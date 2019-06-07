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Razer Kraken X oyuncu kulaklığı duyuruldu

40mm neodim sürücüler, 7.1 kanal surround ses gibi özellikleri olan Razer Kraken X oyuncu kulaklığı duyuruldu. Razer Kraken X özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Razer yeni bir oyuncu kulaklığı duyurdu. Alt seviyeye hitap eden Razer Kraken X oyuncu kulaklık modeli 7.1 surround ses desteği ile dikkat çekiyor.

Razer Kraken X özellikleri ve fiyatı

Razer Kraken kulaklık serisi yıllardır firmanın en beğenilen ürün grupları arasında yer alıyor. Seri içerisinde üst ve alt seviyeye hitap eden modeller mevcut. Razer Kraken X ise serinin en kolay erişilebilir fiyattaki kulaklığı olacak.

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İki adet 40mm neodim sürücüye sahip olan Razer Kraken X modeli 12 Hz – 28 kHz arasında frekans tepkisi sunuyor. İmpedans ise 1kHz seviyesinde 32 Ohm. Yine aynı seviyede 106 desibel hassasiyete sahip. Mikrofon ise 100 Hz – 10 kHz arasında frekans tepkisi ve 55 desibel sinyal-gürültü oranı sunuyor.

Kulaklıkların dış kısmında ses için kontrol tuşu mevcut. Ayrıca tek bir tuşla sesi tamamen kapatmak da mümkün. 7.1 kanal surround ses için bilgisayarda Windows 10 64-bit ve uyumlu yazılımın olması gerekiyor. Razer Kraken X modeli 50$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Razer diğer taraftan 100$ altındaki tüm Kraken kulaklık modellerine 7.1 kanal ses desteğini sunacağını açıkladı. 100$ üstü Kraken kulaklıklar ise THX Spatial Audio erişimine sahip olacak.

 

https://www.slashgear.com/razer-kraken-x-revealed-surround-sound-spread-to-2019-headsets-06579580/ Yorum Yaz
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awaqado 1 gün
razer adam gibi yazılım üretsin önce... rezil Synapse
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Biyturs_OnSr 2 gün
Logitech G430 kullanıyordum yıllar önce. Bir süre kullandıktan sonra yazılımsal bir sürü sıkıntısı çıktı. Kulaklık sadece stereo kullanılıyordu. Zaten CS:GO hacker dolduğu için bırakmıştım, neyse dedim böyle kullanırız. Özel asma yeri olan, her zaman özenle baktığım, bırakın düşürmeyi, masaya bile koymadığım kulaklık bir gün yerinden alıp kulağıma takarken sağ taraftan kırıldı. Kulaklığın başarılı biçimde dışardaki sesi önlemesi ve muazzam mikrofon kalitesinden dolayı japon yapıştırıcısıyla yapıştırıp yola devam ettim. PUBG ile FPS'ye geri dönüş yapmamla surround kulaklık ihtiyacı çıktı. Belki düzelmiştir deyip Logitech G933 aldım, yine aynı yazılımsal sorunlar devam ediyor, iade ettim. Artık dedim yine aynı hikaye olmasın, parası neyse verelim, adam akıllı bozulmayan kırılmayan bir kulaklık olsun.
2 yıl önce Razer Man'O'War 7.1 Kablosuz kulaklık aldım. Halen daha yazılımsal bir sıkıntısı yok, şarjı ilk günkü gibi dayanıyor. Yalnız deri görünümlü kulak kısımları neredeyse tamamen soyuldu, berbat bir görüntüye sebep oluyor. Buna rağmen yanında verilen aksesuarlar ve kablo yüksek kaliteli, fiyatına yakışır. Gel görelim geçen hafta yine özel asma yeri olan, masaya bile koymadığım kulaklık, yine yerinden alıp kulağıma takarken üst tarafından kırıldı. Düşürmüş olsam, yada bir darbe sonucu kırılsa gram laf etmeyeceğim ama bu kadar özenle baktığım ve bu denli yüksek fiyatı olan ürünün normal kullanımda kırılması çok abes bir durum.
Uzun lafın kısası her ne kadar yazılımsal sıkıntısı olmasa da, kulak kısımlarının 5 liralık kulaklık gibi soyulması, özenle kullanılmasına rağmen kırılması, kısacası malzeme kalitesinden dolayı kesinlikle Razer kulaklık tavsiye etmiyorum. Diğer ekipmanlarına bir yorum yapamam.
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Muguroz 2 gün Biyturs_OnSr
benim bi arkadas terleye terleye metal gözlük cevcevesini eritmisti, kimyasal adam. Ikinci kulakligin ayni yerden kirilmis olmasi, kullanimda farkinda olmadan sistematik bi hata yapildiginin göstergesi olabilir. Sadece bi spekülasyon benim dedigim tabi. Bu aralar ben de pahali olmayan bi kulaklik almayi düsünüyorum, kulakligin sagi solu soyuldu deyince merak uyandirdi gercekten. Soyulan kisimlarin da fotografini görmemiz mümkün mü acaba?
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