Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat

Realme X özellikleri
Realme X 6.53 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekranla geliyor. Açılır kapanır ön kamera mekanizması sayesinde yüzde 91.2 ekran çerçeve oranı sunulabiliyor. Ekran üzerinden parmak izi okuma özelliği de mevcut. Arka tarafa geçtiğimizde renk geçişli kapak üzerine konumlandırılmış çift kamera paketi bizi karşılıyor. Ana sensör 48 MP Sony IMX586. Günümüz amiral gemi modellerinde sıkça gördüğümüz bu kameraya 5 MP yardımcı sensör eşlik ediyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde ise 16 MP özçekim sensörü var.
Cihazın çoğu özelliği amiral gemisi modellerde görmeye alışık olduğumuz detaylardan oluşuyor. Ancak yonga seti tarafında Snapdragon 710 tercihi, tam anlamıyla amiral gemisi olmasını engelliyor. Snapdragon 710 yonga setine, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. 3765 mAh kapasiteli bataryadan gücünü alan cihaz VOOC 3.0 hızlı şarj desteğine de sahip.
Yonga seti hariç amiral gemisi telefonlara kafa tutan Realme X’in en etkileyici tarafı fiyatı. 4 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan başlangıç modeli 218 dolar fiyat etiketine sahip. Ek olarak 6 GB RAM + 128 GB depolama 233 dolar ve 8 GB RAM + 128 GB depolama 260 dolar fiyatla geliyor. Cihazın beyaz ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.
Realme X özellikleri
- Ekran: 6.53 inç, 2340 x 1080 AMOLED ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710
- Boyut ve ağırlık: 161.2 x 76 x 8.6 mm, 191 gram
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Arka kamera: 48 MP + 5 MP
- Ön kamera: 16 MP
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Batarya: 3765 mAh
- İşletim sistemi: Android 9 Pie (ColorOS 6)
- Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), VOOC 3.0 hızlı şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cep telefonlarından bahsediyorsanız zaten son 3-5 yılda çıkan yukarda da örneğini verdiğim gibi en tepe iphone modellerinden samsunglara her telefon bu boyutlarda. kağıt üzerinde ezbere olarak 6.5 inç büyük ben 5.5 inç telefon seviyorum demek mantıksız çünkü adamlar 6.5 inç gibi bi telefonu 5.5 inç boyutundaki telefona sığdırmayı başarmışlar. gayet iyi boyutları olan, ekran gövde oranı süper bi telefon.