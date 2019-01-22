Raspberry Pi ile harmanlanmış gitar konsepti ile tanışın

Eğitim projesinden dünya devi bir bilgisayar markasına dönüşen Raspberry Pi geliştirici kartları, ilginç projelere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İki müzik firması Raspberry Pi entegre ettikleri bir gitar konseptini tanıttı.

İki iş bir arada

Elektro gitar konsepti standart tellerin yanında bir de dokunmatik bir sentezleme modülüne yer veriyor. BioTek 2 synthesizer yazılımı barındıran bu modül farklı tınılar elde etmenize yardımcı oluyor.

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5 inçlik dokunmatik ekrana sahip sentezleme modülü biraz eğimli ve kullanıcıya doğru bakıyor. Normalde bu tür bir yazılım için harici bir bilgisayar sistemine ihtiyaç duyuyorsunuz ancak ekip bir Raspberry Pi geliştirici kartı ile bu soruna çözüm bulmuş. Yazılım içerisinde Richard Devine ve Christian Halten imzalı 500 civarında örnek yer alıyor.

22 perdeli olan gitar hem modülden hem de tellerden gelen sinyalleri alt kısımdaki karıştırıcı ile harmanlamanızı sağlıyor. Sonrasında oluşan tınıları enstrüman jakı üzerinden dışarıya aktarabiliyorsunuz.

Dokunmatik sentezleme modülünü şarj etmek için gitarda bir USB girişi yer alıyor. Yine bağlantı için alt kısımda bir Ethernet girişine yer verilmiş. Müzik tutkunlarını heyecanlandıran gitar konseptinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.