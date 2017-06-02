Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus

Çinli üretici ZTE nihayet merakla beklenen amiral gemisini görücüye çıkardı. ZTE’nin beğeni toplayan Nubia Z serisi en ayrıcalıklı amiral gemisine kavuşuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,4b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ZTE’nin üst seviye akıllı telefonlarını barındıran Nubia serisi şimdiye kadarki en güçlü üyesine merhaba dedi. Bir süredir gündemde olan ZTE Nubia Z17, sektörün önemli ilklerini de bünyesinde barındırıyor.

ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus

En üst seviye

İlk olarak telefon sektördeki ilk 8GB RAM barındıran ana akım akıllı telefon oldu. Normalde Asus ZenFone AR adındaki zengin gerçeklik odaklı akıllı telefonda 8GB RAM mevcut ancak bu telefon daha çok profesyonellere hitap ediyor.

8GB LPDDR4 RAM bir telefonda ne kadar gerekli tartışılır. Pek çok otorite 4GB RAM belleğin dahi akıcılık için yeterli olacağını ifade ediyor. Bu noktada üreticilerin biraz daha pazarlamaya yönelik hamleler yaptığını görüyoruz. Bunun yanında yüksek bellek kapasitesini işlemenin elbette batarya üzerinde de olumsuz etkileri oluyor.

İkinci olarak Qualcomm’un Quick Charge 4.0 Plus adındaki yeni hızlı şarj teknolojisi ilk kez Nubia Z17 modeliyle geliyor. 4.0 Plus versiyonu 4.0 versiyonuna göre yüzde 15 daha hızlı. Bataryanın yüzde 50’si sadece 25 dakikada dolabiliyor.

 

ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus
Tam Boyutta Gör

5.5 inçlik Full HD IPS ekranın kenarları neredeyse yok denecek kadar ince. Bu bakımdan daha kompakt bir kasa elde edilmiş ancak alt ve üst kenarların kalın olması Essential veya Mi Mix gibi telefonlarda gördüğümüz etkiyi veremiyor. FiT 3.0 yazılımı kenarlardan sürükleme yaparak çeşitli fonksiyonlara erişmenizi sağlıyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB LPDDR4 RAM seçeneği de mevcut. Depolama kapasitesi ise UFS 2.1 ile 750MB/s okuma, 150MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor.

Çift kamera kombinasyonunu tercih eden firma 23MP ve 12MP çözünürlüğünde iki sensör kullanmış. Piksel boyutları oldukça büyük bu sayede daha fazla ışık alıyor ve karanlık ortamlarda en iyi sonucu veriyor. Ayrıca 2x optik yakınlaştırma ve 8x yazılımsal yakınlaştırma mevcut. Dual Pixel benzeri bir odaklanma teknolojisi ile kamera 0.03 saniyede odaklama yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

Firma kamera sistemini yenilikçi yazılımlar ile desteklemiş. Yapay zeka tabanlı bu yazılımlar bulanıklık efektini en iyi şekilde ayarlamak gibi pek çok önemli fonksiyonu yerine getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Apple’ın akıllı hoparlörü detaylanıyor"

3.5mm kulaklık girişinden vazgeçen firma HiFi+ ve Dolby Audio gibi teknolojilerle ses kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. 3200mAh kapasiteli batarya USB 3.1 Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Android 7.0 üzerinde ise Nubia 5 arayüzü çalışıyor.

Model farklı konfigürasyonlar ile gelecek. En iyi konfigürasyon 8GB RAM ve 128GB kapasiteden oluşuyor. 6GB RAM ve 128GB kapasite yanında 6GB RAM ve 64GB kapasiteli bir versiyon daha mevcut. Fiyatlar ise sırasıyla 590$, 500$ ve 410$ şeklinde. 


http://www.theandroidsoul.com/zte-nubia-z17-launched-with-sd835-8gb-ram-128gb-ufs2-1-storage-dual-camera-and-powerful-battery-saver-mode/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fz18 2 yıl en beğenilen 01halil
01halil

25 dakkada %50 ulaşıyor demiş benim emektar galaxy s3 dakkada %2 şarj ediyor ne farkı kaldı.

yaklaşık %50 fark kaldı.
s3 2100 mAh, Z17 3200 mAh
01halil25 dakkada %50 ulaşıyor demiş benim emektar galaxy s3 dakkada %2 şarj ediyor ne farkı kaldı.yaklaşık %50 fark ka...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
iyi günler. ben nubia z17 almayı düşünüyorum ama garantisinin olmaması telefonun bozulması halinde ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeShah 2 yıl
Kullanan var mı? Kamera performansı nasıl acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 2 yıl
8 gb ne yahu
Benim bilgisayarda 8 var

