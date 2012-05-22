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Readlists ile haberleri e-kitap formatında okuyun

7 yıl
1,2b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Readability ile beğendiğiniz haberleri kaydederek istediğiniz zaman düz metin formatında okumanızı sağlayan Arc90 ekibi, Readlists ile bu kez e-kitap formatında sunuyor.

Bir web uygulaması olan Readlists ile okumak istediğiniz makale ve haberlerin linklerini ekledikten sonra e-kitap şeklinde indirebiliyorsunuz. Uygulama kapak ve başlığı oluşturuyor ve sayfalara makalelerinizi yerleştiriyor. İsterseniz Kindle cihazınıza ve iOS cihazınıza bu formatı göndermeniz mümkün. 

E-kitabınızı dilerseniz email olarak gönderebilir, Facebook ve Twitter'da paylaşabilir, gömülü olarak kodlarını kendi sitenizde yayınlayabilirsiniz.

Uygulama üzerinde makaleyi okumak isterseniz doğrudan standart sayfa görünümünde açıyor. Ancak Readability uygulamasına geçiş yaparak yine düz metin formatında sayfaları görüntülemeniz mümkün. Şimdilik Türkçe karakterler desteklenmiyor.

http://www.readlists.com/ Yorum Yaz
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