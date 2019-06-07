Razer Kraken X oyuncu kulaklığı duyuruldu

Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Razer yeni bir oyuncu kulaklığı duyurdu. Alt seviyeye hitap eden Razer Kraken X oyuncu kulaklık modeli 7.1 surround ses desteği ile dikkat çekiyor.

Razer Kraken X özellikleri ve fiyatı

Razer Kraken kulaklık serisi yıllardır firmanın en beğenilen ürün grupları arasında yer alıyor. Seri içerisinde üst ve alt seviyeye hitap eden modeller mevcut. Razer Kraken X ise serinin en kolay erişilebilir fiyattaki kulaklığı olacak.

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İki adet 40mm neodim sürücüye sahip olan Razer Kraken X modeli 12 Hz – 28 kHz arasında frekans tepkisi sunuyor. İmpedans ise 1kHz seviyesinde 32 Ohm. Yine aynı seviyede 106 desibel hassasiyete sahip. Mikrofon ise 100 Hz – 10 kHz arasında frekans tepkisi ve 55 desibel sinyal-gürültü oranı sunuyor.

Kulaklıkların dış kısmında ses için kontrol tuşu mevcut. Ayrıca tek bir tuşla sesi tamamen kapatmak da mümkün. 7.1 kanal surround ses için bilgisayarda Windows 10 64-bit ve uyumlu yazılımın olması gerekiyor. Razer Kraken X modeli 50$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Razer diğer taraftan 100$ altındaki tüm Kraken kulaklık modellerine 7.1 kanal ses desteğini sunacağını açıkladı. 100$ üstü Kraken kulaklıklar ise THX Spatial Audio erişimine sahip olacak.