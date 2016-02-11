Raspberry Pi'de oyun oynamak mümkün hale geliyor

İngiliz Raspberry Pi vakfı tarafından okullarda bilgisayar öğrenimini geliştirmek amacıyla tasarlanan mini bilgisayar Raspberry Pi, 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. Son olarak Raspberry Pi Zero adlı sürümü Kasım 2015'te piyasaya çıkan cihaz şimdi teoride oyun da oynatabilecek.



Raspberry Pi vakfı deneysel GPU sürücülerini işletim sistemi Raspian'ın son güncellemesiyle kullanıma sundu. Geliştiriciler böylece sistem üzerinde daha fazla kontrol seçeneğine sahip olacaklar. Kullanım kısıtlamasının kalkmasıyla artık grafik yükü olması gerektiği gibi GPU üzerine biniyor.



Bu güncelleme 3B oyunları oynayabileceğimiz anlamına gelmiyor, fakat NES, SNES gibi emülatörlerin çalıştırılması veya diğer retro oyunların oynanabilmesi için gerekli güç sağlanıyor. Yine de bu sürücüler deneysel olduğu için video oynatma ve kamera modülünün devre dışı kalması gibi risklerin de ortaya çıkabileceği belirtilmiş.



http://www.tweaktown.com/news/50280/raspberry-pi-gets-experimental-gpu-acceleration-games-now-playable/index.html