartılıyor sanki
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Mr. Cheritto 3 yıl Barni Moloztaş
Ben de hiç bir filmini sevmiyorum
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darkdiva 3 yıl
Tarantino yönetmenliğinin dışında senaristliği ile de bence zirveye yerleştirilebilecek biri. Yazdığı diyalogların eşi benzeri yok. (her ne kadar bazılarına sıkıcı gelse de)
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Lord Melkor 3 yıl
O kadar kaliteli film çıkıyor. Tabi popkülyür ögesi olmayınca yok sayıyosunuz heralde. Adam tüm sinemayı Nolan Tarantino ve super kahraman filmlerinden ibaret sanıyor.
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gcb1903 3 yıl
Sinema Tarantino ve Nolan'dan ibaret değil.
Martin Scorsese, Steven Spielberg, Tim Burton ve daha nice çok iyi yönetmen var. Popülarite bize şuan Tarantino ve Nolan diyor ama dünya sinema ikiden büyük. Ki ikisinin de her filmi neredeyse efsanedir orası ayrı.
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StaatSanWalt 3 yıl en beğenilen
Bir Tarantino bir nolan, siz olmasanız her yer süper kahraman filmi, iyiki varsınız beyler.
3 Yanıt Yanıtla +29
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mutercim 3 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt

Bir Tarantino bir nolan, siz olmasanız her yer süper kahraman filmi, iyiki varsınız beyler.

Batman Begins, The Dark Knight ve The Dark Knight Rises filmlerini ben çektim zaten.

Kardeşim sen başka filmlerle ilgilenmiyorsan sinemacılar ne yapsın sana? Her taraf süper kahramansız film dolu. Bu yıl hepi topu altı tane süper kahraman filmi vizyona girdi. Her hafta vizyona giren iki tane yeni film olsa on ayda seksen film vizyona girmiş (ki çok daha fazladır). Süper kahraman filmleri 10'da birinden az yani. Diğer filmlere gitseydin.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Bender B. Rodriquez 3 yıl StaatSanWalt
Aga arti verdim ama sadece yorumun ilk kismina. Sektore super lahraman filmide lazim
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Mr.Prestige 3 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt
Bir Tarantino bir nolan, siz olmasanız her yer süper kahraman filmi, iyiki varsınız beyler.

Kesinlikle, bunların yanına Innaritu ve Scorsese de eklenebilir
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