Sonic the Hedgehog filminden ilk fragman geldi

28 yıldır oyun dünyasının vazgeçilmez karakteri olan Sonic the Hedgehog sinema dünyasına da adım atıyor. Ünlü karakterin aksiyon filmi için ilk fragman da yayınlandı.

Sonic the Hedgehog filmi neler sunuyor?

1991 yılında Sega konsolu için yayınlanan süpersonik kirpi Sonic, bugüne kadar sayısız oyunda karşımıza çıktı. Animasyon tarzında dizi ve uzun metrajlı filmleri de olan Sonic ilk kez canlı aksiyon olarak sinemalara geliyor.

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Sonic the Hedgehog filminde sevimli kirpimizi Ben “Jean-Ralphio” Schwartz seslendiriyor. Bu ismi yeni Star Wars serisindeki BB-8 robotunun çıkardığı seslerden hatırlayacaksınız. Sonic’in baş düşmanı Dr. Eggman ise Jim Carry tarafından canlandırılıyor.

90 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film; süpersonik hızı nedeniyle ABD hükümetinin ve Dr. Eggman’ın peşine düştüğü Sonic’in bundan kurtulmasını konu ediniyor. Film Kasım ayında vizyona girecek.