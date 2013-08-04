Raspberry Pi ile açık kaynak Chromecast projesi PiCast





Google'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı Chromecast adlı video akışlarını alabilen televizyon aparatını gördüğü büyük ilgi nedeniyle stoklarda bulmak biraz zor. Ayrıca Google root yapabilme yollarını kapattığı için resmi olarak gelecek uygulamaları ve güncellemeleri beklemek gerekiyor.





Açık kaynak bir Chromecast aparatı sunmak adına geliştirici Lance Seidman, bir Raspberry Pi bilgisayarı kullanarak Chromecast'ın sahip olduğu tüm özellikleri barındıran PiCast adlı bir proje başlattı.





Halen geliştirme aşamasında olan proje, Raspberry Pi üzerine gerekli yazılımları kurduktan sonra PiCast yazılımını da kurarak işe başlamanızı sağlıyor. Bundan sonra çevrimiçi olarak izlediğiniz içerikleri PiCast'a gönderebiliyorsunuz. Ancak bu biraz daha zahmetli oluyor.





Seidman şimdilik sadece YouTube ve web tarayıcı yazılımlarını PiCast'a dahil etmeyi başarmış. Bu bakımdan proje kısmi bir Chromecast olarak görülüyor. Ancak bağımsız geliştirici topluluklarının da katkısıyla projenin daha gelişmiş ancak kullanımı daha basit bir hale gelmesi bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/picast-the-open-source-solution-to-chromecast-using-a-raspberry-pi-252468/