RED yeni holografik akıllı telefonu için Leia ile işbirliği yapıyor

Dünyanın ilk holografik ekranlı akıllı telefonu Hydrogen One ile büyük ses getiren RED Digital Cinema, üretim planlamasına başladı. Holografik ekran üretimi için konusunda uzman firmalardan Leia Inc ile işbirliği yapılıyor.

Ses getirmeye kararlı

Leia yıllardır ekranlarda hologram etkisi oluşturabilmek için önemli çalışmalar yapıyor. Son olarak nano fotonik tasarım teknolojisi ile küçük boyutlarda holografik ekranlar üretmeyi başarmıştı. Normalde hologram oluşturulabilmesi için ekranın büyük olması gerekiyor.

Firma RED için LCD tabanlı bir panel hazırlıyor. LCD katmanın altında bulunan ışık alanı plakası, görselleri belirli bir yükseklikte oluşturabiliyor. Böylece kullanıcı yeri geldiğinde holograma geçiyor yeri geldiğinde de standart LCD ekranı kullanmaya devam ediyor. Ayrıca bu teknoloji enerji verimliliği de sunuyor.

RED ayrıca Leia firmasına hatırı sayılır bir yatırım da yapıyor. Bu sayede RED kurucusu Jim Jannard, Leia’nın yönetim kuruluna dahil oldu. Bu sayede işbirliği gelecekte daha önemli noktalara ilerleyecek.

Hydrogen One modeline geri dönersek ekran dışında firma kendi geliştirdiği Hydrogen adındaki holografik video formatını yeni akıllı telefonunda kullanacağını belirtiyor. Kullanıcılar herhangi bir özel gözlüğe gerek kalmadan holografik görüntüleri izleyebilecek.

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Hydrogen One ayrıca modüler bir kamera sistemi de barındıracak. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre yüksek kaliteli görüntüler ve holografik kayıtlar için farklı kamera modüllerini tercih edebilecekler. Yine çok boyutlu bir ses sistemi ile holografik görüntüler desteklenecek. Telefon ayrıca RED’in önemli kameralarını uzaktan kontrol edebilecek.

5.7 inçlik bir ekrana sahip olan Hydrogen One alüminyum kasa içerisinde 1200$’dan satılacak. Titanyum kasa ise 1600$ civarında olacak. Satışların gelecek yıl ilk çeyrek itibariyle başlaması planlanıyor.

Hydrogen One ne kadar başarılı olur bilemiyoruz. Henüz teknoloji dünyasının alışık olmadığı bir teknolojiyi sunmasının yanı sıra fiyatları da oldukça yüksek. Bu bakımdan ana akım bir telefon haline gelmesi mümkün değil. Geçmiş yıllarda telefonlarda başlayan 3D video trendi hüzünlü bir şekilde sona ermişti. RED’in bu sonu yaşamaması için sağlam ortaklıklar kurması gerekiyor.