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Raspberry Pi ile açık kaynak Chromecast projesi PiCast

5 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi ile açık kaynak Chromecast projesi PiCast

 Google'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı Chromecast adlı video akışlarını alabilen televizyon aparatını gördüğü büyük ilgi nedeniyle stoklarda bulmak biraz zor. Ayrıca Google root yapabilme yollarını kapattığı için resmi olarak gelecek uygulamaları ve güncellemeleri beklemek gerekiyor.

Açık kaynak bir Chromecast aparatı sunmak adına geliştirici Lance Seidman, bir Raspberry Pi bilgisayarı kullanarak Chromecast'ın sahip olduğu tüm özellikleri barındıran PiCast adlı bir proje başlattı.

Halen geliştirme aşamasında olan proje, Raspberry Pi üzerine gerekli yazılımları kurduktan sonra PiCast yazılımını da kurarak işe başlamanızı sağlıyor. Bundan sonra çevrimiçi olarak izlediğiniz içerikleri PiCast'a gönderebiliyorsunuz. Ancak bu biraz daha zahmetli oluyor.

Seidman şimdilik sadece YouTube ve web tarayıcı yazılımlarını PiCast'a dahil etmeyi başarmış. Bu bakımdan proje kısmi bir Chromecast olarak görülüyor. Ancak bağımsız geliştirici topluluklarının da katkısıyla projenin daha gelişmiş ancak kullanımı daha basit bir hale gelmesi bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/picast-the-open-source-solution-to-chromecast-using-a-raspberry-pi-252468/ Yorum Yaz
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V4LKyR 5 yıl
Raspberry Pi mükemmel bir cihaz. Çok memnunum.
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Stanislas Xavier 5 yıl
Kişisel üretkenliğin ön planda olduğu şeyler çok hoşuma gidiyor,dev firmalar gibi birincil amaç para kazanmak değil.Gerekli özveri gösterildiğinde teknolojinin her alanında büyük şirketlere muhtaç olmadığımızı görüyoruz.
Raspberry harika bir iş yaptı,ve başka harika işlere vesile oldu.Olmaya da devam ediyor.
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Nokia Specialist 5 yıl
rapberry kadar minik bilgisayar yok sanırım

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