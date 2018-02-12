Range Rover Sport'tan Cennetin Kapısı'na 999 basamaklı tırmanış [video]

Çin'deki Tianmen Dağı'nın tepesinde yer alan Cennetin Kapısı (Heaven’s Gate) isimli doğal kaya kemerinin basamaklarını aşmak hiç de kolay bir iş değil. Tam 999 basamaktan oluşan bu merdiven aynı zamanda 45 derecelik bir açıya sahip. Yani bu kadarı bile bir otomobilin bu eğimi tırmanabilmesinin ne kadar etkileyici olduğunu kanıtlamaya yetiyor.

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Range Rover Sport PHEV şimdiye kadar bu başarıyı elde eden ilk araç oldu. Hibrit SUV, Cennetin Kapısı'na ulaşmadan önce kendisini basamaklara götüren 11.3 kilometrelik Ejderha Yolu ile uğraşmak zorunda kaldı. Ejderha misali kıvrılan yolda 99 keskin viraj ve tehlikeli uçurumlar var.

Terrain Response 2 sistemi yardımcı oldu

Panasonic Jaguar Racing'in Formula E pilotu Ho-Pin Tung tarafından kullanılan Range Rover'da hiçbir modifikasyon yapılmadı. Tung, bunun şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu görevlerden biri olduğunu söylüyor. SUV'un bu yolculukta Terrain Response 2 sistemini kullandığını belirtelim. Böylece araç sürüş koşullarını izleyip uygun sürüş modunu otomatik seçerek sürücüye bu zorlu sınavında önemli bir destek sağlamış.

Dört silindirli motor ve 85 kW elektrik motorunun oluşturduğu kombinasyondan güç alan Range Rover Sport PHEV, bu sayede 398 beygir güç ve 640 Nm tork üretebiliyor. Sadece 6.5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilen bu canavarın maksimum hızı ise 220 km/s. Haberimizin sonundaki video aracılığıyla SUV'un Tianmen Dağı'nın zirvesine tırmanışını keyifle izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=lClLRn6I8dQ