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Raspberry Pi'de oyun oynamak mümkün hale geliyor

Minicik boyutuyla ilgi çekici olmayı başaran Raspberry Pi'de oyun oynamak mümkün hale geliyor. Tabi bu oyunlar sandığınız türden PC oyunları olmayacaklar diyebiliriz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Raspberry Pi'de oyun oynamak mümkün hale geliyor
İngiliz Raspberry Pi vakfı tarafından okullarda bilgisayar öğrenimini geliştirmek amacıyla tasarlanan mini bilgisayar Raspberry Pi, 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. Son olarak Raspberry Pi Zero adlı sürümü Kasım 2015'te piyasaya çıkan cihaz şimdi teoride oyun da oynatabilecek.
Raspberry Pi vakfı deneysel GPU sürücülerini işletim sistemi Raspian'ın son güncellemesiyle kullanıma sundu. Geliştiriciler böylece sistem üzerinde daha fazla kontrol seçeneğine sahip olacaklar. Kullanım kısıtlamasının kalkmasıyla artık grafik yükü olması gerektiği gibi GPU üzerine biniyor.
Bu güncelleme 3B oyunları oynayabileceğimiz anlamına gelmiyor, fakat NES, SNES gibi emülatörlerin çalıştırılması veya diğer retro oyunların oynanabilmesi için gerekli güç sağlanıyor. Yine de bu sürücüler deneysel olduğu için video oynatma ve kamera modülünün devre dışı kalması gibi risklerin de ortaya çıkabileceği belirtilmiş.

http://www.tweaktown.com/news/50280/raspberry-pi-gets-experimental-gpu-acceleration-games-now-playable/index.html Yorum Yaz
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fx3169 3 yıl
Yapacağınız işin.... Ben sattıktan sonra mı aklınıza geldi? VC1 lisansi ayri para Mpeg lisansi ayri para.Android İcin destek yok dedim baska platformlara yöneldim.Sözde açık kaynak.Broadcom degilmi arkadas ne cpusu alinir ne wireless chipseti!
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ShadowofDeath06 3 yıl
Ufak bir ekran eklemesiyle cüzi bir miktara emülatör üzerinden Alkan'ın dediği gibi NES oyunları vb. oynatsa çok güzel bir el konsolu bile olabilir Raspberry. Müthiş bir potansiyeli var cihazın gerçekten.
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bodyman700 3 yıl
GenkaNuank
HobarEmulatör değil de bunu steam link yapsalar iyi olurdu.
Cihazın cürmü ne ki steamdaki oyunları çalıştırsın

arkadaşın demek istediği; steam link zaten odadaki pc nin gücünü kullanarak tv de oyun oynamaya yarayan yani "stream" eden bir cihaz ve fiyatı 50 dolar. bunu steam link olarak kullanabilirsek mesela raspberry pi zero ile 5 dolara aynı iş yapılabilir.
muhtemelen böyle düşündü çünkü aynı şeyi bende düşünüyorum :)
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Hobar 3 yıl
Emulatör değil de bunu steam link yapsalar iyi olurdu.
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GenkaNuank 3 yıl Hobar
Hobar
Emulatör değil de bunu steam link yapsalar iyi olurdu.

Cihazın cürmü ne ki steamdaki oyunları çalıştırsın
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