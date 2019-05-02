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Razer Ekmek Kızartma Makinesi gerçek oluyor

Üzerinde Razer logosu yanıp sönen bir ekmek kızartma makinesi hayaliniz varsa yakın gelecekte gerçekleşebilir. Razer Toaster makinesi için çalışmalar başlamış durumda.
2 hf.
3,6b
1
4
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar önce şaka olarak başlayan ancak beklemediği bir ilgiyle karşılaşan Razer Ekmek Kızartma Makinesi projesi gerçek oluyor. Razer patronu Min-Liang Tan hayranlara verdiği sözü tutacağını açıkladı.

Razer Toaster özellikleri

Razer Ekmek Kızartma Makinesi ilk olarak 2013 yılında gündeme geldi. O günlerde henüz çocuk yaşta olan Mark Withers, Give us the Razer Toaster adında bir hayran sayfası kurmuştu. 13 Eylül 2013 tarihinde Razer patronu Min-Liang Tan gönderilerden birisine cevap verdi ve büyük bir mücadelenin fitilini ateşledi.

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Tan şakayla karışık verdiği cevapta sayfanın 1 milyon beğeniye ulaşması halinde Razer Ekmek Kızartma Makinesi projesini hayata geçireceğini belirtti. Mark Withers o andan itibaren yıllar boyunca çeşitli kampanya ve promosyonlarla sayfasının tanınması için mücadele verdi.

Withers ünlü patronu etkilemiş olacak ki 2016 yılında 1 Nisan şakası olarak Project Breadwinner adında bir kızartma makinesi tanıtmıştı. Son olarak Give us the Razer Toaster sayfası Project Breadwinner şakasını 12 kişinin dövme olarak koluna yaptırmasını sağladı. Min-Liang Tan da devreye girerek her dövmeyi 100 bin beğeni olarak kabul ettiğini belirtti ve toplam beğeni 1 milyonu geçmiş oldu.

Min-Liang Tan hayran sayfasına yaptığı açıklamada Razer marka bir kızartma makinesi için tasarımcı ve mühendislerden oluşan bir ekibin çalışmaya başladığını duyurdu. Elbette Razer oyuncu donanımlarına ağırlık veren bir firma olduğu için kızartma makinesinin piyasaya çıkması birkaç yılı bulacak.

 

https://www.tomshardware.com/news/razer-toaster-project-winner-real-announcement,39222.html Yorum Yaz
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CoreXXX 2 hf. en beğenilen
8.000 dpi ekmek kızartma makinası. ekmeğin her noktası kızarmış olarak gelecek size:)))
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Halim5525 2 hf.
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Eeltorm 2 hf.
Kaç Ghz bu
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Halim5525 2 hf.
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Tommy Shelby 2 hf.
Oyuncu ekmek kızartma makinesi lazımdı bana iyi oldu bu.
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CoreXXX 2 hf. en beğenilen
8.000 dpi ekmek kızartma makinası. ekmeğin her noktası kızarmış olarak gelecek size:)))
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