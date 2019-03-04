Realme 3 tanıtıldı: 125 dolara Helio P70'li telefon

Oppo’nun uygun fiyatlı telefonlar üreten alt markası Realme, yeni akıllı telefonu Realme 3’ü tanıttı. Realme 3, 125 dolar fiyat etiketine sahip. Oldukça uygun fiyatlı olan Realme 3, Helio P70 yona seti, damla çentikli tasarımı ve çift arka kamerası ile dikkat çekiyor.

İnce çerçeveli ve şık tasarıma sahip olan Realme 3, gücünü Helio P70 yonga setinden alması ile rakiplerinden ayrışıyor. Helio P70, orta segmentteki en büyük rakibi Snapdragon 660’a karşı oyunlarda daha az güç tüketip daha iyi performans sunuyor. Fakat telefonun yalnızca Hindistan’da satılacak versiyonunda Helio P70 bulunacak. Diğer ülkelerde Helio P60 ile satılacak.

Telefonun 6.2 inç büyüklüğündeki LCD ekranı, HD+ çözünürlüğe sahip. Çözünürlüğü düşük tutarak oyunlarda daha fazla performans sağlanması ve güç tüketiminden tasarruf elde edilmesi amaçlanmış. Damla çentikli tasarım sayesinde ince çerçeveleriyle oldukça hoş duruyor.

Telefonun arka yüzeyi çift renkli tasarıma sahip. Arka yüzeyin ortasına parmak izi okuyucu ve sol üst bölüme çift arka kamera yerleştirilmiş. 13 MP çözünürlüğünde ana kamera ve derinlik algılamak için 2 MP çözünürlüğünde yardımcı kameraya yer veriliyor. Önde ise 13 MP çözünürlüğünde bir kameraya bulunuyor. Nightscape isimli yazılımsal özellik ile düşük ışıkta daha iyi performans vermesi sağlanıyor. Ön kameranın yapay zeka destekli yüz tanıma özelliği var.

Realme 3, 4230 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor. Ne yazık ki bu dev bataryanın hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ve ColorOS 6 arayüzü ile çıkıyor.

Realme 3’ün üç renk seçeneği bulunuyor: Siyah, dinamik siyah ve parlak mavi. İki farklı depolama ve ram seçeneği sunan telefonun Hindistan satışı fiyatı 3/32 GB için 125 dolar, 4/64 GB için 155 dolar olarak belirlenmiş. İlk sevkiyatın 12 Mart tarihinde yapılması planlanıyor. Ülkemize geçtiğimiz senenin sonunda giriş yapan Oppo’nun Realme markalı modellerini getirip getirmeyeceği bilinmiyor.