Artik 6 gb bos ram görürler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl
asus zenfone 3 zoom daki gibi bir 5000 mha pili çaksalar şahane olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Dolu dolu bir cihaz olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
Benim bilgisayarda 4 GB RAM var. Bir telefonda o kadar bellek ne işe yarayacak? Sırf tüketicinin gözünü boyamak için yapılmış bir hamle.
Ayrıca yazıda büyük pikseller olduğu yazılmış ama şaka mı bu? 1/2.55" sensör var ve piksel boyutu 1.4 µm. Ben aynı boyuttaki sensörü (1/2.5") bundan 10 yıl önce çıkmış olan N82'de kullanmıştım ve yaklaşık 2.2 µm piksel boyutuna sahipti.
Üstelik 23 MP kamera koyulmuş. Şu çözünürlük çılgınlığına son vermeleri gerek. Sensör boyutları değişmedi ama çözünürlükleri artırıp aynı boyutlardaki sensörlere koyarak zaten piksel boyutlarını düşürerek imaj kalitesinin de düşmesine sebep oluyorlar. Bu konuda sadece Samsung ve Apple doğru yoldan ilerliyorlar. 12 MP bu boyuttaki sensörler için sınır olmalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykut.. 2 yıl
Tasarımı çok hoş geldi nedense
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
burda yoktur bunlar gelse alırlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 2 yıl
ust ve alt cerceve kalin ve buda cihazin baya uzun oldugunu gosteriyor 5,5 olan ekran cerceve ile 6 inc geciyor telefon yapacaksan 5,5 boyutta sifir cok ince cerceve ile cepte cikinti yapmadan tasinabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Ön yüzüne bakıp Note 7'yi hatırlayanlar... :'(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13394 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
zte, zte nubia z17 ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Uber, İstanbul'da UberGREEN’i kullanıma sunacak 2 yıl Akamai 2017’nin ilk internet raporunu paylaştı: Türkiye internet hızı sıralamasında geriledi 2 yıl Gameloft imzalı Iron Blade: Medieval Legends indirmeye sunuldu 2 yıl 2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Microsoft'un hatası Windows telefonları kullanılamaz hale getirdi 2 yıl Sınırları zorlamak istiyor: EVGA GTX 1080 Ti Kingpin 2 yıl Casper Nirvana F700 kutu açılımı "Büyük F" 2 yıl OCR özellikli Adobe Scan uygulaması kullanıma sunuldu 2 yıl Asus’tan bu kez ZenPad 3S 8.0 2 yıl Dell ilk Inspiron oyuncu masaüstünü duyurdu 2 yıl Waymo sürücüsüz kamyon geliştirdiğini duyurdu 2 yıl Amazon, drone ile teslim ettiği kargolara paraşüt takacak 2 yıl Trump'ın açıklamasına teknoloji devlerinden tepki yağıyor 2 yıl LG G6 Plus ve G6 Pro yolda 2 yıl Türkiye, OLED ekran teknolojilerinin geliştirilmesi için düğmeye bastı 2 yıl Bing Rewards yeni ülkelerde kullanıma sunuluyor 2 yıl Google Chrome taciz edici reklamları engelleyecek 2 yıl Moto Z2 Play tanıtıldı 2 yıl Quick Charge 4.0 Plus: Orijinali gelmeden üst versiyonu geldi 2 yıl Hayran yapımı Voldemort filmi için kısa tanıtım geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus Sonraki Yıldızlarla dolu Murder on the Orient Express'ten ilk fragman 2 yıl OnePlus 5 yaklaşıyor: Kutu tasarımları oylamaya sunuldu 2 yıl Donald Trump resmen açıkladı! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor 2 yıl Almanya, Audi’de emisyon değerini düşük gösteren yazılım tespit etti 2 yıl AMD'nin Ryzen işlemcilerinde yeni fiyat indirimi 2 yıl 25 ülkeye ihracat yapan silah fabrikasını gezdik, yerli tüfekle atış yaptık 2 yıl AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus 2 yıl Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı 2 yıl GPU'lu makine öğrenme uzaydaki robotlara yardımcı olabilir 2 yıl AMD Threadripper ailesinde 9 işlemci yer alacak 2 yıl Intel Core i9-7900X işlemcisi 5.7GHz’e aşırtıldı 2 yıl Sin City çizgi roman serisi dizi oluyor 2 yıl Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır 2 yıl Asus’un yeni yönlendiricisi oyunculara özel 2 yıl Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor 2 yıl Hackerlardan esrarengiz otomobil hırsızlığı: 150 adet Jeep Wrangler çalındı 2 yıl Apple’ın akıllı hoparlörü detaylanıyor 2 yıl Markafoni, 30 Haziran'da kapanıyor 2 yıl Rivet Networks yeni Killer teknolojilerini duyurdu 2 yıl Panasonic’ten giriş seviyesine metal alaşımlı telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim