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James Cameron, yüksek kare hızının sinemada kullanımı hakkında konuştu

3D filmlerinin yaygınlaşmasına öncülük eden usta yönetmen James Cameron, sinemada yeni yeni kullanılmaya başlanan yüksek kare hızı (HFR) hakkında görüşlerini paylaştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
1
45
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Modern sinemanın mimarları arasında yer alan usta yönetmen James Cameron; Terminator, Titanic ve Avatar gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasını kazandırmasının yanı sıra, günümüzde sinema dünyasında kullanılan teknolojilerin gelişimine de önemli katkılar sağladı. Cameron, özellikle 3D konusundaki çalışmaları ile bu formatın geliştirilmesine ve yaygın bir şekilde kullanılmasına öncülük etti.
Şu sıralar Avatar'ın devam filmleri üzerinde çalışmakta olan James Cameron, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında, son dönemde sinema dünyasında kullanılmaya başlanan yüksek kare hızı (HFR) hakkında görüşlerini paylaştı. The Hollywood Reporter'a konuşan usta yönetmen, "HFR'ı bir format olarak değil, bir araç olarak gördüğünü" açıkladı.
HFR'ın tüm film boyunca kullanılmasına pek sıcak bakmayan Cameron: HFR'ın özellikle 3D filmlerde görüntüde oluşan sorunları ortadan kaldırmak için kullanılabileceğini söyledi. 3D çekimlerde bazı hareketlerin görüntüde hatalar yarattığını söyleyen Cameron, yüksek kare hızı sayesinde daha net bir görüntünün elde edilebileceğini ifade etti. Yani Cameron'a göre HFR, 3D gibi bir format olarak kullanılmaktansa, sadece belli başlı sahnelerde, gerektiğinide kullanılması gereken bir araç olmalı.
Günümüzde filmler genelde saniyede 24 kare gösterecek şekilde çekiliyor. Yüksek kare hızı (HFR) kullanılan filmlerde ise saniyede gösterilen kare sayısı çok daha fazla oluyor ve böylece çok daha net bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu teknoloji ilk olarak Hobbit filmleri ile geniş bir kitleye ulaşmıştı. 48 fps olarak çekilen Hobbit filmleri, hem bilindik 24 fps hızıyla, hem de 48 fps hızıyla gösterilmişti.
48 fps'nin sinemaseverlere daha net, daha gelişmiş bir seyir keyfi yaşatacağı tahmin ediliyordu ancak Hobbit filmlerini 48 fps olarak izleme şansı yakalayan birçok sinemasever bu yeni formattan pek memnun kalmadı. Birçok sinema eleştirmeni; HFR'ın beraberinde getirdiği aşırı netlik ile birlikte filmlerdeki o sinematik görüntünün kaybolduğunu ve filmin daha çok kalitesiz B filmleri gibi hissettirdiğini ifade etti.
Hobbit'in aldığı bu olumsuz tepkiler sonrası yüksek kare hızının kullanımı yaygınlaşmadı ama tamamen de ortadan kalkmadı. Son olarak usta yönetmen Ang Lee, yeni filmi Billy Lynn's Long Halftime Walk'un belli sahnelerini yüksek kare hızında çekti. Üstelik Lee yeni filmini Hobbit filmlerinde olduğu gibi 48 fps değil, 120 fps hızında çekti.

http://www.hollywoodreporter.com/behind-screen/james-cameron-promises-innovation-avatar-sequels-as-hes-feted-by-engineers-942305 Yorum Yaz
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*siteci* 3 yıl en beğenilen
Yahu ne zaman kamera hafif hızlı bir dönüş yapsa her şey bulanıklaşıyor. Biraz hızlı bir sahne oldu mu ne olduğunu anlamak için yanındakine sorman gerekebiliyor.
Hataları, kötü animasyonları, stunt dublörlerini kamera uçup kaçıyor bile olsa ayırt etmemizi sağladığı için yüksek kare hızının "sinematik" olmadığını söylüyorlar. Eski tembel alışkanlıklarını bırakırlarsa 24 fps'den daha kaliteli işler ortaya koyabilirler.
Yahu ne zaman kamera hafif hızlı bir dönüş yapsa her şey bulanıklaşıyor. Biraz hızlı bir sahne oldu mu ne olduğunu anlamak için yanındakine sorman gerekebiliyor...
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Spider_hip 3 yıl
Bence ileride bir gün birisi adam gibi 60fps filmi yapacak ve çok konuşulacak. 60fps, günümüzdeki filmlere göre 2,5kat fazla mesai demek. Post production'ı, renderlaması 2,5 kat fazla işçilik demek. Tüm oyuncuların, dublörlerin gerçekten kaliteli olması demek.
Sadece 60fps lik kamerayı almayla iş bitmiyor. Bir gün birisi bunu başardığında bir daha 24fps film izlemek istemeyeceğiz.
Bence ileride bir gün birisi adam gibi 60fps filmi yapacak ve çok konuşulacak. 60fps, günümüzdeki filmlere göre 2,5kat fazla mesai demek. Post production'ı, ren...
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porsche911gt2 3 yıl
Hobbit beş ordunun savaşı filmini yüksek kare hızında izlemiştim kesinlikle seyir zevkini düşürüyor.
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underlater 2 yıl
Filmin boyutunu aşırı yükselteceği için fazla kare bence hareketli filmler haricinde gereksiz. Mesela Jim Carrey'in filmi yalancı yalancıyı 60 kare izlesem ne olur izlemesem ne? Ama Fast & Furious gibi bolca hareketli sahneleri olan filmlerde tabiki yüksek kare izlenebilirliği arttırır.
Benim asıl derdim karanlık sahnelerde adamları seçebilmek. Film zaten karanlıksa üstüne birde sinema salonundaki dandik projeksiyonları ekleyin oyuncular neredeyse karanlıkta savaşıyorlar! Meselâ son Underworld'te oyuncular neredeyse filmde yoktular. Sadece seslerini dinlemek zorunda kaldık sinemada :D
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JusticeLeague 3 yıl
Cameron reyis gene büyüleyecek Avatar 2 ile.

