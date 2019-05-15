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Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat

Çin’in yükselen markalarından Realme, bugün düzenlediği etkinlik ile Realme X modelini tanıttı. Açılır kapanır ön kamera mekanizması ve ekran üzerinden parmak izi sensörü uygun fiyatla sunuluyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,8b
1
25
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat
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Oppo’dan ayrılan ve uygun fiyatlı ürünler çıkarmaya odaklanan Realme bugün düzenlediği etkinlikte en yeni modelini tanıttı. Realme X ismindeki cihaz firmanın üst seviye modeli konumunda. Çerçevesiz ve çentiksiz tasarımıyla bunu net olarak yansıtıyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor"

Realme X özellikleri

Realme X 6.53 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekranla geliyor. Açılır kapanır ön kamera mekanizması sayesinde yüzde 91.2 ekran çerçeve oranı sunulabiliyor. Ekran üzerinden parmak izi okuma özelliği de mevcut. Arka tarafa geçtiğimizde renk geçişli kapak üzerine konumlandırılmış çift kamera paketi bizi karşılıyor. Ana sensör 48 MP Sony IMX586. Günümüz amiral gemi modellerinde sıkça gördüğümüz bu kameraya 5 MP yardımcı sensör eşlik ediyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde ise 16 MP özçekim sensörü var.

Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat
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Cihazın çoğu özelliği amiral gemisi modellerde görmeye alışık olduğumuz detaylardan oluşuyor. Ancak yonga seti tarafında Snapdragon 710 tercihi, tam anlamıyla amiral gemisi olmasını engelliyor. Snapdragon 710 yonga setine, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. 3765 mAh kapasiteli bataryadan gücünü alan cihaz VOOC 3.0 hızlı şarj desteğine de sahip.

Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat
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Yonga seti hariç amiral gemisi telefonlara kafa tutan Realme X’in en etkileyici tarafı fiyatı. 4 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan başlangıç modeli 218 dolar fiyat etiketine sahip. Ek olarak 6 GB RAM + 128 GB depolama 233 dolar ve 8 GB RAM + 128 GB depolama 260 dolar fiyatla geliyor. Cihazın beyaz ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

Realme X özellikleri

  • Ekran: 6.53 inç, 2340 x 1080 AMOLED ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710
  • Boyut ve ağırlık: 161.2 x 76 x 8.6 mm, 191 gram
  • RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
  • Arka kamera: 48 MP + 5 MP
  • Ön kamera: 16 MP
  • Depolama: 64 GB / 128 GB
  • Batarya: 3765 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (ColorOS 6)
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), VOOC 3.0 hızlı şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı desteği

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dodofran 3 hf. en beğenilen
şöyle bi tasarım 200 dolar harika görünüyor. o olsun bu olsun dersek zaten 450 dolarlık mi9 olur telefon. sd 855 olmaması fiyatını düşüren etmenlerden olmuş. sd710 da çok güçlü bi işlemci oyun dahil her işinizi görür. fiyatın makul tutulması için çok iyi bi seçenek. eleştirecek bir şey bulamadım telefonda resmen.
şöyle bi tasarım 200 dolar harika görünüyor. o olsun bu olsun dersek zaten 450 dolarlık mi9 olur telefon. sd 855 olmaması fiyatını düşüren etmenlerden olmuş. s...
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TearsForFears 3 hf.
Oppo reno nun aynısı ama fiyatı yarısı
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dodofran 3 hf. PeYLeR.
türkiye ortalamasının üzerinde derken penis boyundan mı bahsediyorsunuz? cep telefon boyunda türkiye ortalaması kaç? saçma geldi bu tabir

cep telefonlarından bahsediyorsanız zaten son 3-5 yılda çıkan yukarda da örneğini verdiğim gibi en tepe iphone modellerinden samsunglara her telefon bu boyutlarda. kağıt üzerinde ezbere olarak 6.5 inç büyük ben 5.5 inç telefon seviyorum demek mantıksız çünkü adamlar 6.5 inç gibi bi telefonu 5.5 inç boyutundaki telefona sığdırmayı başarmışlar. gayet iyi boyutları olan, ekran gövde oranı süper bi telefon.
türkiye ortalamasının üzerinde derken penis boyundan mı bahsediyorsunuz? cep telefon boyunda türkiye ortalaması kaç? saçma geldi bu tabircep t...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 hf.
Tasarım, ekran gövde oranı, Donanım, Malzeme, Her şey farklı :) Sanırım Aynısı olması için Aynı işlemciyi kullanması yeterli sizin için. Cihaz gerçekten çok güzel olmuş ancak özellikleri Oppo Reno nun yarısı
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Giresunlufuk 3 hf.
Bu özelliklere ve tasarıma bu fiyat çok iyi.
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berker243 3 hf.
Yurtdışından falan bi şekilde alınabilir. Başarılı olmuş f/p
Keşke kamera çıkıntısı oppo reno gibi olsaymış. Daha bir güzel gelmişti.
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Askaparta 3 hf.
F/P çok iyi de çıksın kullansınlar, gelsin görelim.
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RaptorFX 3 hf.
Yanlış hesap yapmadıysam ülkemizde en üst versiyonu 3000tlye satılır. İşlemci ve öz çekim kamerası azıcık iyi olaymış keşke.
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DH Misafiri 3 hf.
"Amiral Gemisi" nedir ya. şimdi bunlar amiral de biz takada hamsi avlayan temel reis miyiz?
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teknokaptan 3 hf.
6.5 inc telefon yapmayin.
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dodofran 3 hf. teknokaptan
dostum 6.5 inç kağıt üzerinde çok gibi görünebilir ama gelişen ekran gövde oranları sayesinde 5.5 inçlik iphone 8 plus la nerdeyse aynı telefonun boyutları.
genişlik olarak iphone daha geniş hatta. kalınlık yönünden açılır kapanır kamera düzeneği yüzünden realmde daha kalın. büyüklük olarak da 158 mm vs 161 mm . yani 3 mm yani santimetrenin 3 te 1 kadar lık bi fark var aralarında. hissedilebileceğini sanmıyorum. boyutları gayet iyi telefonun.
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Kayrabey 3 hf.
Bu fiyata bu özellikler gayet iyi ama bize gelmedikten sonra neye yarar.
Bize gelse en az 2.000 olur ama piyasadaki aynı seviyedeki telefonları tokatlar.
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mrsmrc 3 hf.
Bu firma ayrılmaları da meşhur oldu son zamanlarda. Rekabet olunca böyle şeyler ortaya çıkıyor işte.
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yolyordam35 3 hf.
güzelmiş
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