Raspberry Pi ve legolardan süperbilgisayar elde edildi

Haber Editörü
Ucuz geliştirici kartı segmentinde yeni bir dönemi başlatan Raspberry Pi, farklı projelere de ilham kaynağı oluyor.
Southampton Üniversitesi araştırmacıları, 64 adet Debian Wheezy sürümü Raspberry Pi kullanarak Iridis-Pi adı verilen bir süperbilgisayar elde ettiler. Kartları biraraya getirmek için Lego'lardan minik kabinler hazırlayan araştırmacılar, her biri 32 bilgisayarlık 2 büyük kabin elde etmiş. Kartlar birbirine Ethernet ile bağlanıyor. Her ne kadar süperbilgisayar şeklinde tanımlansa da aslında küçük bir projeden ibaret.
Bu şekilde hatırı sayılır bir işlem gücü elde edilirken, SD kartlarla 1TB'lık bir hafızaya ulaşılıyor. Amaç mini bilgisayarlarla neler yapılabildiğini göstermek. Projenin maliyeti ise 4000$ civarında. Kaynak linkinde böyle bir yapının nasıl hazırlanacağı da anlatılıyor.
http://www.southampton.ac.uk/~sjc/raspberrypi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Senin toplayacağın bundan çok daha güçlü olacak farkı o.
Öbür tarafa yazdığımın birebir Türkçesini yazmadan yazayım yazayım ://
Bu projenin amacı öğrencilere dağıtık sistemlerle ilgili tecrübe kazandırmak vs. Gerekli olan tool vs. kendileri yazıyorlar. takımdaki herkeze büyük ölçüde tecrübe kazandırıyor, büyük bi know-how elde ediliyor. Bunu bi dağıtık işlem birimi olarak kullanmak için gereken diğer protokolleri vs. hep takımdakiler yapıyorlar. üstelik bu küçük donanıma göre uygun olmak zorunda. Sistemler (nodlar) birbiri ile nasıl iletişim kuracak , hangi veri nereye gidecek, update gerekirse ne nasıl oalcak vs. gibi.
Buna ilave olarak da network protokolünü vs. de kendileri geliştiriyorlar. Bu da extradan know-how tecrübe oluyor.
Bu 4000$ maliyete network için gerekli switchler faln dahil değil. Merak eden varsa 64 port switch fiyatlarına baksın. Eğer bütün nodları bağlayabilecek kadar büyük switch varsa Fat Tree Network kullanılacak idi. Yok ama daha uygun fiyatlı mesela 24 port bi Switch için de network topolojisini değiştirmeleri gerekiyordu , Tree, Fat Tree, Mesh, Torus gibi.
Bunların hepsi projedekilere bişeyler katıyor, amaç o zaten.
Yoksa 15Amper mi ne akım çekiyo adaptörleri toplamda. R.P Arm11 işlemci kullanıyor, bunun 64 tanesinin bile bi cacık yapmayacağını herkez bilir. Önemli olan burda GPU'su, yani Broadcom'un VideoCore 4 GPU'su. Bu GPU'nun 24 GFLOP kapasitesi var.
Toplamda, %99 paralleştirilebilir bi problem için 64 x 24 Gflop = 1536 Gflop kapasite demek. Double Precision desteği yok, bu mobil GPUların hiçbirinin olmaması lazım (PowerVR vs.). DP önemli değil zaten.
Aynı işi PC ile yapmak istesen, i5 + 7970 +OpenCL ile kat kat fazlasını yapabilirsin zaten. Ama burda amaç o değil zaten.
Edit : MIT'nin yaptığı 48 PandaBoard imiş (96 A9 çekirdek).
MIT'nin de PandaBoard ile yaptığı bunun gibi proje vardı. Bunların hiçbiri zaten direk verim ve performans amaçlı projeler değiller.