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Razer, dokunmatik ekranlı yeni oyuncu klavyesini tanıttı: DeathStalker Ultimate

6 yıl
8,9b
1
85
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Razer, dokunmatik ekranlı yeni oyuncu klavyesini tanıttı: DeathStalker Ultimate
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Bilgisayar oyuncuları tarafından yakından tanınan Razer, en yeni oyuncu klavyesi DeathStalker Ultimate'in basın duyurusunu yayınladı.
Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde tercih edilen ''Chiclet'' tarzı tuş takımına sahip DeathStalker, 4.05-inç boyutunda dokunmatik ekranıyla, Switchblade kullanıcı arayüzü teknolojisiyle ve üzerinde bulunan 10 adet LED ekranlı, dinamik, 80 Hz tepki süreli tuşlarla ön plana çıkıyor.
Klavyenin 4.05-inç'lik dokunmatik ekranının farklı fonksiyonları bulunuyor. Ekran, çoklu dokunmatik trackpad olarak kullanılabiliyor, oyun içi önemli bilgiler ekrandan takip edilebiliyor veya Razer'ın özel uygulamalarında kontrol sağlanabiliyor. Bu uygulamalardan bazılarına geri sayım sayacı, Gmail, Facebook, internet tarayıcı, ScreenShot, Twitter, Youtube ve saat örnek verilebilir. Seçilen uygulamaya veya desteklenen oyuna göre renkli LED ekranlı tuşlardaki görüntü ile fonksiyon değişmekte.
1000 Hz raporlama hızı, örgülü kablo ve programlanabilir tuşlar sunan klavyenin tuş takımının rengi değiştirilebiliyor. Bu bilgilere ilave olarak 10 tane tuşa aynı anda basılsa dahi tüm tuşlar ayrı ayrı algılanıyor. Klavyede oyun modunun unutulmadığını görmekteyiz. Oyun modu açıkken oyun keyfinin yanlışlıkla bölünmemesi için Windows tuşu, Alt+F4 ve Alt-Tab komutları devre dışı bırakılıyor. Razer'ın bulut tabanlı Synapse 2.0 yazılımı sayesinde klavyedeki ayarlarınız ve profilleriniz bulut tabanlı bir sunucuya kaydediliyor. Klavyeyi farklı bir bilgisayarda kullanmak istediğinizde önceden kaydedilen ayarları sunucudan indirebiliyorsunuz.
Razer, DeathStalker Ultimate'i eylül ayında, ABD'de 249.99$'dan, Avrupa'da 249.99 Euro'dan satmayı planlıyor. 
Razer, dokunmatik ekranlı yeni oyuncu klavyesini tanıttı: DeathStalker Ultimate
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Razer, dokunmatik ekranlı yeni oyuncu klavyesini tanıttı: DeathStalker Ultimate
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Razer, dokunmatik ekranlı yeni oyuncu klavyesini tanıttı: DeathStalker Ultimate
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Black Wall Street 6 yıl en beğenilen
kdv dahil 650 ediyor.distribütör karı derken 700-800 arası bir fiyata satılır ki; bu fiyata sistem toplanır..
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Capt. Awesome 6 yıl
Niye sadece parası olana gülüyor bu teknoloji.


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2 Avatar Avatar
raptak 3 yıl
Bu klavye mekanik bir klavye mi acaba, klavyenin teknik bilgisi hakkında bilgiyi hiçbir yerde bulamadım.
Chiclet deniyor ama o sanırım sadece tuş tasarımıyla alakalı.
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StByErdeM 4 yıl
Bana gore degil. Ben o kocaman enter tusunu gorecem abi.Klavyede ilk baktigim seydir. Senelerdir alistik oyunun icinde yazi yazip sak diye enter a basmaya. Yazimi yazip sak diye bastigimda klavyeye o yazi ekrana gececek ben oyunuma donmus olcam. Virguldur noktadir sacma sapan karakterler cikmicak karsima, lan lan lan yazi gitmemis diye isyan etmicem
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar mouse ve klavye alacağım rat9 + strıke 7 mi alıyım yoksa razer deathstalker veya blackwindow + razer ouroboros mu alıyım teşekkürler:D
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jogador 4 yıl
klavye on numara ve birde zevk meselesi
canım klavyem :)


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fbkaya 6 yıl
tuşları hissetmem lazım
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DH Misafiri 6 yıl
Bir firma çıkıp da elektronik klavye yapsa ne olur. Böylece klavyeyi istediğimiz dil ve kombinasyona göre ayarlayabilir, yok fe miydi, ku muydu diye aramak zorunda kalmazdık...
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sarjaleti 6 yıl
Gereksiz de olsa Razer yapıyor be abi.
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Mactavish- 6 yıl
Türklere haram böyle şeyler.


Logitech Wave devam.
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MxFxOx 6 yıl
Razer klavye olayını aşmış mekanik klavyesi çok iyi ekranlı klavyesi fena durmuyor ama tuşladı hoşuma gitmedi bu tarz tuşlar notebook larda kullanıyor bildiğim ben daha belirgin daha yüksek tuşları seviyorum.
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Smilodontini 6 yıl
Klavye çok güzel ama sırf küçük bir dokunmatik ekran için bu kadar para verilir mi tartışılır
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Mr.Humble 6 yıl
türkiyeye geldimi en a 600 tl olur bu
parasına göre çok gereksiz..
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JoeyBane 6 yıl
Dokunmatik panelde oyun skilleri var. Uygulama desteğini de aldı mı pvp manyağı olunur bununla:)
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Excision 6 yıl
o paraya oyun kasasi toplar ustunede klavye alirin breh!
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