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Raspberry Pi ile harmanlanmış gitar konsepti ile tanışın

İki ünlü enstrüman üreticisi bir araya gelerek dokunmatik sentezleme modülü entegre elektro gitar konseptini tanıttı. Konseptte Raspberry Pi geliştirici kartı kullanılmış.
4 ay
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Eğitim projesinden dünya devi bir bilgisayar markasına dönüşen Raspberry Pi geliştirici kartları, ilginç projelere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İki müzik firması Raspberry Pi entegre ettikleri bir gitar konseptini tanıttı.

İki iş bir arada

Elektro gitar konsepti standart tellerin yanında bir de dokunmatik bir sentezleme modülüne yer veriyor. BioTek 2 synthesizer yazılımı barındıran bu modül farklı tınılar elde etmenize yardımcı oluyor.

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5 inçlik dokunmatik ekrana sahip sentezleme modülü biraz eğimli ve kullanıcıya doğru bakıyor. Normalde bu tür bir yazılım için harici bir bilgisayar sistemine ihtiyaç duyuyorsunuz ancak ekip bir Raspberry Pi geliştirici kartı ile bu soruna çözüm bulmuş. Yazılım içerisinde Richard Devine ve Christian Halten imzalı 500 civarında örnek yer alıyor.

22 perdeli olan gitar hem modülden hem de tellerden gelen sinyalleri alt kısımdaki karıştırıcı ile harmanlamanızı sağlıyor. Sonrasında oluşan tınıları enstrüman jakı üzerinden dışarıya aktarabiliyorsunuz.

Dokunmatik sentezleme modülünü şarj etmek için gitarda bir USB girişi yer alıyor. Yine bağlantı için alt kısımda bir Ethernet girişine yer verilmiş. Müzik tutkunlarını heyecanlandıran gitar konseptinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

 

https://newatlas.com/lucem-custom-instruments-spirit-animal-tracktion/58136/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ONY86 4 ay
ilginç bi ürün.tamamen kablosuzu da çıkar piyasaya
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