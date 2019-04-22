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Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyat odaklı Realme bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte iki yeni model tanıttı. Bunlardan biri de Realme 3 Pro. Snapdragon 710 yonga seti ile gelen cihazın detayları haberimizde.
4 hf.
4,1b
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12
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Oppo’dan ayrılan ve uygun fiyatlı telefonlar sunmaya odaklanan Realme, Hindistan’da bugün düzenlediği etkinlik ile iki yeni telefon modelini tanıttı. Bunlardan biri de Realme 3 Pro. Uzun zamandır sızıntılarla gündemi meşgul eden Realme 3 Pro an itibariyle resmiyet kazanmış oldu.

Tasarım ve ekran

Son dönemin renk geçişli tasarım anlayışı Realme 3 Pro’da da kendine yer bulmuş. Arka tarafta renk geçişli kapağı, sol üst kısma konumlandırılmış çift kamera paketini ve parmak izi sensörünü görüyoruz. Resimlerden anlaşıldığı kadarıyla kapak çizgili bir dokuya sahip. Ön tarafa baktığımızda ise su damlası çentik tasarımlı Full HD+ (2340x1080) çözünürlüğünde 6.3 inç ekran bizleri karşılıyor. Yüzde 90.8 ekran çerçeve oranı ile gelen cihaz Gorilla Glass 5 cam ile çizme ve düşmelere karşı dayanıklılık sunuyor.

Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Performans ve batarya

Realme 3 Pro gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alıyor. 10 nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan Snapdragon 710’a Adreno 616 grafik birimi eşlik ediyor. Etkinlik sırasında Redmi Note 7 Pro gibi rakiplerini karşısına çıkan Realme 3 Pro’nun grafik performansı konusunda çok daha önde olduğu belirtildi. 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile sunulan bu yonga seti özel yazılımlarla desteklenecek. Bunlar HyperBoost 2.0 adı altında sunulan SystemBoost, GameBoost 2.0 ve AppBoost yazılımları. Özellikle GameBoost 2.0’a odaklanan firma bu teknolojiyi de TouchBoost ve FrameBoost olmak üzere ikiye ayırıyor.

Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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TouchBoost adından anlayabileceğiniz üzere oyunlardan ekrana dokunmanız sırasındaki gecikmelerin azaltılmasına yönelik optimizasyonlar içeriyor. Firmanın belirttiğine oyunlardaki dokunma geri dönüş sürelerini yüzde 16.2 kısaltmayı başarmışlar. Hatta PUBG gibi oyunlarda dürbünün açılmasının yüzde 21.6 daha hızlı olduğunun da altını çiziyorlar. FrameBoost ise oyunlar sırasında kare hızı dengesizliklerinin önüne geçerek stabil bir deneyim almanızı amaçlıyor. FrameBoost ile kare hızı stabilitesinin yüzde 38 arttığı söylendi.

Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Tüm bu paket 4045 mAh boyutunda bataryadan beslenecek. VOOC 3.0 (20W) hızlı şarj desteğinin de bulunduğu bu batarya paketi kullanıcılara uzun süre kullanım vadediyor. Yine firmanın belirttiğine göre VOOC 3.0 sayesinde Realme 3 Pro’yu 80 dakika içerisinde tam şarj edebileceksiniz. Şarj sırasında ısınmanın da daha az olduğu belirtiliyor. Son olarak VOOC 3.0 destekli şarj aletinin kutu içerisinde geleceğini söyleyelim.

Kamera ve diğer özellikler

Realme 3 Pro çift arka kamera paketi ile geliyor. Bu paketin ana sensörü olan Sony IMX519, 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram aralığına sahip. Derinlik algılama işleminde kullanılacak yardımcı kamera 5 MP f/2.4 sensöre sahip. Yapay zeka ve özel gece modu yazılımları da bu kamera paketine eşlik ediyor. 4K video kaydı yapabilen cihazın en ilgi çekici kısmı 960 FPS yavaş çekim desteği olması. Ön taraftaki su damlası çentik içerisinde yer alan öz çekim kamerası ise 25 MP f/2.0 sensör ile geliyor. Bu kamerayla yüz tanıma ile kilit açma gibi işlemleri de gerçekleştirebileceksiniz.

Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Android 9.0 üzerine kurulu Color OS 6.0 ile gelen Realme 3 Pro hoparlörlerinin oyunlara özel olarak hazırlandığı söyleniyor. IP sertifikası bulunmasa da toz ve su sıçramalarına dayanıklı. Ek olarak ısı dağıtımı konusunda özel olarak çalışıldığı söylenenler arasında.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri 

Realme 3 Pro üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Bunlar Nitro Mavi, Parlayan Mor ve Karbon Gri şeklinde. Cihazın iki farklı varyantı mevcut. Bunlardan 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı olan 200 dolar fiyat etiketi ile sunulacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı üst versiyon ise 240 dolar. Cihazın satışlarını 29 Nisan tarihi itibariyle başlanması planlanıyor.
Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Kayrabey 3 hf.
Çok iyi cihaz.
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DH Misafiri 3 hf.
Yani bu telefon bu özellikler... 200 dolara Türkiye'de 2500 TL falan olur heralde??
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brk6152 3 hf.
Türkiyede olsa alacağım cihaz ama asla gelmez
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Askaparta 4 hf.
Harbi real f/p kralı olur.
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yolyordam35 4 hf.
güzel cihaz
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damn2u 4 hf.
Alıyorum lan, getirin ülkeye yeter ki :)
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sreylare 4 hf.
Keşke getirseler ülkeye 2000 TL civarı, Redmi Note 7 yerine bu cihaz hak ediyor o parayı. Yok keriz silkelemek gibi yapıp 2400 ve üstü getireceklerse hiç gelmesin. Redmi note 7 pro gelmedi bu da gelmez gelse de uyguna vermezler.
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dragons4 4 hf.
Türkiye'de 2000 tl aşağı satılmaz
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Ayyıldız Türk 4 hf.
Ağam bizimle eğleniyi
bu fiyatlara şarj cihazı satanlar var
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hamzasoph 4 hf.
Özelliklerine göre fiyatı çok çok iyi. Tek eksiği type c olmaması
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