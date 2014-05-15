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Raytheon, tam karanlıkta ısıyı görebilen termal görüntüleme yongası üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Raytheon, tam karanlıkta ısıyı görebilen termal görüntüleme yongası üzerinde çalışıyor
Askeri teknolojiler ve donanımlar geliştiren Amerika merkezli şirketlerden Raytheon, tam karanlıkta ısıyı görebilen termal görüntüleme yongası üzerinde çalışıyor.
Diğer gece görüş sistemlerinin aksine kızılötesi ışık ya da ay ışığı gibi kaynaklara ihtiyaç duymadan tamamen karanlık ortamlarda çalışabilen yeni termal görüntüleme yongası, firmanın açıklamasına göre bu özelliğini özel üretim tekniğiyle kazanıyor. Bilgisayar yongalarının üretiminde de kullanılan "wafer-level packaging" tekniğiyle hazırlanan sistem, binlerce mikroskobik pencere ve microbolometre denilen termal dedektörleri birleştiriyor ve bu sayede yonganın üretimi kolaylaşırken fiyatlar da aşağıya çekilebiliyor. Binlerce kızılötesi sensörü ufak bir yonga üzerinde birleştirmesi sayesinde oldukça sağlam ve akıllı telefonlar içerisine konumlandırabilecek kadar kompakt bir termal görüntüleme yongası hazırlamayı başaran firma, bu yeni yonga ile yapılabilecekleri sonsuz olarak nitelendiriyor ve her askere ya da polise standart olarak termal kameranın verilebileceğini ya da otomobil modelleri içerisine konumlandırılarak özellikle gece sürüşlerinin çok daha güvenli hale getirilebileceğini düşünüyor. Güvenlik görevlilerine aranan kişilerin ayak izi sıcaklığını dahi gösterebildiği söylenen sistem, otomobil modellerinde ise yoldaki diğer yaya ile hayvanların önceden algılanmasını / görülmesini sağlayabiliyor.
Raytheon, büyük potansiyel vaat eden termal görüntüleme yongası üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Raytheon, tam karanlıkta ısıyı görebilen termal görüntüleme yongası üzerinde çalışıyor

http://www.raytheon.com/newsroom/feature/rtn14_thermal.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
profecco 5 yıl
Hah samsung galaxy s 8e gelir bu özellik
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arel.gr 5 yıl
ehh iste kitaba uygun ne arzu terif edilse o yonde gelisiyor gidisat.
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halitozbasli 5 yıl
Belki 5 sene sonra akıllı telefonların içinede girer. deniz,hava ve karada resmen çığır açacak bir gelişme.
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SteveMeade 5 yıl
Bunu cep telefonu kameralarına entegre ettiğini düşünün bir de
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