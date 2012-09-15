Raspberry Pi ve legolardan süperbilgisayar elde edildi

Ucuz geliştirici kartı segmentinde yeni bir dönemi başlatan Raspberry Pi, farklı projelere de ilham kaynağı oluyor.





Southampton Üniversitesi araştırmacıları, 64 adet Debian Wheezy sürümü Raspberry Pi kullanarak Iridis-Pi adı verilen bir süperbilgisayar elde ettiler. Kartları biraraya getirmek için Lego'lardan minik kabinler hazırlayan araştırmacılar, her biri 32 bilgisayarlık 2 büyük kabin elde etmiş. Kartlar birbirine Ethernet ile bağlanıyor. Her ne kadar süperbilgisayar şeklinde tanımlansa da aslında küçük bir projeden ibaret.





Bu şekilde hatırı sayılır bir işlem gücü elde edilirken, SD kartlarla 1TB'lık bir hafızaya ulaşılıyor. Amaç mini bilgisayarlarla neler yapılabildiğini göstermek. Projenin maliyeti ise 4000$ civarında. Kaynak linkinde böyle bir yapının nasıl hazırlanacağı da anlatılıyor.