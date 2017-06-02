ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus

ZTE’nin üst seviye akıllı telefonlarını barındıran Nubia serisi şimdiye kadarki en güçlü üyesine merhaba dedi. Bir süredir gündemde olan ZTE Nubia Z17, sektörün önemli ilklerini de bünyesinde barındırıyor.

En üst seviye

İlk olarak telefon sektördeki ilk 8GB RAM barındıran ana akım akıllı telefon oldu. Normalde Asus ZenFone AR adındaki zengin gerçeklik odaklı akıllı telefonda 8GB RAM mevcut ancak bu telefon daha çok profesyonellere hitap ediyor.

8GB LPDDR4 RAM bir telefonda ne kadar gerekli tartışılır. Pek çok otorite 4GB RAM belleğin dahi akıcılık için yeterli olacağını ifade ediyor. Bu noktada üreticilerin biraz daha pazarlamaya yönelik hamleler yaptığını görüyoruz. Bunun yanında yüksek bellek kapasitesini işlemenin elbette batarya üzerinde de olumsuz etkileri oluyor.

İkinci olarak Qualcomm’un Quick Charge 4.0 Plus adındaki yeni hızlı şarj teknolojisi ilk kez Nubia Z17 modeliyle geliyor. 4.0 Plus versiyonu 4.0 versiyonuna göre yüzde 15 daha hızlı. Bataryanın yüzde 50’si sadece 25 dakikada dolabiliyor.

Tam Boyutta Gör

5.5 inçlik Full HD IPS ekranın kenarları neredeyse yok denecek kadar ince. Bu bakımdan daha kompakt bir kasa elde edilmiş ancak alt ve üst kenarların kalın olması Essential veya Mi Mix gibi telefonlarda gördüğümüz etkiyi veremiyor. FiT 3.0 yazılımı kenarlardan sürükleme yaparak çeşitli fonksiyonlara erişmenizi sağlıyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB LPDDR4 RAM seçeneği de mevcut. Depolama kapasitesi ise UFS 2.1 ile 750MB/s okuma, 150MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor.

Çift kamera kombinasyonunu tercih eden firma 23MP ve 12MP çözünürlüğünde iki sensör kullanmış. Piksel boyutları oldukça büyük bu sayede daha fazla ışık alıyor ve karanlık ortamlarda en iyi sonucu veriyor. Ayrıca 2x optik yakınlaştırma ve 8x yazılımsal yakınlaştırma mevcut. Dual Pixel benzeri bir odaklanma teknolojisi ile kamera 0.03 saniyede odaklama yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

Firma kamera sistemini yenilikçi yazılımlar ile desteklemiş. Yapay zeka tabanlı bu yazılımlar bulanıklık efektini en iyi şekilde ayarlamak gibi pek çok önemli fonksiyonu yerine getiriyor.

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3.5mm kulaklık girişinden vazgeçen firma HiFi+ ve Dolby Audio gibi teknolojilerle ses kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. 3200mAh kapasiteli batarya USB 3.1 Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Android 7.0 üzerinde ise Nubia 5 arayüzü çalışıyor.

Model farklı konfigürasyonlar ile gelecek. En iyi konfigürasyon 8GB RAM ve 128GB kapasiteden oluşuyor. 6GB RAM ve 128GB kapasite yanında 6GB RAM ve 64GB kapasiteli bir versiyon daha mevcut. Fiyatlar ise sırasıyla 590$, 500$ ve 410$ şeklinde.