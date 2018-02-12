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Range Rover Sport'tan Cennetin Kapısı'na 999 basamaklı tırmanış [video]

Range Rover Sport, 999 basamaklı ve 45 derecelik açıya sahip merdiveni tırmanarak Çin'deki Tianmen Dağı'nın zirvesinde bulunan Cennetin Kapısı'na çıkmayı başardı. Nefes kesen görüntüler haberimizde.
1 yıl
9,1b
1
48
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Çin'deki Tianmen Dağı'nın tepesinde yer alan Cennetin Kapısı (Heaven’s Gate) isimli doğal kaya kemerinin basamaklarını aşmak hiç de kolay bir iş değil. Tam 999 basamaktan oluşan bu merdiven aynı zamanda 45 derecelik bir açıya sahip. Yani bu kadarı bile bir otomobilin bu eğimi tırmanabilmesinin ne kadar etkileyici olduğunu kanıtlamaya yetiyor.
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Range Rover Sport PHEV şimdiye kadar bu başarıyı elde eden ilk araç oldu. Hibrit SUV, Cennetin Kapısı'na ulaşmadan önce kendisini basamaklara götüren 11.3 kilometrelik Ejderha Yolu ile uğraşmak zorunda kaldı. Ejderha misali kıvrılan yolda 99 keskin viraj ve tehlikeli uçurumlar var.

Terrain Response 2 sistemi yardımcı oldu

Panasonic Jaguar Racing'in Formula E pilotu Ho-Pin Tung tarafından kullanılan Range Rover'da hiçbir modifikasyon yapılmadı. Tung, bunun şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu görevlerden biri olduğunu söylüyor. SUV'un bu yolculukta Terrain Response 2 sistemini kullandığını belirtelim. Böylece araç sürüş koşullarını izleyip uygun sürüş modunu otomatik seçerek sürücüye bu zorlu sınavında önemli bir destek sağlamış.
Dört silindirli motor ve 85 kW elektrik motorunun oluşturduğu kombinasyondan güç alan Range Rover Sport PHEV, bu sayede 398 beygir güç ve 640 Nm tork üretebiliyor. Sadece 6.5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilen bu canavarın maksimum hızı ise 220 km/s. Haberimizin sonundaki video aracılığıyla SUV'un Tianmen Dağı'nın zirvesine tırmanışını keyifle izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=lClLRn6I8dQ Yorum Yaz
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TIME 1 yıl en beğenilen
manzara harika
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alperdgal 1 yıl
Alt takim pert
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stophart 1 yıl
inişi nasıl yapmış ki acaba
3 Yanıt Yanıtla +21
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2 Avatar Avatar
freemangroovy 5 ay
Seyreden neresiyle seyretmiş acaba.. Başka bir yere simulasyon bir eğim koyup, aracı da iple vince bağlayıp ayar ve deneme yapmışlar.. Sonra, biraz lastikleri de indirip, ipsiz, vinçsiz yukarı çıkmayı başarmış.. Helal olsun..
İnişte helikopter kullanmışlardır tahminimce..
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CyberBot 5 ay
Bi subaru değil tabi.
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Mariachi@ 5 ay
Aynen bende bu hafta bundan alıcaktım videoyu görmem iyi oldu 4 çeker sistemi aklıma takılmıştı böyle merdivenli yolları çıkar mı acaba diye kesin ikna oldum artık 🤯
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MehmetAliH. 5 ay
Bu jipin videodaki rengine bayılıyorum. Bire bir aynısının makyajsız kasasını 2016’dan beri kullanıyorum. :)
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RedVictory 1 yıl
Çok güzel araba
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RedVictory 1 yıl
Mükemmel reklam
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cancan_burak 1 yıl
Dağ keçisi toros var geçiniz
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zx6r 1 yıl
Biz de ledli ekmek dolabı yapmaya devam edelim.
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KaSaTuRa. 1 yıl
standart 4 çeker reklamı, bu konuda en ünlü reklam audininkidir, ayrıca bu merdivenleri sınıfındaki her dört çeker zaten çıkar
range rover ın mevzusu dağlara tepelere tırmanması değil sunduğu lükstür, kimse araziye sürmek için almıyor bu araçları ki araziye girip çıktıktan sonra arabaya b segmenti araba alacak kadar masraf yapmak zorunda olduktan sonra da pek manası yok zaten
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Seqred 1 yıl
güzel reklam
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Otomobil, SUV ve
13 etiket daha hibrit land rover araç range rover sport phev tianmen dağı 999 basamak merdiven cennetin kapısı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler MPopüler
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