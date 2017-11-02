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Razer'ın yeni oyuncu odaklı telefonu tanıtıldı! Razer Phone karşınızda

Razer, akıllı telefon piyasasına ilk adımını attı! Razer Phone olarak adlandırılan cihaz, güçlü teknik donanımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıntılar haberimizde...
1 yıl
4,6b
1
37
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Razer'ın yeni oyuncu odaklı telefonu tanıtıldı! Razer Phone karşınızda
 
Oyuncular için çeşitli ekipmanlar üreten Razer; Robin bulut tabanlı akıllı telefonun arkasındaki şirket olan Nextbit'i satın almasından kısa süre sonra 1 Kasım'da oyunculara yönelik, ilk akıllı telefonunu tanıtacağını duyurmuştu. Cihazla ilgili şimdiye kadar pek çok önemli detay ise internete sızdırılmış ve biz de sızdırılan bilgiler doğrultusunda telefonun teknik detaylarına dair birçok bilgiyi sizlere aktarmıştık. Bugün ise özellikle oyuncuların merakla beklediği, Razer'ın ilk akıllı telefonu Razer Phone tanıtıldı. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri telefonun özellikleriyle baş başa bırakalım. 

Ekran ve Tasarım 

Razer'ın yeni oyuncu odaklı telefonu tanıtıldı! Razer Phone karşınızda
Dikdörtgen bir tasarıma sahip Razer Phone, Sony'nin OmniBalance tasarım anlayışını yansıtmıyor değil. CNC bazlı alüminyum kasayla güçlendirilen cihaz, Nexbit Robin tasarım dilini taşıyan iki farklı modelle sahneye çıkıyor. Özel modelin Razer Phone Special Edition olarak adlandırıldığını görmekteyiz ve normal sürüme nazaran arkadaki Razer logosu, gri yerine yeşil olarak karşımıza çıkıyor. Razer Phone Special Edition, sınırlı sayıda ve belirli mağazalarda satışa sunulacak.
Ekran tarafında ise 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde, 5.7 inç boyutunda geniş renk gamına sahip Sharp imzalı IGZO ekran bizleri karşılıyor. Yeni iPad modellerinde gördüğümüz 120Hz ekran tazeleme hız teknolojisine Razer Phone'da da yer veriliyor. Bu sayede oldukça akışkan bir ekran ile karşı karşıya olduğumuzu belirtelim.

Donanım

Cihazın işlemci kısmında Qualcomm'un en güçlü platformu olan SnapDragon 835'ü görmekteyiz, grafik birimi ise Adreno 540 ile destekleniyor. Razer, cihazın sistem belleğinde oldukça cömert davranıp 8 GB RAM'e yer vererek en zorlu oyunları ve uygulamaları çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. 
64GB depolama kapasitesiyle satışa sunulan Razer Phone, 4000 mAH kapasiteli oldukça büyük bir batarya ile geliyor. Telefon, Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj desteğiyle birlikte yalnızca 1 saat içerisinde %85'e kadar şarj olabilmekte. Ürünün USB-C üzerinden şarj edildiğini de es geçmeyelim. Son olarak cihazda Micro SD kart desteğine yer verildiğini söyleyerek donanım kısmını burada sonlandıralım. 

Kamera

Biri telefoto bir diğeri geniş açı lensine sahip çift 12 MP çözünürlüklü Razer Phone; alan derinliği (Bokeh Efekti) etkisine sahip fotoğrafların çekilmesine imkan sağlayabiliyor ancak Razer, ağır çekim ve portre modunun ilerleyen zamanlarda gelecek olan güncelleme paketleriyle birlikte geleceğinin altını çiziyor. Ek olarak cihazda çift ton LED flaş da yerini alıyor.
Cihazın selfie/öz çekim kamerasında ise 8 MP çözünürlüğünde bir lense yer verildiğini görmekteyiz.

Dolby ATMOS Destekli Stereo Hoparlör 

Razer Phone'un ön panelinde yer alan çift hoparlör, Dolby ATMOS tarafından destekleniyor. Kullanıcılara gerçek bir stereo ses deneyimi yaşatan cihaz aynı zamanda THX sertifikalı bir de amplifikatör bulunduruyor.

Fonksiyonel Özellikler 

Razer, yeni telefonuna özel oyunlar getirmek için birkaç oyun şirketiyle ortaklık kurdu; bunlardan birisi de Valor Arena oldu. Game Booster adı verilen özellikle birlikte kullanıcılar, oyun oynarken cihazlarını performans veya batarya süresi odaklı olarak özelleştirebilirler. Parmak izi sensörünün ise Sony'den alıştığımız yan taraftaki güç tuşuna konumlandırıldığını görmekteyiz.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Android 7.1.1 Nougat sürümü ile birlikte piyasaya çıkacak olan Razer Phone 2018 yılının ilk çeyreğinde Android Oreo 8.0 sürümüne güncellenebilecek. 17 Kasım tarihinde ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak olan Razer Phone, 699 $ fiyat etiketine sahip. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir bilgiyse henüz mevcut değil.

