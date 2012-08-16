Razer, dokunmatik ekranlı yeni oyuncu klavyesini tanıttı: DeathStalker Ultimate

Bilgisayar oyuncuları tarafından yakından tanınan Razer, en yeni oyuncu klavyesi DeathStalker Ultimate'in basın duyurusunu yayınladı.



Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde tercih edilen ''Chiclet'' tarzı tuş takımına sahip DeathStalker, 4.05-inç boyutunda dokunmatik ekranıyla, Switchblade kullanıcı arayüzü teknolojisiyle ve üzerinde bulunan 10 adet LED ekranlı, dinamik, 80 Hz tepki süreli tuşlarla ön plana çıkıyor.

Klavyenin 4.05-inç'lik dokunmatik ekranının farklı fonksiyonları bulunuyor. Ekran, çoklu dokunmatik trackpad olarak kullanılabiliyor, oyun içi önemli bilgiler ekrandan takip edilebiliyor veya Razer'ın özel uygulamalarında kontrol sağlanabiliyor. Bu uygulamalardan bazılarına geri sayım sayacı, Gmail, Facebook, internet tarayıcı, ScreenShot, Twitter, Youtube ve saat örnek verilebilir. Seçilen uygulamaya veya desteklenen oyuna göre renkli LED ekranlı tuşlardaki görüntü ile fonksiyon değişmekte.



1000 Hz raporlama hızı, örgülü kablo ve programlanabilir tuşlar sunan klavyenin tuş takımının rengi değiştirilebiliyor. Bu bilgilere ilave olarak 10 tane tuşa aynı anda basılsa dahi tüm tuşlar ayrı ayrı algılanıyor. Klavyede oyun modunun unutulmadığını görmekteyiz. Oyun modu açıkken oyun keyfinin yanlışlıkla bölünmemesi için Windows tuşu, Alt+F4 ve Alt-Tab komutları devre dışı bırakılıyor. Razer'ın bulut tabanlı Synapse 2.0 yazılımı sayesinde klavyedeki ayarlarınız ve profilleriniz bulut tabanlı bir sunucuya kaydediliyor. Klavyeyi farklı bir bilgisayarda kullanmak istediğinizde önceden kaydedilen ayarları sunucudan indirebiliyorsunuz.

Razer, DeathStalker Ultimate'i eylül ayında, ABD'de 249.99$'dan, Avrupa'da 249.99 Euro'dan satmayı planlıyor.

