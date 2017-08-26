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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer, Xbox One ve PC için yeni kontrolcüsünü duyurdu

Razer’ın üst seviye kablosuz oyun kontrolcülerine bir yenisi daha katıldı. Razer Wolverine Ultimate kontrolcüsü Chroma RGB aydınlatması ile de dikkat çekiyor.
1 yıl
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5
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer, Xbox One ve PC için yeni kontrolcüsünü duyurdu

Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Razer, Xbox One ve PC oyuncularına yönelik olarak yeni bir kontrolcü duyurdu. Razer Wolverine Ultimate, konsol için ilk Chroma destekli ürün olarak da dikkat çekiyor.

Konsol desteği

Razer Wolverine Ultimate kullanıcılara en fazla özelleştirme seçeneklerini sunmayı amaçlıyor. Kontrolcünün D-Pad tuşları veya joystickleri haricinde 6 farklı tuşu daha var. Bunlardan 4 tanesi tetik 2 tanesi de bumper tuşu. Hepsi de çok fonksiyonlu olarak programlanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Gear Sport göründü"

Razer kendisini oyuncuya göre adapte eden bir kontrolcü olduğunu ifade ediyor. Oyuncular Razer Synapse uygulaması ile PC veya konsol başında iken hızlı bir şekilde tuşları programlayabiliyor. Kontrolcüde ayrıca mikrofon ve kulaklık girişi de mevcut.

Kontrolcünün diğer bir dikkat çekici tarafı kablonun bağlı olduğu kısmı çevreleyen şerit şeklinde Razer Chroma aydınlatması. 16.8 milyon renk destekleyen şerit konsol sahipleri için hoş bir aydınlatma sunuyor. PC tarafında ise diğer Razer Chroma birimleri ile senkronize olarak aydınlatma yapabiliyor. Razer Wolverine Ultimate kontrolcüsünün fiyatı 180 Avro olarak açıklandı. Razer Raiju’dan sonraki en pahalı kontrolcüsü muhtemelen Wolverine olacak. 

 
Razer, Xbox One ve PC için yeni kontrolcüsünü duyurdu
 

https://www.razerzone.com/gaming-controllers/razer-wolverine-ultimate-for-xbox-one Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Razer logosu varsa +100$
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Manchester United 1 yıl
Sırf logo var diye millete kitlemek.
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DH Misafiri 1 yıl
Sırf rgb ışık ve Razer logosu var diye 180 Euro biçilmiş. Vergilerle birlikte tahmini 900-1000 TL olur ve alan da olur eminim. Yıllar önce 100 TL'ye aldığım Logitech F710 yeter de artar bana.
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Kerim5100 1 yıl
Bi de o kadar pahalı olmasa tadından yenmez de...
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RichesMen 1 yıl
xbox şu kolları harika yapıyor üzerine tanımam....
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
Razer logosu varsa +100$
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