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CircassiaN98 1 yıl en beğenilen okan855
Yalnız hocam siz 1440p de oynuyorsunuz oyunu kardeşiniz 720p de oynuyor.Arada uçurum var.Bir gün Adreno 540 tecrübesini yaşarsanız bir Full Hd telefonda, o akıcılığı yakalarsınız.
Yalnız hocam siz 1440p de oynuyorsunuz oyunu kardeşiniz 720p de oynuyor.Arada uçurum var.Bir gün Adreno 540 tecrübesini yaşarsanız bir Full Hd telefonda, o akıc...
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okan855 1 yıl
Ram 8 gb ve ekran 120hz olunca oyuncu odaklımı oluyor.Bende S7 edge var kardeşimde iphone 6s var bende kasan oyunlar onda yağ gibi akıyor hemde daha eski telefon olmasına rağmen.Eger telefonda oyun oynanacaksa bence iphone alınmalı,android sistemine optimize edilmeyip kasan çok oyun var, ios'da görmedim böyle birşey.
Ram 8 gb ve ekran 120hz olunca oyuncu odaklımı oluyor.Bende S7 edge var kardeşimde iphone 6s var bende kasan oyunlar onda yağ gibi akıyor hemde daha eski telef...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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OverClocK1ng 1 yıl
BEnce 60 Hz yeterliydi. 120 gereksiz. Ekran çözünürlüğü de FullHD olsa çok daha iyi olurdu. Hem batarya daha uzun giderdi, hem de oyunlarda daha yüksek fps alınırdı.
Oyun telefonu mânâsında da telefonun yanında bir oyun kolu aparatı verilebilirdi. Alta takılan aparat ile hep pil mAh miktarı eklenip oyun süresi arttırılabilir hem de oyun oynamak için kullanılabilirdi. Ayrıca takılan aparatta hoparlör de olabilir, oyun oynarken 4 hoparlör falan olabilirdi...
Şunun gibi bi şey mesela:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
BEnce 60 Hz yeterliydi. 120 gereksiz. Ekran çözünürlüğü de FullHD olsa çok daha iyi olurdu. Hem batarya daha uzun giderdi, hem de oyunlarda daha yüksek fps alın...
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
As bayrakları Sony as bu tasarımla seni bile kopyalayan firma oldu ya daha sana bişey demiycem
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WoXeD 1 yıl
android 120hz destekliyormu?
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HydroAcidX 1 yıl
En çok tasarımı hoşuma gitti.
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Al PaC 1 yıl
Razer, android cephesinde, çoğu markanın yapamadığı veya yapmadığı seviyede multimedya odaklı bir cihaz çıkarmış. İşin oyun boyutuyla ilgilenmiyorum, chipset olarak piyasadakilerle benzer zaten.
Ekran' ın 120hz olması günlük kullanımda bile dünya kadar fark ettirecektir. En basitinden tüm kaydırma işlemlerindeki bulanıklığı azaltacaktır. Ayrıca ekran çözünürlüğü ayarı yok mu artık? 720p, 1080p ve 1440p seçenekleri olacaktır muhtemelen.
Tasarım olarak Sony' yi çok anımsatsa da en azından Sony gibi alt ve üst çerçeve boşluklarını imara açmamış, stereo hoparlör koymuşlar. Keskin ve düz hatlara sahip olacak şekilde yapacağınız telefonların hepsi Sony' e benzeyecek zaten kaçarı yok.
Ekran iç çerçevesi olayında da sol ve sağ kenarlarda sadece o iç çerçeve ve arkasından kasa çizgi halinde geliyor arada başka malzeme yok. Ekranı korumak ve görsel algı amaçlı yapılmış olabilir.
Ses için THX sertifikalı DAC ve amp koymuşlar. 3.5mm jack i yok, onun için aparat yapılmış.
Telefonun eksi yönü uzun ve oldukça ağır olması (197gr). Razer' ın çoğu oyuncu ürününü alıp kullanmış biri olarak parasını hak etmeyen ürünler yaptıklarını hatta son dönemlerde markadan soğumuş olduğumu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ama adamlar gerçekten derli toplu bir cihaz çıkarmışlar.
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Emilia_Clarke 1 yıl Al PaC
Tamamen aynı sekilde düsünüyorum. Bu telefon tam olmus. Kamera performansı iyi olursa tam aradığım telefon...
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seyru 1 yıl
Hoparlör tasarım olarak güzel güçlüde ses veriyorsa olay tamam.
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gageracer 1 yıl
Sony nin yapamadığını yapmış Razer helal len.Öndeki boş alanları böyle doldurucan Sony kardeş bak feyz al.
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zildjiann 1 yıl
Eğer dedikleri gib; sağlam bir kulaklık amfisi varsa hemen alırım. 5 bin liraya satılan telefonlardan, yüksek empedanslı iyi kulaklıkla teneke gibi ses alınca sinir oluyorum.
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meego 1 yıl
yazık bir üretikleri harika ötesi laptoplara bak birde çinden topladığı bu telefona bak. Üretme daha iyi markanın imajını korursun en azından
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TearsForFears 1 yıl
Donanım olarak güçlü ama tasarım anlamında cidden berbat bir telefon. Çerçevenin çerçevesi var ekran içinde siyah çizgiler halinde. Özellikleri baya iyi ama tasarım olmamış.
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sniper23 1 yıl TearsForFears
TearsForFears
Donanım olarak güçlü ama tasarım anlamında cidden berbat bir telefon. Çerçevenin çerçevesi var ekran içinde siyah çizgiler halinde. Özellikleri baya iyi ama tasarım olmamış.

Çercevelerde Stereo Hoparlör var.
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JoeyBane 1 yıl
mause klavyeyi nereden takıyoruz usb type c den mi
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