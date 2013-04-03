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Quickoffice, Android ve iPhone için de yayınlandı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Quickoffice, Android ve iPhone için de yayınlandı
Hatırlayacağınız üzere Google, mobil cihazlar için Office çözümleri sunan Quick Office uygulamasını geride bıraktığımız yılın haziran ayında bünyesine katmıştı. Bu alımın ardından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Quickoffice'in iPad uygulamasını yayınlayan Google, "Google Apps for Business" kullanıcıları için özel olarak tasarlanan Quickoffice'in iPhone ve Android uygulamasını yayınladı.

Kullanıcıların ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak olan uygulama, Office dosyalarının mobil cihazlar üzerinde rahatlıkla düzenlenmesine imkan veriyor. Google'ın tasarım anlayışını yansıtan uygulama, Drive'ın belge düzenleme konusundaki eksiklerini kapatırken, şirketin bu alandaki eksiklerini kapatıyor.

Android ve iOS cihazlarında Office dosyalarının rahatlıkla düzenlenmesine imkan veren Quickoffice'e aşağıdaki bağlantı linklerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Google Play – Quickoffice

http://googleenterprise.blogspot.ca/2013/04/quickoffice-on-your-android-and-iphone.html Yorum Yaz
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beyinsis 6 yıl
bir an quickoffice beleş oldu sanmıştım.

Description

*** THIS APP IS FOR GOOGLE APPS FOR BUSINESS SUBSCRIBERS ONLY *** Try Quickoffice Pro & Pro HD in the App Store if you don’t have a Google Apps for Business account.
1 Yanıt Yanıtla
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beksipeys 6 yıl beyinsis
beyinsis
bir an quickoffice beleş oldu sanmıştım.

Description

*** THIS APP IS FOR GOOGLE APPS FOR BUSINESS SUBSCRIBERS ONLY *** Try Quickoffice Pro & Pro HD in the App Store if you don’t have a Google Apps for Business account.

Aynen
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