Gey gidi Avatar 1 bee. 2009'da 3D'yle bu filmle tanışmıştım.
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Umutcan 3 yıl
Belgeseller ve spor yayınları yüksek kare oranları ile çekilebilir. Ama sinema filmine o etkiyi veren 24fps olmasıdır.
TV'lerde bile motion özelliğini açarsanız interpolasyonla kare sayısını yükseltiyor ve filme "Soap opera effect" denen efekt geliyor.
Yani film algısı gidiyor, yerine basit diziymiş veya yayınmış gibi bir etki geliyor. İşte bu etkinin adı Soap Opera Effect.
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Mr. Cheritto 3 yıl
→ 24 fps bebeğim ←
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Guest-0924579C4 3 yıl
ancak hızlı sahnelerde kare detaylarını ve 3d işler için kullanılır .
ama nerde film emisyonu ,nerde dijital sensor işte..
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Ripper Roo 3 yıl
Konuda haber editörünün 60 FPS'lik Hiçbir sahnesini izledim. Özellikle bilgisayar efektli aksiyon sahnelerinde çok kötü görünüyor. Sanki oraları hızlandırılmış gibi duruyor. Hani film 1x'te ilerlerken bazı yerlerde 1,5x hızına çıkıp sonra tekrar 1x hızına geri dönüyor gibi duruyor. Görüntü çok yapmacık hale geliyor. Kesinlikle 60 FPS gibi yüksek FPS değerleri filmin seyir zevkini öldürüyor.

24 FPS değil de 30 FPS iyidir aslında. Kısmen daha akıcı ama bir o kadar da seyir zevkini yok etmiyor.

30 FPS iyidir.
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Assassino! 3 yıl
Sinema demek 24 fps demek. Umarım bunu bozmazlar. Üzeri berbat oluyor çünkü.
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Mr. Cheritto 3 yıl Assassino!
Assassino!
Sinema demek 24 fps demek. Umarım bunu bozmazlar. Üzeri berbat oluyor çünkü.

+ 100
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adRenaliN57 3 yıl
Youtube'dan 60 fps futbol videolarına bakarsanız top havadayken sanki arkasında iz bırakıyormuş gibi gidiyor. Göz alışkanlığıyla ilgisi yok ekrandaki çok fazla netlik bu durumu sebep oluyor. Topun gidişindeki her anı gösteriyor. Yine de belki düzgün kullanılıp kaliteli bir yönetmen eşliğinde çekilirse ortaya iyi bir iş çıkabilir. Ama daha zamanı var diye düşünüyorum.
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Yazmayı_Severim 3 yıl
'HFR'ın beraberinde getirdiği aşırı netlik ile birlikte filmlerdeki o sinematik görüntünün kaybolduğunu ve filmin daha çok kalitesiz B filmleri gibi hissettirdiğini ifade etti'

Bu olay beni aşırı rahatsız ediyor ve tam olarak da düşündüğüm şeyler söylenmiş eleştiride. Kullanıcıların bir kısmı bu duruma gözlerimizin alışık olmamasından kaynaklı olduğunu söylese de hfr izlemektense eski usul veya gözün alıştığı şekilde filmleri izlemeyi tercih ederim. Sinemayı çoğunlukla bir tür 'büyü' olarak algılıyorum, onun bu özelliği deşifre ediliyor gibi geliyor bana, giremiyorum o havaya/atmosfere
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kadirirdem 3 yıl
çok uğraş ve ekstra zaman ister ama düzel bir 60 fps olursa süper olur....
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