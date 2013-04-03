Quickoffice, Android ve iPhone için de yayınlandı

Hatırlayacağınız üzere Google, mobil cihazlar için Office çözümleri sunan Quick Office uygulamasını geride bıraktığımız yılın haziran ayında bünyesine katmıştı. Bu alımın ardından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Quickoffice'in iPad uygulamasını yayınlayan Google, "Google Apps for Business" kullanıcıları için özel olarak tasarlanan Quickoffice'in iPhone ve Android uygulamasını yayınladı.

http://googleenterprise.blogspot.ca/2013/04/quickoffice-on-your-android-and-iphone.html

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Kullanıcıların ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak olan uygulama, Office dosyalarının mobil cihazlar üzerinde rahatlıkla düzenlenmesine imkan veriyor. Google'ın tasarım anlayışını yansıtan uygulama, Drive'ın belge düzenleme konusundaki eksiklerini kapatırken, şirketin bu alandaki eksiklerini kapatıyor.Android ve iOS cihazlarında Office dosyalarının rahatlıkla düzenlenmesine imkan veren Quickoffice'e aşağıdaki bağlantı linklerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.