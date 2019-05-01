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Sonic the Hedgehog filminden ilk fragman geldi

Süpersonik hızıyla yıllardır milyonları peşinden sürükleyen sevimli kirpi Sonic, ilk canlı aksiyon filmiyle beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Filmden ilk fragman da geldi.
2 hf.
4,4b
1
28
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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28 yıldır oyun dünyasının vazgeçilmez karakteri olan Sonic the Hedgehog sinema dünyasına da adım atıyor. Ünlü karakterin aksiyon filmi için ilk fragman da yayınlandı.

Sonic the Hedgehog filmi neler sunuyor?

1991 yılında Sega konsolu için yayınlanan süpersonik kirpi Sonic, bugüne kadar sayısız oyunda karşımıza çıktı. Animasyon tarzında dizi ve uzun metrajlı filmleri de olan Sonic ilk kez canlı aksiyon olarak sinemalara geliyor.

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Sonic the Hedgehog filminde sevimli kirpimizi Ben “Jean-Ralphio” Schwartz seslendiriyor. Bu ismi yeni Star Wars serisindeki BB-8 robotunun çıkardığı seslerden hatırlayacaksınız. Sonic’in baş düşmanı Dr. Eggman ise Jim Carry tarafından canlandırılıyor.

90 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film; süpersonik hızı nedeniyle ABD hükümetinin ve Dr. Eggman’ın peşine düştüğü Sonic’in bundan kurtulmasını konu ediniyor. Film Kasım ayında vizyona girecek.

 

https://techcrunch.com/2019/04/30/ready-or-not-the-first-sonic-the-hedgehog-trailer-is-here/ Yorum Yaz
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Rodin 2 hf. en beğenilen
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Bay Robot 2 hf.
Sonic çok çirkin olmuş
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Usbehci 2 hf.
Sanic olmuş bu
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Am@deus 2 hf.
Carrey hayata dönmüş sanırım
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chtsydn 2 hf.
Sonic cidden çirkin olmuş ama film fena değil gibi.
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SpazJR61 2 hf.
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V4LKyR 2 hf.
Sonic mi hızlı yoksa Flash mi yoksa Quicksilver mi?
:)
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Piêr Dé Sans 2 hf. V4LKyR
muhtemelen quicksilver>sonic>flash
flash ın hızı bu şekilde zamanı bile yavaşlatacak kadar yok bildiğim kadarıyla.
4 Yanıt Yanıtla
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Jiabeas Junkie 2 hf.
coolio - gangsta's paradise ve jim carrey . cd cıkınca indirir izlerim . sonucta emege saygı okadar cekmişler :D
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GunslingeR085 2 hf.
90 milyonluk değil de sanki 9 milyonluk çerezlik bir yapım gibi duruyor. Filmi erteleyip yeniden çeksinler en iyisi.
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Johan Elmander 2 hf.
Tüm bütçeyi jim carrey'e harcamışlar galiba
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XanthiN 2 hf.
Hayal kırıklığı bir tasarım. Altta atılan fotoğraftaki gibi olmalıydı.
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Rodin 2 hf. en beğenilen
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