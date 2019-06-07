Razer Kraken X oyuncu kulaklığı duyuruldu

Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Razer yeni bir oyuncu kulaklığı duyurdu. Alt seviyeye hitap eden Razer Kraken X oyuncu kulaklık modeli 7.1 surround ses desteği ile dikkat çekiyor.
Razer Kraken X özellikleri ve fiyatı
Razer Kraken kulaklık serisi yıllardır firmanın en beğenilen ürün grupları arasında yer alıyor. Seri içerisinde üst ve alt seviyeye hitap eden modeller mevcut. Razer Kraken X ise serinin en kolay erişilebilir fiyattaki kulaklığı olacak.Ayrıca Bkz. "Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition duyuruldu"
İki adet 40mm neodim sürücüye sahip olan Razer Kraken X modeli 12 Hz – 28 kHz arasında frekans tepkisi sunuyor. İmpedans ise 1kHz seviyesinde 32 Ohm. Yine aynı seviyede 106 desibel hassasiyete sahip. Mikrofon ise 100 Hz – 10 kHz arasında frekans tepkisi ve 55 desibel sinyal-gürültü oranı sunuyor.
Kulaklıkların dış kısmında ses için kontrol tuşu mevcut. Ayrıca tek bir tuşla sesi tamamen kapatmak da mümkün. 7.1 kanal surround ses için bilgisayarda Windows 10 64-bit ve uyumlu yazılımın olması gerekiyor. Razer Kraken X modeli 50$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Razer diğer taraftan 100$ altındaki tüm Kraken kulaklık modellerine 7.1 kanal ses desteğini sunacağını açıkladı. 100$ üstü Kraken kulaklıklar ise THX Spatial Audio erişimine sahip olacak.
https://www.slashgear.com/razer-kraken-x-revealed-surround-sound-spread-to-2019-headsets-06579580/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2 yıl önce Razer Man'O'War 7.1 Kablosuz kulaklık aldım. Halen daha yazılımsal bir sıkıntısı yok, şarjı ilk günkü gibi dayanıyor. Yalnız deri görünümlü kulak kısımları neredeyse tamamen soyuldu, berbat bir görüntüye sebep oluyor. Buna rağmen yanında verilen aksesuarlar ve kablo yüksek kaliteli, fiyatına yakışır. Gel görelim geçen hafta yine özel asma yeri olan, masaya bile koymadığım kulaklık, yine yerinden alıp kulağıma takarken üst tarafından kırıldı. Düşürmüş olsam, yada bir darbe sonucu kırılsa gram laf etmeyeceğim ama bu kadar özenle baktığım ve bu denli yüksek fiyatı olan ürünün normal kullanımda kırılması çok abes bir durum.
Uzun lafın kısası her ne kadar yazılımsal sıkıntısı olmasa da, kulak kısımlarının 5 liralık kulaklık gibi soyulması, özenle kullanılmasına rağmen kırılması, kısacası malzeme kalitesinden dolayı kesinlikle Razer kulaklık tavsiye etmiyorum. Diğer ekipmanlarına bir yorum yapamam.