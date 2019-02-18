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Razer oyun mağazası kapanıyor

Razer dolaylı olarak oyun satışı yaptığı mağazasını kapatıyor. 28 Şubat tarihine kadar kullanıcıların varsa oyun anahtarlarını Steam veya Uplay üzerinden edinmeleri gerekiyor.
3 ay
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer oyun mağazası kapanıyor

Masaüstü oyun mağazası sektörü gittikçe kızışırken Razer’dan ilginç bir hamle geldi. Epic Store ve Discord Store önemli gelir stratejileriyle sektöre giriş yaparken Razer kendi mağazasını kapatma kararı aldı.

Rekabete dayanamadı

Firmadan yapılan duyuruda yeniden yapılandırma kapsamında Razer oyun mağazası 28 Şubat tarihi itibariyle kepenk indiriliyor. Firma geçtiğimiz Nisan ayında mağazasını hizmete açmıştı. Yani yaklaşık 10 ay faaliyet göstermiş oldu.

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Razer mağazası doğrudan bir satış mağazası değildi. Steam ve Uplay mağazalarının ürünlerini sergiliyordu. Zaman zaman da kampanyalar yaparak indirimli fiyatlarda oyunlar sunuyordu.

Mağazadan oyun satın almış olanların Steam ve Uplay üzerinden anahtarlarını bu tarihe kadar aktif etmiş olmaları gerekiyor. Sonrasında oyunlara erişimde sıkıntı olabilir. Ön sipariş vermiş olanların ise anahtarlarının gönderileceği ifade ediliyor. Razer bundan sonra oyun dağıtımlarını ödül kategorisi altında devam ettirecek.

 

https://www.engadget.com/2019/02/16/razer-closes-game-store/ Yorum Yaz
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TheNewAtilla 3 ay en beğenilen
böyle birşey mi varmış
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The.Mafia 2 ay
İlk duydum adını kapanması isabet olmuş
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mariazone 2 ay
Açıldığını duymadık ki kapandığı etkilesin bizi
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SHADOW 2 ay
haberimiz bile yoktu
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MHEC 2 ay
Razer'in öyle bir mağazası mı varmış ya hayret. Reklamını bile gördüğümü hatırlamıyorum.
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scorpion20 2 ay
ik kez duydum
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mehmetkyc 3 ay
Steam varken razer oyun mağazası ne oluyor
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DH Misafiri 3 ay
İlk defa gordum ...:(
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TheNewAtilla 3 ay en beğenilen
böyle birşey mi varmış
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metebey21 3 ay
En doğrusunu yapmış.
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