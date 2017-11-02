Razer'ın yeni oyuncu odaklı telefonu tanıtıldı! Razer Phone karşınızda

Oyuncular için çeşitli ekipmanlar üreten Razer; Robin bulut tabanlı akıllı telefonun arkasındaki şirket olan Nextbit'i satın almasından kısa süre sonra 1 Kasım'da oyunculara yönelik, ilk akıllı telefonunu tanıtacağını duyurmuştu. Cihazla ilgili şimdiye kadar pek çok önemli detay ise internete sızdırılmış ve biz de sızdırılan bilgiler doğrultusunda telefonun teknik detaylarına dair birçok bilgiyi sizlere aktarmıştık. Bugün ise özellikle oyuncuların merakla beklediği, Razer'ın ilk akıllı telefonu Razer Phone tanıtıldı. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri telefonun özellikleriyle baş başa bırakalım.

Ekran ve Tasarım

Dikdörtgen bir tasarıma sahip Razer Phone, Sony'nin OmniBalance tasarım anlayışını yansıtmıyor değil. CNC bazlı alüminyum kasayla güçlendirilen cihaz, Nexbit Robin tasarım dilini taşıyan iki farklı modelle sahneye çıkıyor. Özel modelin Razer Phone Special Edition olarak adlandırıldığını görmekteyiz ve normal sürüme nazaran arkadaki Razer logosu, gri yerine yeşil olarak karşımıza çıkıyor. Razer Phone Special Edition, sınırlı sayıda ve belirli mağazalarda satışa sunulacak.

Ekran tarafında ise 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde, 5.7 inç boyutunda geniş renk gamına sahip Sharp imzalı IGZO ekran bizleri karşılıyor. Yeni iPad modellerinde gördüğümüz 120Hz ekran tazeleme hız teknolojisine Razer Phone'da da yer veriliyor. Bu sayede oldukça akışkan bir ekran ile karşı karşıya olduğumuzu belirtelim.

Donanım

Cihazın işlemci kısmında Qualcomm'un en güçlü platformu olan SnapDragon 835'ü görmekteyiz, grafik birimi ise Adreno 540 ile destekleniyor. Razer, cihazın sistem belleğinde oldukça cömert davranıp 8 GB RAM'e yer vererek en zorlu oyunları ve uygulamaları çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyor.

64GB depolama kapasitesiyle satışa sunulan Razer Phone, 4000 mAH kapasiteli oldukça büyük bir batarya ile geliyor. Telefon, Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj desteğiyle birlikte yalnızca 1 saat içerisinde %85'e kadar şarj olabilmekte. Ürünün USB-C üzerinden şarj edildiğini de es geçmeyelim. Son olarak cihazda Micro SD kart desteğine yer verildiğini söyleyerek donanım kısmını burada sonlandıralım.

Kamera

Biri telefoto bir diğeri geniş açı lensine sahip çift 12 MP çözünürlüklü Razer Phone; alan derinliği (Bokeh Efekti) etkisine sahip fotoğrafların çekilmesine imkan sağlayabiliyor ancak Razer, ağır çekim ve portre modunun ilerleyen zamanlarda gelecek olan güncelleme paketleriyle birlikte geleceğinin altını çiziyor. Ek olarak cihazda çift ton LED flaş da yerini alıyor.

Cihazın selfie/öz çekim kamerasında ise 8 MP çözünürlüğünde bir lense yer verildiğini görmekteyiz.

Dolby ATMOS Destekli Stereo Hoparlör

Razer Phone'un ön panelinde yer alan çift hoparlör, Dolby ATMOS tarafından destekleniyor. Kullanıcılara gerçek bir stereo ses deneyimi yaşatan cihaz aynı zamanda THX sertifikalı bir de amplifikatör bulunduruyor.

Fonksiyonel Özellikler

Razer, yeni telefonuna özel oyunlar getirmek için birkaç oyun şirketiyle ortaklık kurdu; bunlardan birisi de Valor Arena oldu. Game Booster adı verilen özellikle birlikte kullanıcılar, oyun oynarken cihazlarını performans veya batarya süresi odaklı olarak özelleştirebilirler. Parmak izi sensörünün ise Sony'den alıştığımız yan taraftaki güç tuşuna konumlandırıldığını görmekteyiz.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Android 7.1.1 Nougat sürümü ile birlikte piyasaya çıkacak olan Razer Phone 2018 yılının ilk çeyreğinde Android Oreo 8.0 sürümüne güncellenebilecek. 17 Kasım tarihinde ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak olan Razer Phone, 699 $ fiyat etiketine sahip. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir bilgiyse henüz mevcut değil.