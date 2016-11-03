James Cameron, yüksek kare hızının sinemada kullanımı hakkında konuştu

Modern sinemanın mimarları arasında yer alan usta yönetmen James Cameron; Terminator, Titanic ve Avatar gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasını kazandırmasının yanı sıra, günümüzde sinema dünyasında kullanılan teknolojilerin gelişimine de önemli katkılar sağladı. Cameron, özellikle 3D konusundaki çalışmaları ile bu formatın geliştirilmesine ve yaygın bir şekilde kullanılmasına öncülük etti.

Şu sıralar Avatar'ın devam filmleri üzerinde çalışmakta olan James Cameron, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında, son dönemde sinema dünyasında kullanılmaya başlanan yüksek kare hızı (HFR) hakkında görüşlerini paylaştı. The Hollywood Reporter'a konuşan usta yönetmen, "HFR'ı bir format olarak değil, bir araç olarak gördüğünü" açıkladı.

HFR'ın tüm film boyunca kullanılmasına pek sıcak bakmayan Cameron: HFR'ın özellikle 3D filmlerde görüntüde oluşan sorunları ortadan kaldırmak için kullanılabileceğini söyledi. 3D çekimlerde bazı hareketlerin görüntüde hatalar yarattığını söyleyen Cameron, yüksek kare hızı sayesinde daha net bir görüntünün elde edilebileceğini ifade etti. Yani Cameron'a göre HFR, 3D gibi bir format olarak kullanılmaktansa, sadece belli başlı sahnelerde, gerektiğinide kullanılması gereken bir araç olmalı.

Günümüzde filmler genelde saniyede 24 kare gösterecek şekilde çekiliyor. Yüksek kare hızı (HFR) kullanılan filmlerde ise saniyede gösterilen kare sayısı çok daha fazla oluyor ve böylece çok daha net bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu teknoloji ilk olarak Hobbit filmleri ile geniş bir kitleye ulaşmıştı. 48 fps olarak çekilen Hobbit filmleri, hem bilindik 24 fps hızıyla, hem de 48 fps hızıyla gösterilmişti.

48 fps'nin sinemaseverlere daha net, daha gelişmiş bir seyir keyfi yaşatacağı tahmin ediliyordu ancak Hobbit filmlerini 48 fps olarak izleme şansı yakalayan birçok sinemasever bu yeni formattan pek memnun kalmadı. Birçok sinema eleştirmeni; HFR'ın beraberinde getirdiği aşırı netlik ile birlikte filmlerdeki o sinematik görüntünün kaybolduğunu ve filmin daha çok kalitesiz B filmleri gibi hissettirdiğini ifade etti.

Hobbit'in aldığı bu olumsuz tepkiler sonrası yüksek kare hızının kullanımı yaygınlaşmadı ama tamamen de ortadan kalkmadı. Son olarak usta yönetmen Ang Lee, yeni filmi Billy Lynn's Long Halftime Walk'un belli sahnelerini yüksek kare hızında çekti. Üstelik Lee yeni filmini Hobbit filmlerinde olduğu gibi 48 fps değil, 120 fps hızında çekti.

http://www.hollywoodreporter.com/behind-screen/james-cameron-promises-innovation-avatar-sequels-as-hes-feted-by-engineers-942305