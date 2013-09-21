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ROCCAT'ın Kone XTD isimli oyuncu faresi artık Mac sistemlerle de çalışabiliyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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ROCCAT'ın Kone XTD isimli oyuncu faresi artık Mac sistemlerle de çalışabiliyor
Oyunlar için üst seviye fare, klavye ve kulaklık gibi donanımlar üreten ROCCAT, Kone XTD isimli oyuncu faresinin artık Mac sistemlerle de uyumlu olarak çalışabildiğini duyurdu.
Firmanın kurucusu ve CEO'su René Korte, dünya çapında sayıları hızla artan Mac oyuncularının ihtiyaçları karşılamak için yeni bir sürücü ile Kone XTD oyuncu faresini güncellediklerini belirtiyor. 8,200 DPI Pro-Aim R3 lazer sensör ile takılma ve gecikme yaşanmadan oyun keyfi sunabilen Kone XTD, bünyesinde 72MHz Turbo Core V2 32-bit Arm tabanlı işlemci, 576KB dahili hafıza barındırıyor. Diğer teknik detayları arasında 1000Hz polling, 1MS tepki süresi, 30G hızlanma, oyuncuların hoşuna gidebilecek ışık sistemi, 8 adet ayarlanabilir tuş ve 4D tekerlek yer alan fare, beraberinden gelen yazılım sayesinde de rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor. Normalde 123 gram ağırlığa sahip olan ve isteğe bağlı olarak kutu içeriğine eklenen 5, 10, 15 ve 20 gramlık ağırlıklar ile ağırlığı arttırılabilen ROCCAT Kone XTD'nin ergonomik gövdesi ise, 13.5 x 7.8 x 4 cm boyutlar ile hazırlanmış.
Windows sistemler yanında artık Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayar modelleriyle de kullanılabilen oyuncu faresi ROCCAT Kone XTD, 90$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.guru3d.com/news_story/roccat_kone_xtd_gaming_mouse_compatible_with_mac.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+guru3d%2Fnews+(Guru3d+Latest+News+%26+Articles) Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 5 yıl
Mac'te oyun mu oynanırmış
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Bl00dyHell 5 yıl
Roccat'in ürünlerini her zaman sevmişimdir. Ayrıca resmi olarak GNU/Linux dağıtımlarına sürücü çıkarmasa da bu konuda uğraşan geliştiricileri destekliyorlar.
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Ciginix 5 yıl
Faremi değiştirmenin zamanı gelmiş
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