Quickoffice, Android ve iPhone için de yayınlandı

Haber Editörü
Hatırlayacağınız üzere Google, mobil cihazlar için Office çözümleri sunan Quick Office uygulamasını geride bıraktığımız yılın haziran ayında bünyesine katmıştı. Bu alımın ardından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Quickoffice'in iPad uygulamasını yayınlayan Google, "Google Apps for Business" kullanıcıları için özel olarak tasarlanan Quickoffice'in iPhone ve Android uygulamasını yayınladı.
Kullanıcıların ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak olan uygulama, Office dosyalarının mobil cihazlar üzerinde rahatlıkla düzenlenmesine imkan veriyor. Google'ın tasarım anlayışını yansıtan uygulama, Drive'ın belge düzenleme konusundaki eksiklerini kapatırken, şirketin bu alandaki eksiklerini kapatıyor.
Android ve iOS cihazlarında Office dosyalarının rahatlıkla düzenlenmesine imkan veren Quickoffice'e aşağıdaki bağlantı linklerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
Google Play – Quickoffice
http://googleenterprise.blogspot.ca/2013/04/quickoffice-on-your-android-and-iphone.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Description
*** THIS APP IS FOR GOOGLE APPS FOR BUSINESS SUBSCRIBERS ONLY *** Try Quickoffice Pro & Pro HD in the App Store if you don’t have a Google Apps for Business account.
Aynen