Elektrikli bisiklet ile 400Km mesafe mümkün mü?

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde son dönemde toplam mesafenin daha çok arttırılması için sayısız proje geliştiriliyor. 400Km mesafe pek çok elektrikli otomobil için henüz ulaşılabilir değil ancak elektrikli bisikletler şimdiden ulaştı bile.

Fiido Titan imkânsızı başarıyor

Fiido Titan adıyla geliştirilen elektrikli bisiklet her ortama uyum sağlayacak 4 inçlik kalın lastiklere sahip. Ayrıca 200 kilograma kadar yük de taşıyabiliyor. Onu rakiplerinden farklı kılan ise tek şarjda 400Km mesafe kat edebilen batarya sistemi.

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Firma bisiklette 3 adet bataryaya yer vermiş. Bataryanın bir tanesi iskeletin içerisine entegre edilirken 2 tanesi ise arka tekerleğin kenarlarına yerleştirilmiş. 750W motor ile 45km/s hız yapabilen bisiklet çok uzun süreler şarj etmeye ihtiyaç bırakmıyor.

Elbette bu mesafeler biraz daha düşük hızlarda ve pedal desteğiyle elde ediliyor. Örneğin 19.6Km/s hızda ve pedal desteği ile giderseniz tek batarya 135Km mesafe kat edebiliyor. 24.4Km/s hızlarda ise bu rakam 70Km civarında düşüyor.

4 pistonlu hidrolik disk fren ve özel tork sensörü bulunan Fiido Titan biraz daha kargo taşımacılığını hedefliyor. 135Km gidebilen tek bataryalı bisiklet modeli 1699$ iken 400Km mesafeli olan versiyon ise 2397$.

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