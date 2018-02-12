Güneş enerjili otomobil Lightyear One önümüzdeki sene yollara çıkacak

Haber Editörü
Elektrikli otomobiller fosil yakıtların azalması sorununa çözüm olacak gibi görünse de şarj etme süresi konusunda bazı sıkıntılar yarattığı ortada. Arabanıza sadece birkaç dakika içinde yakıt alabilirken, elektrikli otomobilleri şarj etmek daha uzun sürüyor.Ayrıca Bkz. "Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor!"
Hollanda'lı bir şirket Lightyear One adlı konsept bir elektrikli otomobil tasarladı. Güneş panelleri ile kaplı olan araç kendi kendini şarj edebildiği için durup şarj etme ihtiyacını da ortadan kaldıracak. İyi haber şu ki, 2019'da piyasaya sürülmesi planlanan otomobil çok yakında gerçeğe dönüşebilir.
Şarj derdi olmadan aylarca kullanılabilecek
Şirket önümüdeki yıl sınırlı sayıda üretim yapmayı planladığı için yaklaşık 10 adet araç piyasaya sürülebilecek ancak 2020'de bu rakamın 100'ün üzerine çıkması bekleniyor. İlk parti müşteriler için Lightyear One başlangıçta 145.000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Şirketin iddiasına göre otomobilin üretim modeli güneşli hava koşullarında şarj derdi olmadan aylarca sürülebilecek.
https://www.youtube.com/watch?v=d_QAWVUoZFg Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Henüz yapilmamis bi ürün üzerinden bu tarz büyük laflar biraz gereksiz. Ben böyle bir arabanin olabileceginden süphe ediyorum. Zira "günes paneliyle donatilmis yollar" günümüz problemlerini cözecek dediler, 3-5 pilot proje yapildi bu iddialarin altinin bos oldugu ortaya cikti. Yine de bu yol isi teknolojinin gelismesiyle basarilabilecek bir hedef.
Öncelikle insanlarin neden "yapilamaz" dedigini aciklamaya calisayim.
Günes sabiti denen bir deger vardir. Bu deger günesten birim saniyede yayilan ve dünyadaki birim alana (metrekare) düsen enerji miktaridir. Yani Günes'ten Dünyamiz'a metrekare basina ortalama 1000 W gücünde isinim gerceklesir. 1000 Watt 1 kW'a (kilowatt) denk gelir. Üstelik bu deger dünya'da nerede bulunduguna, hava kirliligine, havanin acik olup olmamasina (yani bulutlara) derin bir sekilde baglidir. Bu 1000 Watt'lik deger bu saydigim sebeplerden dolayi daha da düser. Bu bilgiyi önce bi cebe atalim.
Su an piyasada bulunan mevcut 1.6 motorlu arabalar 100 ila 170 beygir güc üretir. 100 ila 170 hp güc yaklasik olarak 75 ila 125 kW (kilowatt) güce denk gelir. Tabi bu degerler motorun ürettigi AZAMI güc. Arac her an bu güce ihtiyac duymaz. Ikinci bilgi de cepte.
Arkadaslarin da bahsettigi gibi günes panellerinin verimlilikleri de degisiklik gösterir. Su an laboratuvar ortaminda (pratik kullanimda degil) günes paneli verimlilik rekoru Alman Fraunhofer Enstitüsü'nün elinde ve yaklasik deger %46. Günlük kullanimdaki panellerde ise bu deger %18 ila 25 arasinda degiskenlik gösteriyor. Peki bu ne demek? Verdigim ilk bilgide günesten dünyaya metrekare basina 1kW güc aktarimi oldugungan bahsettim. Hadi en iyi ihtimal olan Fraunhofer panelini kullanalim. Bu degerin sadece %46'si (yani metrekare basina 0.46 kW) mevcut teknolojilerle elektrik enerjisine cevrilebilir. Bir arabanin gücü ise 75 kW. Bu degerlerle böyle bir arabayi beslemek icin 163 metrekare alanda günes paneli kullanmak gerekir... Simdi anliyor musun günümüz teknolojileriyle böyle bir arabanin gercek olmayacagini?
Bu üniversitelerin yaptigi Solar panellerle calisan arabalar genellikle en ilkel formdadir. Yani muhtemelen tek kisilik olabildigince hafif, (sürücüleri genelde 50 kiloyu gecmez, takimin en kücügüdür) icerisinde neredeyse hic bir elektronik ünite (klima, far, radyo vesaire) bulundurmayan araclar. Böylelikle bu araclarin enerji tüketimi minimuma cekilir, performanslari motorlu araclara kiyasla bir bisiklet kadardir. Ancak bu kosullar altinda bu tarz araclar günes paneliyle calistirilabilir. Ama bu tarz yöntemlerle alisilmis bir otomobili calistirmak bazi fiziki ve teknolojik sinirlardan ötürü pek mümkün görünmüyor...
Olmaz değil, efektif çalışmaz. Güneş enerjisi panelleri şu anda maksimum % 17-20 verimlilikte. Bu hesaba göre güneşli havada olmak kaydı ile 5 günde tam şarj olur. Soğuk ve kapalı havalarda pilin mevcut enerjisinden de kayıp yaşadığını göz önüne alırsak; doldurduğu oranda da eksilme olacak.
Yoksa bu herkesin hayali, % 100 temiz enerji. ("elektrikli aracının şarjını şebekeden yapıyorsun, şebeke elektriği kömür ve doğal gazla çalışan santralden alıyor; ne anladım bu işten, hani karbon salınımı olmayacaktı, nerde kaldı bunun % 100 çevreci olduğu" sorularına da cevap olacak)