Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat

Oppo’dan ayrılan ve uygun fiyatlı ürünler çıkarmaya odaklanan Realme bugün düzenlediği etkinlikte en yeni modelini tanıttı. Realme X ismindeki cihaz firmanın üst seviye modeli konumunda. Çerçevesiz ve çentiksiz tasarımıyla bunu net olarak yansıtıyor.

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Realme X özellikleri

Realme X 6.53 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekranla geliyor. Açılır kapanır ön kamera mekanizması sayesinde yüzde 91.2 ekran çerçeve oranı sunulabiliyor. Ekran üzerinden parmak izi okuma özelliği de mevcut. Arka tarafa geçtiğimizde renk geçişli kapak üzerine konumlandırılmış çift kamera paketi bizi karşılıyor. Ana sensör 48 MP Sony IMX586. Günümüz amiral gemi modellerinde sıkça gördüğümüz bu kameraya 5 MP yardımcı sensör eşlik ediyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde ise 16 MP özçekim sensörü var.

Cihazın çoğu özelliği amiral gemisi modellerde görmeye alışık olduğumuz detaylardan oluşuyor. Ancak yonga seti tarafında Snapdragon 710 tercihi, tam anlamıyla amiral gemisi olmasını engelliyor. Snapdragon 710 yonga setine, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. 3765 mAh kapasiteli bataryadan gücünü alan cihaz VOOC 3.0 hızlı şarj desteğine de sahip.

Yonga seti hariç amiral gemisi telefonlara kafa tutan Realme X’in en etkileyici tarafı fiyatı. 4 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan başlangıç modeli 218 dolar fiyat etiketine sahip. Ek olarak 6 GB RAM + 128 GB depolama 233 dolar ve 8 GB RAM + 128 GB depolama 260 dolar fiyatla geliyor. Cihazın beyaz ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

Realme X özellikleri

Ekran: 6.53 inç, 2340 x 1080 AMOLED ekran

6.53 inç, 2340 x 1080 AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710

Qualcomm Snapdragon 710 Boyut ve ağırlık: 161.2 x 76 x 8.6 mm, 191 gram

161.2 x 76 x 8.6 mm, 191 gram RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Arka kamera: 48 MP + 5 MP

48 MP + 5 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 3765 mAh

3765 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (ColorOS 6)

Android 9 Pie (ColorOS 6) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), VOOC 3.0 hızlı şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği