Güneş enerjili otomobil Lightyear One önümüzdeki sene yollara çıkacak

Elektrikli otomobiller fosil yakıtların azalması sorununa çözüm olacak gibi görünse de şarj etme süresi konusunda bazı sıkıntılar yarattığı ortada. Arabanıza sadece birkaç dakika içinde yakıt alabilirken, elektrikli otomobilleri şarj etmek daha uzun sürüyor.

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Hollanda'lı bir şirket Lightyear One adlı konsept bir elektrikli otomobil tasarladı. Güneş panelleri ile kaplı olan araç kendi kendini şarj edebildiği için durup şarj etme ihtiyacını da ortadan kaldıracak. İyi haber şu ki, 2019'da piyasaya sürülmesi planlanan otomobil çok yakında gerçeğe dönüşebilir.

Şarj derdi olmadan aylarca kullanılabilecek

Şirket önümüdeki yıl sınırlı sayıda üretim yapmayı planladığı için yaklaşık 10 adet araç piyasaya sürülebilecek ancak 2020'de bu rakamın 100'ün üzerine çıkması bekleniyor. İlk parti müşteriler için Lightyear One başlangıçta 145.000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Şirketin iddiasına göre otomobilin üretim modeli güneşli hava koşullarında şarj derdi olmadan aylarca sürülebilecek.

https://www.youtube.com/watch?v=d_QAWVUoZFg