Razer, Xbox One ve PC için yeni kontrolcüsünü duyurdu

Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Razer, Xbox One ve PC oyuncularına yönelik olarak yeni bir kontrolcü duyurdu. Razer Wolverine Ultimate, konsol için ilk Chroma destekli ürün olarak da dikkat çekiyor.

Konsol desteği

Razer Wolverine Ultimate kullanıcılara en fazla özelleştirme seçeneklerini sunmayı amaçlıyor. Kontrolcünün D-Pad tuşları veya joystickleri haricinde 6 farklı tuşu daha var. Bunlardan 4 tanesi tetik 2 tanesi de bumper tuşu. Hepsi de çok fonksiyonlu olarak programlanabiliyor.

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Razer kendisini oyuncuya göre adapte eden bir kontrolcü olduğunu ifade ediyor. Oyuncular Razer Synapse uygulaması ile PC veya konsol başında iken hızlı bir şekilde tuşları programlayabiliyor. Kontrolcüde ayrıca mikrofon ve kulaklık girişi de mevcut.

Kontrolcünün diğer bir dikkat çekici tarafı kablonun bağlı olduğu kısmı çevreleyen şerit şeklinde Razer Chroma aydınlatması. 16.8 milyon renk destekleyen şerit konsol sahipleri için hoş bir aydınlatma sunuyor. PC tarafında ise diğer Razer Chroma birimleri ile senkronize olarak aydınlatma yapabiliyor. Razer Wolverine Ultimate kontrolcüsünün fiyatı 180 Avro olarak açıklandı. Razer Raiju’dan sonraki en pahalı kontrolcüsü muhtemelen Wolverine olacak.